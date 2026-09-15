Durch die Kombination von Personal- und Betriebsmanagement-Technologie der Enterprise-Klasse auf einer KI-nativen Plattform definiert Unifocus Claira das Personalmanagement neu und ermöglicht es Teams im Gastgewerbe, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Der weltweit tätige Technologieanbieter für die Hotellerie, Unifocus, hat die Einführung seiner neuesten KI-Plattform, Unifocus Claira, bekannt gegeben.

Unifocus Claira ist die branchenweit erste durchgängige Plattform für Personal- und Betriebsmanagement, die speziell entwickelt wurde, um Hoteliers und übergeordneten Hotelketten über ein einheitliches System vollständige Transparenz über den gesamten Personallebenszyklus zu bieten.

Unifocus Claira ersetzt das Flickwerk aus unzusammenhängenden Tools, zahlreichen Technologie-Stacks und isolierten Datensystemen, die traditionell zur Verwaltung von Personal- und Betriebsprozessen eingesetzt wurden, durch eine einzige vernetzte, KI-native Plattform und bietet Kunden damit einen umfassenden und übersichtlichen Überblick über ihre Personal- und Betriebsdaten. Diese einheitliche Datenbasis ermöglicht fortschrittliche KI-Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, die betriebliche Leistung zu verbessern und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Wichtig ist zudem, dass Unifocus Claira die erste End-to-End-Plattform dieser Art ist, die speziell für das "Select-Service"-Segment entwickelt wurde einen Markt, der in der Vergangenheit von Personallösungen der Enterprise-Klasse nur unzureichend bedient wurde.

Die Plattform bietet einen vollständigen Überblick über Personal und Betriebsabläufe in den Bereichen Prognose, Budgetierung, Einsatzplanung, operative Umsetzung, Messung und Berichterstattung auf einer einzigen Plattform:

Personal: Verbesserte Bedarfsprognosen, Zero-Based-Budgetierung, Planung und Einsatzplanung sowie Zeiterfassung.

Verbesserte Bedarfsprognosen, Zero-Based-Budgetierung, Planung und Einsatzplanung sowie Zeiterfassung. Betrieb: Transparenz in den Bereichen Hauswirtschaft, Service, Wartung, Inspektion und Bestandsverwaltung.

Transparenz in den Bereichen Hauswirtschaft, Service, Wartung, Inspektion und Bestandsverwaltung. Leistungserkenntnisse: Fortschrittliche, KI-gestützte Personal- und Betriebsanalysen, die Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln

Fortschrittliche, KI-gestützte Personal- und Betriebsanalysen, die Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln Ask Claira: Ein KI-Assistent mit natürlicher Sprachverarbeitung liefert Antworten, Empfehlungen und ergreift Maßnahmen in Echtzeit.

Gestützt auf die mehr als 25-jährige fundierte Branchenexpertise von Unifocus ist Unifocus Claira auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Hotellerie zugeschnitten und bietet Hoteliers genau die Funktionen, die sie für die strategische Führung ihres Unternehmens benötigen. Die intuitive Benutzererfahrung und der schnelle Einarbeitungsprozess ermöglichen es den Teams, die Lösung zügig in Betrieb zu nehmen. KI ist in die gesamte Plattform integriert und geht über das reine Berichtswesen hinaus, um praktische, alltägliche Empfehlungen zu geben von der Optimierung von Dienstplänen über die Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften bis hin zur Erkennung, wann Aufgaben neu zugewiesen werden sollten. Indem Unifocus Claira Betriebsdaten in umsetzbare Anleitungen umwandelt, ermöglicht es Führungskräften in der Hotellerie, schneller auf sich ändernde geschäftliche Anforderungen zu reagieren, die Leistung zu verbessern und Betriebsrisiken zu minimieren.

Für die Teams vor Ort bedeutet dies, dass sie weniger Zeit mit der Verwaltung von Tabellenkalkulationen und isolierten Systemen verbringen und sich stattdessen stärker auf die Mitarbeiter und das Gästeerlebnis konzentrieren können. Dank besserer Einblicke in Personalkosten, Produktivität und Rentabilität können Führungskräfte fundiertere Entscheidungen treffen und gleichzeitig ein besseres Erlebnis für Mitarbeiter und Gäste schaffen.

Führungskräfte über der Betriebsebene erhalten besseren Zugriff auf Erkenntnisse auf Portfolioebene, da sie Kennzahlen über Unternehmens-Dashboards schnell einsehen können. Dies ermöglicht es ihnen, Teams vor Ort proaktiv einzubinden, auf sich ändernde geschäftliche Anforderungen schnell zu reagieren und ein hohes Maß an Gästezufriedenheit und Rentabilität sicherzustellen.

"Führungskräfte im Gastgewerbe benötigten noch nie einen besseren Überblick über ihre Mitarbeiter, den Betrieb und die Leistung, doch viele arbeiten immer noch mit isolierten Systemen und Daten", sagte John Lockyer, CEO von Unifocus. "Unifocus Claira ändert dies, indem es die technologischen Anforderungen von Hoteliers vereinfacht und Personal, Betriebsabläufe und KI auf einer speziell entwickelten Plattform vereint. Wir geben den Teams in der Hotellerie intelligente, umsetzbare Einblicke direkt an die Hand, damit sie schneller bessere Entscheidungen treffen können und letztendlich mehr Zeit gewinnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren ihre Mitarbeiter und ihre Gäste. "

Unifocus Claira definiert das Personalmanagement neu und bietet nun einen umfassenden Überblick über Personal und Betriebsabläufe. Dies läutet ein neues Kapitel in der Technologie für das Gastgewerbe ein und gibt Betreibern die Werkzeuge und Informationen an die Hand, um mit einer sich rasant entwickelnden Branche Schritt zu halten. Insbesondere für Betreiber von Select-Service-Hotels stellt dies einen bedeutenden Schritt hin zu einem stärker vernetzten, reaktionsschnellen und datengesteuerten Ansatz bei der Führung ihrer Unternehmen dar.

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