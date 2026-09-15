Berlin (ots) -Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) geht davon aus, dass die Bundesregierung mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf die aktuell hohen Preise für Benzin und Diesel reagieren wird. "Wir sind jetzt in Abstimmung innerhalb der Bundesregierung über die Maßnahmen", sagte Schneider in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 Uhr in Das Erste ausgestrahlt. Es werde "auf jeden Fall eine steuerliche Komponente geben", konkret "bei der Mehrwertsteuer ist das der Fall. Das zweite wird auch eine Entlastungkomponente sein", kündigte der SPD-Politiker an, nannte aber keine Details. Für ordnungspolitische Eingriffe gebe es "keine Mehrheit mit der Union". Auch am CO2-Preis werde sich nichts ändern. "Der ist fix, der steigt nicht mit Ölpreisen"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6352796