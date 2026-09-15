Cardano Kurs bei $0,21: ADA überholt Stellar, aber eine Zahl stört das Bild

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Der Cardano Kurs steht bei $0,21, und trotzdem hat ADA gerade Stellar in der Marktkapitalisierung überholt. Mit $7,77 Milliarden liegt Cardano $1,41 Milliarden vor Stellar und hält Platz 18 weltweit. Der monatliche Gewinn beträgt über 15 Prozent, doch der Kurs liegt 93 Prozent unter dem Allzeithoch von $3,10. Am 14. September stiegen die DeFi-Gebühren auf Cardano sprunghaft an. Minswap meldete einen Gebührenanstieg von 91 Prozent an einem einzigen Tag, WingRiders sprang sogar 97 Prozent. SundaeSwap plant sein V4-Update für den 1. Oktober mit neuen Pool-Typen. Die Aktivität wächst, doch bei fast 8 Milliarden Dollar Marktwert sind Vervielfachungen eine Frage von Jahren, nicht Wochen.

Was bedeutet der Sprung über Stellar für den Cardano Kurs?

ADA erreichte am 14. September $7,772 Milliarden Marktkapitalisierung laut CoinGabbar. Cardano überholte Stellar um $1,41 Milliarden und stieg auf Platz 18 der globalen Rangliste. ADA notiert bei $0,2086 mit 15 Prozent Monatsplus trotz 5,7 Prozent Wochenverlust. Im DeFi-Bereich zeigt sich echte Aktivität. Minswap, die größte dezentrale Börse auf Cardano, verzeichnete 91,77 Prozent Gebührenanstieg an einem Tag laut Cryptonomist. WingRiders sprang sogar 97,24 Prozent am selben Tag, getrieben von echtem Volumen auf Cardano. SundaeSwap V2 legte 20,79 Prozent zu. Diese Gebühren spiegeln echtes Handelsvolumen wider, nicht Spekulation, denn Gebühren steigen nur, wenn reale Transaktionen über die Protokolle laufen.

SundaeSwap bestätigte den Start seines V4-Protokolls auf dem Mainnet für den 1. Oktober mit modularen Pools, automatischem Routing und konzentrierter Liquidität. Das Update gilt als das größte DeFi-Upgrade auf Cardano in diesem Jahr. Der RSI14 steht bei 53,15, der MACD liegt flach bei null auf allen Zeitebenen, ein Zeichen für eine Kompressionsphase, die sich bald auflöst. Der Widerstand liegt bei $0,23, wo der 200-Tage-Durchschnitt verläuft, die Unterstützung bei $0,20.

Changelly prognostiziert für September $0,216 bis $0,222. Grok AI sieht ADA zum Jahresende bei $0,20 bis $0,35, im besten Fall über $0,80. Das CLARITY-Act-Votum am 15. September und die Zinsentscheidung der Fed einen Tag später könnten den gesamten Kryptomarkt in Bewegung bringen. Die Blockchain lebt, doch bei 8 Milliarden Dollar Marktwert bleibt der Spielraum nach oben begrenzt, und das Aufwärtspotenzial verteilt sich auf Monate statt auf Wochen. Und genau deshalb fließt Kapital in frühere Einstiege, die der Markt noch nicht bepreist hat.

Warum sticht Pepeto heraus, während der Cardano Kurs seitwärts läuft?

ADA-Halter sehen steigende Aktivität bei flachem Kurs, und genau dieser Widerspruch treibt Kapital in den Einstieg, der vor der nächsten Bewegung liegt. Nicht in den Coin, der sie abwartet.

Pepeto fällt auf den ersten Blick nicht auf, ein Meme-Token unter vielen. Doch dahinter steht eine vollständige Börse, die bei keinem einzigen Handel Gebühren erhebt. Ein Tausch über $1.000 kostet auf Uniswap $3, PancakeSwap nimmt $2,50. Auf Pepeto liegt die Gebühr bei null. Jeder Käufer behält bei jeder Order mehr von seinem Einsatz.

Die Plattform löst das Problem, das kleine Händler am meisten trifft: Gebühren, die bei jedem Tausch die Erträge auffressen. Der Presale liegt bei $0,000000188, und über $10,38 Millionen sind bereits eingegangen. Der Pepe-Mitgründer, laufende Börsen-Werkzeuge und ein Listing auf dem Weg ergeben eine Mischung, die der Kryptomarkt fast nie gleichzeitig hervorbringt.

Der Risikoprüfer führt 42 Prüfungen bei jedem Token durch, testet Käufe, Verkäufe und versteckte Fallen live auf der Blockchain und blockiert schlechte Trades, bevor sie einen Cent kosten. SolidProof hat vor dem Start des Presales jeden Vertrag geprüft und die gesamte Codebasis als sicher freigegeben, das Audit ist öffentlich einsehbar. Beim originalen Pepe verwandelten die frühen Käufer kleine Beträge in Ergebnisse, über die der Markt noch heute spricht. Der Pepeto-Presale ist das Fenster, in dem das Produkt bereits läuft und der Preis noch dem Listing voraus ist.

Fazit

Der Cardano Kurs zeigt Nutzung, aber bei $7,77 Milliarden Marktwert braucht jede Bewegung nach oben Monate. Pepeto braucht nur das Listing. Ein Pepe-Mitgründer, eine laufende Börse, ein Risikoprüfer und ein Listing auf dem Weg, diese Kombination taucht einmal pro Zyklus auf. Der Presale füllt sich mit jedem Tag schneller, und die Käufer, die jetzt drin sind, handeln auf Überzeugung. Wer auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigt, kauft den Preis, den der Markt nach dem Listing nicht mehr hergeben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Wie steht ADA aktuell im September 2026?

ADA notiert bei $0,21 mit Unterstützung bei $0,20 und Widerstand bei $0,23 am 200-Tage-Durchschnitt. Changelly sieht eine September-Spanne von $0,216 bis $0,222. Ein Ausbruch über $0,23 würde den Pfad nach oben öffnen.

Warum kaufen Anleger jetzt Pepeto statt ADA?

Die laufende Börse und das bevorstehende Listing liefern, was ADA bei $0,21 und $7,77 Milliarden Marktwert nicht bieten kann. Alle Details zum Presale und den laufenden Werkzeugen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.