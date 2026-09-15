Neue Konjunkturdaten aus China zeichnen am 15. September 2026 ein gemischtes Bild der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Während Industrie und Hightech-Produktion deutlich wachsen, bleiben Konsum, Investitionen und der Immobiliensektor schwach. Für stark vom chinesischen Markt abhängige deutsche Unternehmen wie Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und BASF bleibt das Umfeld damit anspruchsvoll.Industrie wächst wieder schneller Positiv fällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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