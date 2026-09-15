Programmübergreifende Zusammenarbeit unter Nutzung der TERP-Plattform von QurCan zur Verabreichung von Polymer-Lipid-Nanopartikeln

Lilly tätigt strategisches Investment in QurCan.

QurCan Therapeutics ("QurCan"), ein Biotechnologieunternehmen, das mit seiner firmeneigenen TERP-Plattform (Target-Engineered Responsive Polymer) Pionierarbeit im Bereich der nicht-viralen Verabreichung genetischer Arzneimittel mittels Polymer-Lipid-Nanopartikeln (PLNP) leistet, gab heute den Abschluss einer exklusiven Forschungs- und Kooperationsvereinbarung mit Eli Lilly and Company ("Lilly") zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) und des peripheren Nervensystems (PNS) bekannt.

Lilly und QurCan werden bei mehreren Forschungsprogrammen zusammenarbeiten, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung von PLNP-basierten genetischen Therapeutika für die Verabreichung im Zentralnervensystem (ZNS) und im peripheren Nervensystem (PNS) liegt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird QurCan für die Optimierung der genetischen Therapeutika mithilfe seiner TERP-Plattform verantwortlich sein, während Lilly die weitere Forschung, die klinische Entwicklung und die Vermarktung der ausgewählten Programme übernehmen wird.

"Diese Zusammenarbeit mit Lilly ist eine Bestätigung unserer PLNP-Technologieplattform und ihres Potenzials, einige der schwierigsten Verabreichungsprobleme in der Genmedizin zu lösen", sagte Mohammad Ali Amini, Chief Executive Officer von QurCan. "Das ZNS und das PNS gehören nach wie vor zu den am wenigsten versorgten Bereichen bei der Verabreichung von Genmedikamenten, und wir sind überzeugt, dass unser nicht-viraler Ansatz eine differenzierte und vielseitige Lösung für verschiedene Nukleotid-Wirkstoffe bietet. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Lilly, einem Unternehmen mit beispielloser Expertise in der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln für die Neurowissenschaften, um diese Therapien den Patienten zugänglich zu machen, die sie dringend benötigen."

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält QurCan von Lilly eine Vorauszahlung sowie eine strategische Investition. QurCan hat Anspruch auf Forschungsförderungszahlungen sowie auf Meilensteinzahlungen für Forschung, Entwicklung und Vermarktung in Höhe von bis zu $237 Millionen pro Programm, zusätzlich zu gestaffelten Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz der vermarkteten Produkte.

ÜBER QURCAN THERAPEUTICS

QurCan Therapeutics ist ein in Toronto ansässiges Biotechnologieunternehmen, das genetische Medikamente der nächsten Generation für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems entwickelt. Die firmeneigene TERP-Plattform (Target-Engineered Responsive Polymer) von QurCan ermöglicht die wiederholte systemische und zielgerichtete Verabreichung von mRNA-, DNA- und Oligonukleotid-Nutzlasten an krankheitsrelevante Zellpopulationen mithilfe von Polymer-Lipid-Nanopartikeln. Weitere Informationen finden Sie unter: www.qurcan.com.

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QurCan Kontakt:

j.reid@qurcan.com

John Reid, CBO