Die Ergebnisse unterstreichen die zunehmende Bedeutung der Netzwerktransparenz für Strategien zur digitalen Souveränität, da Unternehmen sich in immer komplexeren Cloud-, KI- und Konnektivitätsumgebungen zurechtfinden müssen.

Unternehmen weltweit streben nach mehr Kontrolle über ihre Daten, da wachsende Bedenken hinsichtlich KI, Sicherheit und Compliance dazu führen, dass das Thema digitale Souveränität auf der Tagesordnung der Führungsetagen immer mehr an Bedeutung gewinnt so das Ergebnis des neuesten, von Expereo* in Auftrag gegebenen IDC InfoBriefs.

Mehr als die Hälfte (53 %) der Unternehmen wünscht sich mehr Kontrolle über sensible und strategische Daten, während 33 der globalen Unternehmen die digitale Souveränität mittlerweile als oberste oder hohe Priorität einstufen. Die Untersuchung ergab zudem, dass 30 sie zu den wichtigsten Triebkräften für Technologieinvestitionen zählen, was verdeutlicht, wie sehr Aspekte der Governance, des Risikomanagements und der Compliance an Bedeutung gewinnen, wenn Unternehmen ihre KI- und Cloud-Initiativen ausbauen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen über traditionelle Ansätze der Datenverwaltung hinausblicken, um Risiken, regulatorische Verpflichtungen und die operative Widerstandsfähigkeit besser zu bewältigen. Sicherheits- und Datenschutzbedenken stellen nach wie vor ein erhebliches Hindernis für die Einführung von KI dar 58 der Unternehmen geben dies an -, während 54 der Technologieführer befürchten, dass KI neue Sicherheitsrisiken für ihre Unternehmen mit sich bringen könnte.

Ben Elms, CEO von Expereo, sagt: Die digitale Souveränität wird zunehmend von dem Wunsch nach mehr Kontrolle darüber bestimmt, wie Daten zwischen Cloud-, Netzwerk- und KI-Umgebungen übertragen werden. Da Unternehmen mit mehreren Anbietern und in verschiedenen Rechtsräumen tätig sind, konzentrieren sie sich nicht nur darauf, wo Daten gespeichert werden, sondern auch darauf, wie sie zwischen diesen Anbietern und Rechtsräumen übertragen werden.

Dadurch wird der Netzwerktransparenz und der Transparenz beim Routing eine größere Bedeutung beigemessen. Doch obwohl digitale Souveränität über das Netzwerk hinausgeht, ist eine Souveränitätsstrategie ohne Netzwerkstrategie zunehmend unvollständig. Um digitale Souveränität zu verwirklichen, müssen Strategien in den Bereichen Netzwerk, Cloud, Sicherheit, Governance und Datenmanagement Hand in Hand gehen und Unternehmen dabei unterstützen, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovation und Wachstum zu fördern.

"Bei Expereo unterstützen wir multinationale Unternehmen dabei, globale Konnektivität entsprechend ihrer regionalen, regulatorischen und betrieblichen Anforderungen zu gestalten und zu verwalten, und bieten dabei einen besseren Einblick in die Datenflusswege innerhalb komplexer digitaler Umgebungen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI wird dieser Einblick immer wichtiger, um Unternehmen dabei zu helfen, die Kontrolle zu behalten, Risiken zu managen und sicher in vielen verschiedenen Rechtsräumen zu agieren."

Der Bericht hebt zudem den wachsenden wirtschaftlichen und regulatorischen Druck hervor, der diesen Wandel vorantreibt. Mehr als jedes fünfte Unternehmen (22 %) gibt an, dass Forderungen von Kunden oder Geschäftspartnern nach einer Lokalisierung von Daten ihren Ansatz in Bezug auf digitale Souveränität beeinflussen. Dabei zeichnen sich auch regionale Unterschiede ab: Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) messen der digitalen Souveränität weltweit die höchste Priorität bei (38 %) und liegen damit vor Firmen in Europa und Nordamerika.

Den vollständigen *IDC InfoBrief, der im Auftrag von Expereo erstellt wurde: "Enterprise Horizons 2026: Prioritäten und Erkenntnisse globaler Technologieführer" (Dok. Nr. XX, April 2026), finden Sie unter:https://www.expereo.com/resources/reports/enterprise-horizons-2026-infobrief

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