The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute bekannt, dass Hua Du mit Wirkung zum 14. September zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde, womit das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss seiner finanziellen Umstrukturierung in eine neue Phase eintritt. Du tritt die Nachfolge von Dean Williams an, der als Interims-Vorstandsvorsitzender fungierte und weiterhin seine Funktion als Finanzvorstand ausüben wird.

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The LYCRA Company Appoints Hua Du as Chief Executive Officer. With 30 years of leadership experience in the specialty chemical and biotechnology industries, Du is well positioned to lead the company into its next chapter.

Du verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung in der Spezialchemie- und Biotechnologiebranche und hat in globalen Unternehmen transformatives Wachstum vorangetrieben. Zuletzt war er als CEO der Grobest Group tätig, einem von Private-Equity-Kapital finanzierten Unternehmen im Bereich Tierernährung, wo er eine umfassende operative Sanierung leitete, die schließlich zum Verkauf des Unternehmens führte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er leitende Führungspositionen bei Rhodia inne (das später von Solvay übernommen wurde) und leitete für Rohm and Haas (das später von Dow Chemical übernommen wurde) den Geschäftsbereich Elektronikmaterialien in ganz Asien.

"Wir freuen uns, Hua als nächsten CEO von The LYCRA Company begrüßen zu dürfen", sagte Bruce Rubin, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. "Angesichts seines umfassenden technischen Fachwissens, seiner Führungsqualitäten im operativen Bereich und seiner globalen Kundenorientierung sind wir überzeugt, dass Hua über die nötige Erfahrung und visionäre Kraft verfügt, um das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Im Namen des Vorstands möchte ich Dean Williams für seine Führungsrolle als Interims-CEO in dieser Übergangsphase danken."

"The LYCRA Company baut auf einer Tradition der Innovation, operativer Exzellenz, weltweit vertrauenswürdiger Marken und fundierter Fachkenntnisse in der Faser- und Materialwissenschaft auf", sagte Du. "Es ist mir eine Ehre, Teil dieser außergewöhnlichen Organisation zu werden, während wir neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum erschließen."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für ihre hochwertigen Produkte, ihr technisches Know-how und ihre Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten ihrer Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die auf den Bedarf der Verbraucher an Komfort und dauerhafter Leistungsfähigkeit zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

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