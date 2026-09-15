Die In-Ear-EEG-Plattform des dänischen Medizintechnikunternehmens darf nun in Europa in Verkehr gebracht werden. Sie ermöglicht medizinischem Fachpersonal EEG-Aufzeichnungen über mehrere Tage und Nächte hinweg bei den Patienten zu Hause für Forschung und Versorgung bei Epilepsie und Schlafstörungen sowie für weitere neurophysiologische Anwendungen.

Cebreo Medical gab heute den Erhalt der CE-Kennzeichnung für NeuroBuds bekannt, die die Erfüllung der geltenden EU-Anforderungen bestätigt. Während bei herkömmlichen EEG-Systemen eine Elektrodenkappe von geschultem Personal angelegt werden muss, ist NeuroBuds für die eigenständige Anwendung zu Hause konzipiert. So sind EEG-Aufzeichnungen über mehrere Tage und Nächte hinweg im gewohnten Umfeld der Patienten möglich.

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NeuroBuds, EarEEG

"Mit NeuroBuds bieten wir eine diskrete, unauffällige Lösung für die langfristige EEG-Überwachung über Wochen hinweg an, die Patienten selbstständig zu Hause nutzen können. Das Produkt hat das Potenzial, die Kosten einer langfristigen EEG-Überwachung deutlich zu senken und im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren zur Überwachung der Hirnaktivität eine bessere Grundlage für Behandlungsentscheidungen zu schaffen."

- Rasmus Madsen, CEO, Cebreo Medical

NeuroBuds ähnelt optisch einem Hörgerät und soll Stigmatisierung und Belastungen verringern, die einer langfristigen EEG-Überwachung häufig im Weg stehen. Das Gerät lässt sich bequem und ohne fremde Hilfe anwenden und über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten wiederholt für Messungen einsetzen.

EEG-Langzeitüberwachung außerhalb des Krankenhauses

Die ambulante EEG-Langzeitüberwachung ist weit über einzelne Krankheitsbilder hinaus relevant von Epilepsie über die Schlafmedizin bis hin zu anderen Bereichen der neurophysiologischen Forschung. Dies zeigt sich besonders bei medikamentenresistenter Epilepsie: Für Behandlungsentscheidungen ist eine genaue Beurteilung der Anfallshäufigkeit und des Ansprechens auf die Behandlung über einen längeren Zeitraum erforderlich.

"Bei Patienten mit medikamentenresistenter Epilepsie geht es nicht darum, ob sie Anfälle haben, sondern wie häufig sie auftreten und ob eine neue Behandlung tatsächlich wirkt. Die von Patienten angegebene Zahl der Anfälle ist häufig unzuverlässig, insbesondere bei unauffälligen oder nächtlichen Anfällen, die sie selbst gar nicht bemerken. Ein ambulantes In-Ear-EEG-Gerät, das über Wochen hinweg im Alltag der Patienten eingesetzt werden kann, liefert EEG-Daten, mit denen sich die Anfallslast potenziell objektiv quantifizieren und die Behandlung damit verlässlicher beurteilen lässt."

- Prof. Sandor Beniczky, Abteilung für Klinische Neurophysiologie, Rigshospitalet, Dänisches Epilepsiezentrum

Nächste Schritte

Nach Erhalt der CE-Kennzeichnung wird Cebreo Medical die kommerzielle Verfügbarkeit an Forschungs- und klinischen Einrichtungen in Europa ausweiten und zugleich den Zulassungsprozess in den USA weiter vorantreiben.

Über Cebreo Medical

Cebreo Medical A/S ist ein dänisches Medizintechnikunternehmen, das tragbare EEG-Lösungen für die langfristige neurophysiologische Überwachung unter Alltagsbedingungen entwickelt.

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