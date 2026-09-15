Das Unternehmen hinter Seamless OS, das derzeit Telia und Truecaller betreut, gibt sich einen neuen Namen und konzentriert sich künftig darauf, große, etablierte Betreiber KI-nativ zu machen.

Valdyr positioniert "Seamless OS" als die KI-native Ausführungsschicht für Telekommunikationsanbieter: die Schicht, auf der geschäftliche Entscheidungen umgesetzt werden, und nicht als reines Erfassungssystem, das lediglich darüber berichtet. Angebote, Abonnements, Abrechnung, Bereitstellung, Customer Journeys und Integrationen laufen an einem Ort zusammen, Telekommunikationsprozesse werden als automatisierte Workflows statt als individuelle Entwicklungen aufgebaut, und KI wird innerhalb der Plattform auf geschäftliche und kundenorientierte Abläufe angewendet, anstatt als separates Produkt verkauft zu werden.

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Telness Tech is rebranding and becoming Valdyr

Die Plattform unterstützt Netzbetreiber in den Vereinigten Staaten, Europa und darüber hinaus. Zu den jüngsten Neuzugängen zählen Telia, der etablierte nordische Netzbetreiber, und Truecaller, das Unternehmen für Anruferidentifizierung.

"Wir haben einen Netzbetreiber auf denselben Altsystemen betrieben, auf denen alle anderen laufen, und uns unseren Weg herausentwickelt, indem wir Seamless OS geschaffen haben", sagte Martina Klingvall, Gründerin und CEO von Valdyr. "Einen Netzbetreiber KI-nativ zu machen, ist keine Funktion, die man kauft, sondern ein Betriebsmodell. Unser Ziel ist es, aktive Betreiber ohne ein dreijähriges Programm auf dieses Modell umzustellen, sodass die Umstellung des Geschäfts so einfach wird wie die Gründung eines neuen Unternehmens."

Die Migration wird als Teil des Produkts und nicht als Beratungsauftrag behandelt. Angebote, Nutzer, Abonnements, Abrechnung und Integrationen werden System für System übertragen, mit Bereitschaftsprüfungen und einem sichtbaren Umstellungsstatus, sodass Betreiber schrittweise modernisieren können, während Kunden, Daten und Marke erhalten bleiben.

"Telness Tech wurde nach unserer Herkunft benannt. Valdyr ist nach dem benannt, was übrig bleibt, wenn der alte Stack wegfällt", sagte Sebastian Stecki, CMO von Valdyr. "Da wir zunehmend mit größeren Betreibern zusammenarbeiten, sind einzelne Markteinführungen nicht die größte Hürde. Sie betreiben große Unternehmen mit veralteten Systemen und Prozessen, wodurch jede geschäftliche Veränderung zu einer komplexen Abfolge technischer Projekte wird und die KI-native Umsetzung ist es, die diese Kosten endlich beseitigt."

Die Marke Valdyr gilt ab sofort für die gesamte Unternehmenswebsite, alle Produktoberflächen und die gesamte Kommunikation. Seamless OS behält seinen Namen, seine Roadmap und seinen Release-Rhythmus bei; bestehende Vereinbarungen, Verträge und Integrationen bleiben unberührt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.valdyr.tech.

Über Valdyr

Valdyr, ehemals Telness Tech, ist ein internationales Technologieunternehmen und Entwickler von Seamless OS, der KI-nativen Ausführungsschicht, die es Telekommunikationsbetreibern ermöglicht, Mobilfunkdienste durch Automatisierung, Workflows und KI statt durch Entwicklungsprojekte zu betreiben und weiterzuentwickeln. Seamless OS wurde ursprünglich beim schwedischen Betreiber Telness entwickelt einem der am besten bewerteten Mobilfunkbetreiber Europas, der mit den schlanksten Strukturen der Branche arbeitet und unterstützt heute Betreiber in den Vereinigten Staaten, Europa und darüber hinaus. Valdyr wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Multimedia

Grafik auf Anfrage erhältlich: Telness Tech hat seinen Namen in Valdyr geändert. Die Plattform des Unternehmens, Seamless OS, behält ihren Namen und ihre Roadmap bei. (Grafik: Valdyr)

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Sebastian Stecki

CMO, Valdyr

+46 73 958 40 86

sebastian@valdyr.tech