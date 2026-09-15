Der Fonds erreicht das Hard Cap und die Zusagen übersteigen das Volumen von PSG Europe II deutlich.

Die starke Unterstützung durch neue und langjährige Investoren deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach der Anlagestrategie von PSG Equity hin.

Der Fokus liegt darauf, europäische Software- und Technologieunternehmen zu skalieren und sie zu paneuropäischen Marktführern mit globaler Reichweite auszubauen.

PSG Equity ("PSG") ist eine führende Wachstumsfinanzierungsgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit Software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen spezialisiert hat, um transformatives Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen gab heute den endgültigen Abschluss von PSG Europe III ("PSGE III" oder der "Fonds") mit einem zugesagten Gesamtkapital von über €4,4 Milliarden bekannt. Der Fonds erreichte seine Obergrenze und erhielt dabei starke Unterstützung von neuen und wiederkehrenden Investoren.

Der PSGE III übertrifft seinen Vorgängerfonds, der ein Volumen von €2,6 Milliarden erreichte und dessen endgültiger Abschluss im Oktober 2023 erfolgte. Der auf Europa ausgerichtete Fonds verzeichnete Zusagen von staatlichen Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Family Offices und vermögenden Privatpersonen.

PSGE III wird die Strategie des Unternehmens fortsetzen, Partnerschaften mit ambitionierten europäischen Software- und Technologieunternehmen einzugehen und diese bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Ihr Ziel ist es, paneuropäische Marktführer mit globaler Reichweite zu werden. Der Fonds unterstützt Unternehmen, die KI nutzen, um Unternehmenssoftware neu zu definieren, sowie die nächste Generation von KI-nativen Unternehmen. Zu den jüngsten Investitionen von PSG in Europa zählen Mistral AI, BrightAnalytics, Aikido Security, Quality Hosting, Emotion Mobility, Namirial und Glasswall.

PSG sieht Europa auf dem Weg in eine neue Phase der Software-Innovation, die durch die Einführung von KI, die steigende Nachfrage nach vertrauenswürdigen europäischen Technologieanbietern und den Fokus auf digitale Souveränität vorangetrieben wird. PSG ist der Ansicht, dass diese strukturellen Trends große Chancen für Softwareanbieter schaffen, die fundiertes Fachwissen in bestimmten Geschäftsbereichen mit einer "Europe-first"-Infrastruktur und eigenen Datenkompetenzen verbinden und zudem in der Lage sind, von den starken Impulsen zu profitieren, die durch KI entstehen.

Das Europa-Team von PSG wurde 2019 gegründet und besteht aus 83 Fachkräften, darunter Investoren sowie Experten aus den Bereichen Software und Technologie, die eng mit den Führungsteams der Portfoliounternehmen zusammenarbeiten. Das Team hat seinen Hauptsitz in London und unterhält eine weitere Niederlassung in Paris.

Bis heute hat PSG 43 Plattforminvestitionen in Europa getätigt, 12 Veräußerungen durchgeführt und 98 Add-on-Akquisitionen abgeschlossen, wobei das Unternehmen in 24 europäischen Städten tätig ist. Dazu gehören die jüngsten Veräußerungen von Sellsy, Signaturit, N2F, Artur'in, Hornetsecurity und Mapal.

Peter Wilde, Chairman von PSG, sagte: "Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung, die PSGE III weltweit sowohl von langjährigen als auch von neuen Investoren erhalten hat. Dieses Ergebnis unterstreicht die Stärke der globalen Plattform von PSG sowie unseren konsequenten, disziplinierten Ansatz zur Wertschöpfung, dessen Schwerpunkt darauf liegt, wachstumsstarke Softwareunternehmen mit dem Kapital und den operativen Ressourcen zu unterstützen, die sie benötigen, um sich als dauerhafte Marktführer in ihrer Branche zu etablieren."

Mark Hastings, Chief Executive Officer von PSG, sagte: "Es ist eine spannende Zeit, um Partnerschaften mit führenden Software-Scale-ups in Europa einzugehen. Wir sehen, dass KI die Möglichkeiten im Bereich Unternehmenssoftware erheblich erweitert, die nächste Generation von Marktführern hervorbringt und gleichzeitig Innovationen auf etablierten Softwareplattformen beschleunigt. Wir freuen uns darauf, weiterhin KI-native Unternehmen mit differenzierter Technologie und klaren Wettbewerbsvorteilen zu unterstützen und gleichzeitig geschäftskritischen Systemen und Infrastrukturen dabei zu helfen, KI zu nutzen, um ihre Produkte zu verbessern, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum voranzutreiben."

Dany Rammal, Managing Director and Head of Europe bei PSG, fügte hinzu: "Der Abschluss von PSGE III stellt einen wichtigen Meilenstein für PSG Equity dar und spiegelt unsere Überzeugung wider, dass das europäische Software- und Technologie-Ökosystem äußerst dynamisch ist. Wir beobachten, dass Europa bei der Entwicklung herausragender Software- und KI-Unternehmen an Tempo gewinnt. Unsere Plattform ermöglicht es uns, die unserer Meinung nach besten Unternehmen in der gesamten Region auszumachen und mit Gründern und Managementteams mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, paneuropäische Marktführer mit globaler Reichweite aufzubauen. Da digitale Souveränität für Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnt, glauben wir, dass Europa eine echte Chance hat, wettbewerbsfähige Software-Spitzenunternehmen in großem Maßstab zu schaffen."

Über PSG

PSG Equity ist eine Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die mit Software- und technologiegestützten Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeitet, um diese bei der Bewältigung ihres transformativen Wachstums zu unterstützen, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. PSG Equity hat bereits mehr als 170 Unternehmen finanziell unterstützt und über 550 Add-on-Akquisitionen ermöglicht. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Investitionserfahrung, fundiertes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie und legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Managementteams. PSG Equity wurde 2014 gegründet und unterhält Niederlassungen in Boston, London und Paris. Weitere Informationen zu PSG Equity finden Sie unter: www.psgequity.com.

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