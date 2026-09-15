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Die XRP Prognose hängt an diesem Dienstag an einer einzigen Abstimmung in Washington. Um 14.15 Uhr Ortszeit stimmt der US-Senat darüber ab, ob der CLARITY Act überhaupt zur Debatte zugelassen wird. XRP reagierte bereits und stieg binnen 24 Stunden um gut vier Prozent auf rund 1,40 Dollar. Trotzdem liegt der Kurs weiterhin fast 63 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Frage ist also nicht, ob die Abstimmung Bewegung bringt, sondern wie viel Rendite darin für Anleger überhaupt noch steckt. Und ob die XRP Prognose danach wirklich eine andere wird.

XRP Prognose der CLARITY Act entscheidet über den nächsten Kurstreiber

Der US-Senat hält am 15. September 2026 die erste große Abstimmung über den Digital Asset Market Clarity Act ab. Formal geht es laut Yahoo Finance nicht um die Verabschiedung, sondern um die Zulassung zur Debatte über H.R. 3633. Für diesen Schritt sind 60 Stimmen nötig, während die Republikaner 53 Sitze halten. Das Repräsentantenhaus nahm den Text mit 294 zu 134 Stimmen an, der Senatsausschuss mit 15 zu 9. Scheitert die Abstimmung, droht eine Verschiebung der gesamten Regulierungsfrage ins Jahr 2027.

Für die XRP Prognose hat der Markt den Termin bereits eingepreist, zumindest teilweise. XRP notiert bei rund 1,40 Dollar, ein Plus von etwa 4,1 Prozent binnen 24 Stunden. An den Prognosemärkten liegt die Chance auf ein Gesetz in diesem Jahr bei rund 31 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt laut CoinGecko bei etwa 85 Milliarden Dollar, Rang fünf aller Kryptowährungen. Über sieben Tage steht dagegen ein Minus von rund 7,3 Prozent zu Buche.

Die US-Spot-ETFs auf XRP sammelten zuletzt dreistellige Millionenzuflüsse ein, ohne dass der Kurs folgte. Für die XRP Prognose ist das eine unbequeme Lage. Die Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen funktioniert, und trotzdem bewegt sich der Kurs seit Wochen kaum. Bei 85 Milliarden Dollar Bewertung bräuchte selbst die Rückkehr zum alten Rekord eine Verdreifachung des Kapitals. Wer eine echte Vervielfachung will, muss die XRP Prognose dort suchen, wo Washington gar nicht erst gebraucht wird.

Pepeto wenn Nachfrage kein Gesetz braucht

Genau das ist der Unterschied, den viele bei der XRP Prognose unterschätzen. XRP braucht ein Gesetz, das durch den Senat kommt, ein Vorverkauf dagegen braucht nur einen Nutzer, der tauscht. Das ist der Abstand zwischen dem Warten auf einen Auslöser und dem Besitz eines eigenen.

Pepeto arbeitet mit einer gebührenfreien Tauschfunktion quer über verschiedene Ketten, die Nachfrage genau in dem Moment einfängt, in dem ein Händler die günstigste Route wählt. Weil jeder Tausch über den Token selbst läuft, wird aus jedem Handel dauerhafter Kaufdruck, der mit jeder neuen Wallet weiter zunimmt. Kein Gesetz, kein Ausschuss, kein Termin im Kalender, nur ein Tausch. Eine Brücke zwischen den Ketten erweitert diese Nachfrage, indem sie Liquidität aus Netzwerken zusammenführt, die sonst nie dasselbe Orderbuch berühren würden.

Auf der anderen Seite arbeitet das Angebot. Wöchentliche Verbrennungen nehmen dauerhaft Token aus dem Gesamtbestand von 420 Billionen heraus. Der Risikobewerter PepetoAI hält das Kapital im Kreislauf, weil er jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet und Verluste früh abfängt. Nachfrage drückt nach oben, Angebot zieht nach unten, und im Abstand dazwischen entsteht der Preis. Jedes Teil des Systems speist das nächste.

Geführt wird der Aufbau vom Entwickler des ursprünglichen Pepe-Tokens, was dem Projekt eine Erfahrung gibt, die die meisten Vorverkäufe nicht vorweisen können. SolidProof hat vor dem Start des Vorverkaufs den kompletten Vertragscode geprüft und jede einzelne Funktion bestätigt, was Käufern eine Sicherheitsebene gibt, die viele frühe Projekte nicht bieten. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar bereits eingesammelt, was zeigt, auf welcher Seite sich das schnelle Geld entschieden hat. Eine erwartete Listung bei Binance rückt näher, und dieser Boden im Vorverkauf dürfte den Tag der Notierung nicht überleben.

Fazit zur XRP Prognose

Die XRP Prognose bleibt an Washington gebunden, und daran ändert auch ein erfolgreiches Votum wenig. XRP trägt echte Infrastruktur, doch über 85 Milliarden Dollar Bewertung liegt eine Decke, die bleibt. Frühe Projekte durchbrechen solche Decken, weil ihre Rechnung noch offen ist und ihr Angebot schrumpft. Eine Position von 1.000 Dollar in Shiba Inu wurde 2020 zu einem Vermögen, bevor die Masse den Namen kannte. Sobald die Listung läuft, dürfte der Vorverkaufspreis hinter einer Wand verschwinden, die keine XRP Prognose öffnet. Die stärksten Einstiege dieses Zyklus sind nicht die, über die alle nachgedacht haben, sondern die, die jemand gekauft hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der CLARITY Act für die XRP Prognose?

Der CLARITY Act entscheidet, ob die Aufsicht über digitale Vermögenswerte zwischen SEC und CFTC aufgeteilt wird. Für die XRP Prognose ist die Abstimmung am 15. September 2026 der wichtigste kurzfristige Auslöser. Scheitert die nötige Mehrheit von 60 Stimmen, verschiebt sich die Frage auf 2027.

Warum gilt Pepeto aktuell als starker Vorverkauf?

Pepeto gilt als starker Vorverkauf, weil das Projekt von SolidProof geprüft ist, mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und seine Nachfrage über eigene Handelsinfrastruktur erzeugt. Wöchentliche Verbrennungen verkleinern das Angebot. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.