Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gibt heute die Einführung von Tarrius bekannt, einer neuen Präzisionstechnologie-Lösung, die auf die Weiterentwicklung der räumlichen Intelligenz ausgerichtet ist.

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Quectel announces launch of Tarrius to deliver next-generation precision positioning solutions for demanding field applications

Tarrius ist in den Regionen APAC, Lateinamerika, EMEA und China tätig und kombiniert fortschrittliche Positionierungstechnologie sowie branchenspezifisches Fachwissen mit den globalen Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicekapazitäten von Quectel, um zuverlässige, hochpräzise Lösungen für anspruchsvolle Feldanwendungen wie Vermessung und Kartierung, Deformationsüberwachung und Maschinensteuerung bereitzustellen. Tarrius vereint Präzisionspositionierung, zuverlässige Konnektivität und effiziente Datenübertragung, um genauere und optimierte digitale Arbeitsabläufe im Feld zu ermöglichen.

"Tarrius basiert auf einem einfachen Versprechen: Präzision, auf die Sie sich verlassen können. Wir kombinieren Positionierung im Zentimeter- bis Millimeterbereich mit nahtloser Konnektivität und effizienter Datenübertragung, um zuverlässige digitale Arbeitsabläufe für anspruchsvolle Vermessungs-, Überwachungs- und Bauanwendungen zu schaffen", kommentierte Windy Fang, GNSS-Produktdirektorin bei Quectel. "Wir können unseren Kunden nicht nur fortschrittliche Technologie bieten, sondern auch einen zuverlässigen, langfristigen Partner, wo auch immer sie tätig sind."

Tarrius startet mit einem breiten Portfolio an hochpräzisen GNSS-Produkten für Vermessung und Kartierung, Deformationsüberwachung und Maschinensteuerung, die auf der INTERGEO vorgestellt werden und ab November 2026 im Handel erhältlich sein werden. Das Sortiment umfasst GNSS-Empfänger, Referenzstationen, Feldcontroller, Überwachungs- und Steuerungsempfänger sowie hochpräzise Antennen, ergänzt durch die Tarrius-Software zur Verwaltung von Feldarbeiten, Korrekturdiensten und Überwachungsprojekten. Zusammen bietet das Portfolio den Kunden die Werkzeuge, die sie benötigen, um präzise Positionsdaten im Rahmen ihrer täglichen Arbeit zu erfassen, zu verwalten und zu nutzen.

Für Vermessungsfachleute kombiniert der kompakte TR10 visuelle AR-Absteckung mit kalibrierungsfreier Neigungskompensation und RTKHOLD-Technologie, während der TR12 über zwei Kameras und einen integrierten Laser-Entfernungsmesser für Messungen an schwer oder praktisch nicht erreichbaren Orten verfügt. Der TR12B bietet eine spezielle Basisstationsoption mit einem integrierten 5-W-UHF-Funkmodul, das eine Reichweite von bis zu 15 km ermöglicht, sowie ein robustes Design für anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Gelände.

Das Portfolio deckt zudem permanente Installationen und Spezialanwendungen ab. Der TR09N ist für den Dauerbetrieb als GNSS-Referenzstation ausgelegt und kombiniert die Verfolgung aller Konstellationen mit globaler 4G-LTE-Konnektivität und geringem Stromverbrauch. Für die Deformationsüberwachung vereint der TR07M millimetergenaue Positionsbestimmung, automatische Datenerfassung und -übertragung sowie Cloud- und Edge-Verarbeitung, während der TR07B eine integrierte Basisstationslösung für die Verteilung von GNSS-Korrekturdaten bietet. Abgerundet wird die Produktreihe durch den TR05G, einen Kurs- und Steuerungsempfänger für Maschinensteuerungsanwendungen.

Tarrius präsentiert sein neues Produktportfolio vom 15.bis 17.September auf der INTERGEO in München am Stand C6D102.

Über Tarrius

Tarrius bietet hochpräzise GNSS-Lösungen, die auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Positionierung, drahtlose Kommunikation und IoT-Technologie basieren, und unterstützt Fachleute, die die Welt um uns herum vermessen, kartieren und gestalten.

Erfahren Sie mehr unter www.tarrius.com oder auf unserer LinkedIn-Seite.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 8.900 Fachkräften sind wir führend bei der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste sowie komplette schlüsselfertige Lösungen einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.quectel.com oder LinkedIn

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