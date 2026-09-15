Die Nasa will bis 2030 mit dem Bau einer Mondbasis beginnen. Elon Musks Besiedlungspläne sind noch ambitionierter. Aber reichen Wasser und Strom, um eine Millionenstadt auf dem Mond zu betreiben? Das haben jetzt Forscher berechnet. Noch im Laufe dieses Jahrzehnts will die Nasa mit der Errichtung einer Mondbasis beginnen. In der ersten Phase will die US-Weltraumbehörde den Zugang zum Mond "verlässlich sichern". Auch sollen erste Experimente auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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