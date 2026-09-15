EQS-News: The 50
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PARIS, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Liste von The 50 Best Hotels wurde im Rahmen einer prestigeträchtigen Preisverleihung in Paris bekannt gegeben. Mit der Bekanntgabe werden außergewöhnliche und wegweisende Hotelerlebnisse aus aller Welt gewürdigt.
Die vollständige Liste von The 50 Best Hotels 2026 finden Sie hier
Rosewood Hong Kong (No.1) wurde erneut zum The World's Best Hotel ernannt, nach seinen Platzierungen als No.1 im Jahr 2025 und No.3 im Jahr 2024. No.2 geht an Capella Bangkok und Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River belegt No.3. In Asien gibt es 18 Hotels, darunter vier in Japan: Aman Tokyo (No.11), Bulgari Tokyo (No.24), Patina Osaka (No.33) und Park Hyatt Kyoto (No.37).
Europa liegt mit 21 ausgezeichneten Hotels an der Spitze, darunter sechs in Italien und Frankreich, vier im Vereinigten Königreich sowie je eines in Griechenland, Monaco, der Schweiz und der Türkei. Das am höchsten platzierte europäische Hotel ist Passalacqua (No.5) am Comer See.
Nordamerika ist mit sechs Hotels vertreten, Südamerika mit zwei. Ozeanien ist mit einem Hotel vertreten, Afrika mit zwei.
Medienkontakt: The50BestHotels@thesaucecollective.com
Medienzentrum: https://mediacentre.the50.com/
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15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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