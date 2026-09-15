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ROSEWOOD HONG KONG WURDE ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE ZUR NO.1 IN THE 50 BEST HOTELS 2026 ERNANNT



15.09.2026 / 21:25 CET/CEST

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Rosewood Hong Kong (No.1) wurde erneut zum The World's Best Hotel 2026 ernannt

(No.1) wurde erneut zum The World's Best Hotel 2026 ernannt Die Liste würdigt Hotels aus 22 Reisezielen auf sechs Kontinenten, wobei Europa mit 21 ausgezeichneten Hotels an der Spitze steht

Chablé Yucatán (No.9) in Mexiko gewinnt den Bombay Sapphire Eco Hotel Award , geprüft von der Sustainable Restaurant Association

(No.9) in Mexiko gewinnt den Bombay Sapphire Eco Hotel Award geprüft von der Sustainable Restaurant Association Im zweiten Jahr seines Bestehens wird der Johnnie Walker Art of Design Award an Hôtel du Couvent (No.38) in Nizza, Frankreich, verliehen

(No.38) in Nizza, Frankreich, verliehen James McBride , Gründer von Nihi Hotels, wird mit dem SevenRooms Icon Award ausgezeichnet

, Gründer von Nihi Hotels, wird mit dem SevenRooms Icon Award ausgezeichnet Der Best Boutique Hotel Award geht zum dritten Mal an Passalacqua (No.5) am Comer See

(No.5) am Comer See Patina Osaka in Japan (No.33) gewinnt den Nikka Best New Hotel Award

in Japan (No.33) gewinnt den Nikka Best New Hotel Award Zu den weiteren Auszeichnungen zählen der Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award , verliehen an Rosewood ; der WhistlePig Highest Climber Award geht an Las Ventanas al Paraíso (No.25) in Los Cabos, Mexiko; Casa Maria Luigia (No.18) in Modena, Italien, gewinnt den Lavazza Highest New Entry Award; und der Best Beach Hotel Award geht an Atlantis The Royal (No.4) in Dubai

verliehen an ; der WhistlePig Highest Climber Award geht an (No.25) in Los Cabos, Mexiko; (No.18) in Modena, Italien, gewinnt den Lavazza Highest New Entry Award; und der Best Beach Hotel Award geht an (No.4) in Dubai The Fifth Avenue Hotel (No.78) in New York City wurde mit dem American Express Travel One to Watch Award ausgezeichnet und Badrutt's Palace (No.36) in der Schweiz mit dem SeiBellissimi Art of Hospitality Award geehrt PARIS, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Liste von The 50 Best Hotels wurde im Rahmen einer prestigeträchtigen Preisverleihung in Paris bekannt gegeben. Mit der Bekanntgabe werden außergewöhnliche und wegweisende Hotelerlebnisse aus aller Welt gewürdigt. Die vollständige Liste von The 50 Best Hotels 2026 finden Sie hier Rosewood Hong Kong (No.1) wurde erneut zum The World's Best Hotel ernannt, nach seinen Platzierungen als No.1 im Jahr 2025 und No.3 im Jahr 2024. No.2 geht an Capella Bangkok und Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River belegt No.3. In Asien gibt es 18 Hotels, darunter vier in Japan: Aman Tokyo (No.11), Bulgari Tokyo (No.24), Patina Osaka (No.33) und Park Hyatt Kyoto (No.37). Europa liegt mit 21 ausgezeichneten Hotels an der Spitze, darunter sechs in Italien und Frankreich, vier im Vereinigten Königreich sowie je eines in Griechenland, Monaco, der Schweiz und der Türkei. Das am höchsten platzierte europäische Hotel ist Passalacqua (No.5) am Comer See. Nordamerika ist mit sechs Hotels vertreten, Südamerika mit zwei. Ozeanien ist mit einem Hotel vertreten, Afrika mit zwei. Medienkontakt: The50BestHotels@thesaucecollective.com Medienzentrum: https://mediacentre.the50.com/ View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/rosewood-hong-kong-wurde-zum-zweiten-mal-in-folge-zur-no1-in-the-50-best-hotels-2026-ernannt-302879589.html



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