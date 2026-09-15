Die Partnerschaft integriert E-Invoicing-Technologie und Compliance-Know-how in die B2B-Zahlungsinfrastruktur von TreviPay und wird damit den wachsenden Anforderungen in Europa und anderen Märkten gerecht

TreviPay, ein globaler Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur, hat heute eine Partnerschaft mit Dynatos bekannt gegeben. Ziel ist es, die E-Invoicing-Funktionen für TreviPay-Kunden in Europa und anderen Märkten auszubauen. Im Rahmen der Partnerschaft stellt Dynatos mit Routty Cloud integrierte E-Invoicing-Technologie und Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben bereit. Damit können TreviPay-Kunden Rechnungen in unterschiedlichen Formaten und über verschiedene Netzwerke austauschen und dabei die jeweiligen länderspezifischen Anforderungen erfüllen.

Die Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung wachsen in Europa und anderen internationalen Märkten kontinuierlich weiter. Für Unternehmen, die Rechnungen in mehr als 60 Ländern mit bereits geltenden oder angekündigten Vorgaben verwalten, steigt damit die Komplexität. Gleichzeitig gewinnt die Rechnungsstellung für das Einkaufserlebnis im B2B-Geschäft zunehmend an Bedeutung. Eine Marktstudie von TreviPay ergab, dass 68 Prozent der B2B-Käufer eher einen Anbieter wählen, der den Kauf auf Rechnung ermöglicht. 2023 waren es noch 51 Prozent. Mit der Expansion in weitere Märkte müssen Unternehmen daher nicht nur den Erwartungen ihrer Kunden an die Rechnungsstellung gerecht werden, sondern auch unterschiedliche Formate, Netzwerke und länderspezifische Anforderungen berücksichtigen.

Dynatos ist auf Source-to-Pay-Prozesse und Rechnungsverarbeitung spezialisiert. Routty Cloud unterstützt die elektronische Rechnungsstellung sowohl in der Debitoren- als auch in der Kreditorenbuchhaltung. Die Plattform ermöglicht Unternehmen den Rechnungsaustausch über die jeweils relevanten E-Invoicing-Kanäle und berücksichtigt dabei unterschiedliche Formate, Netzwerke und länderspezifische Vorgaben. In Verbindung mit den B2B-Zahlungs- und Order-to-Cash-Funktionen von TreviPay integriert Routty Cloud die elektronische Rechnungsstellung in einen durchgängigen Geschäfts- und Buchhaltungsprozess, statt sie als separaten Compliance-Prozess zu behandeln.

"Die elektronische Rechnungsstellung wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Order-to-Cash-Prozesses, da die gesetzlichen Vorgaben in Europa und darüber hinaus zunehmen", so Inez Berkhof-Hollander, Managing Director EMEA bei TreviPay. "TreviPay bietet durchgängige Order-to-Cash-Lösungen. Durch unsere Partnerschaft mit Dynatos ergänzen wir diese Lösungen über Routty um die E-Invoicing-Kompetenz von Dynatos. So können unsere Kunden mit den sich wandelnden Anforderungen an die Rechnungsstellung Schritt halten und E-Invoicing zugleich in den übergreifenden Order-to-Cash-Prozess integrieren."

Die Partnerschaft verbindet die Kompetenz von TreviPay in den Bereichen B2B-Zahlungsverkehr, Order-to-Cash, Kreditrisiko und Betriebskapital mit der E-Invoicing-Technologie, dem Compliance-Know-how und der Implementierungserfahrung von Dynatos.

"Angesichts der sich stetig wandelnden Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung brauchen Unternehmen eine Möglichkeit, regulatorische Vorgaben einzuhalten, ohne ihre Rechnungs- und Zahlungsprozesse zusätzlich zu verkomplizieren", so Marcel Leeflang, Director Partnerships Alliances bei Dynatos. "Durch unsere Partnerschaft mit TreviPay werden die E-Invoicing-Funktionen von Routty Cloud in die B2B-Zahlungsinfrastruktur von TreviPay integriert. So können Kunden neue Anforderungen erfüllen, E-Invoicing in den übergreifenden Order-to-Cash-Prozess einbinden und gleichzeitig die Compliance sicherstellen."

Weitere Informationen zur Unterstützung von B2B-Rechnungsstellung und -Zahlungen durch TreviPay finden Sie unter www.TreviPay.com.

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company, ist der globale Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur für Hersteller, Einzelhändler, Reiseunternehmen und Banken. Mit unserer vollständig gemanagten Plattform, intelligenten Apps und 40 Jahren Erfahrung mit dem Kaufverhalten erleichtern wir Käufern den Einkauf und helfen Verkäufern, zu wachsen und schneller bezahlt zu werden. Im Hintergrund optimieren wir den Order-to-Cash-Prozess vom schnellen Kunden-Onboarding und prädiktiven Marketing bis hin zur intelligenten Rechnungsstellung und Abwicklung. Grundlage dafür ist KI, die mit jeder Transaktion dazulernt. Das Ergebnis: weniger Fehler, ein höherer durchschnittlicher Bestellwert (AOV) und garantierte Forderungslaufzeiten (DSO). TreviPay wickelt jährlich ein weltweites Handelsvolumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar ab, ist in 35 Ländern tätig und wurde von IDC als "Leader for Embedded Payment Applications" sowie von The Hackett Group als führender Anbieter im Bereich Cash Application ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.trevipay.com.

Über Dynatos

Dynatos ist auf die Transformation von Finanz- und Beschaffungsprozessen spezialisiert und unterstützt Unternehmen mit Technologie, Beratung und Implementierungsleistungen. Die Routty-Plattform ermöglicht E-Invoicing, die Automatisierung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, die Dokumentenverarbeitung sowie die Anbindung von Unternehmen an ihre bestehenden ERP-Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dynatos.com.

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