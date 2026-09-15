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Die XRP Prognose steht an diesem 15. September 2026 vor ihrem härtesten Test des Jahres. Der XRP Kurs sprang am Montag um mehr als acht Prozent auf 1,47 Dollar, bevor er wieder in Richtung 1,42 Dollar nachgab. Auslöser ist ein Termin im US Senat, der um 20.15 Uhr deutscher Zeit ansteht. Die Frage dahinter ist einfach. Reicht ein politischer Erfolg aus, um einen Coin mit 89 Milliarden Dollar Marktwert wirklich zu bewegen? Die XRP Prognose der kommenden Tage hängt damit an einer Rechnung und nicht an einer Schlagzeile.

XRP Prognose vor dem Senatsvotum zum CLARITY Act und was der XRP Kurs zeigt

Der US Senat stimmt an diesem Dienstag über den Verfahrensantrag zum Digital Asset Market Clarity Act ab. Es geht dabei nicht um das Gesetz selbst, sondern nur um den Einstieg in die Debatte. Für diese Hürde sind 60 Stimmen nötig, doch die Republikaner halten nur 53 Sitze und brauchen mindestens sieben Stimmen aus dem anderen Lager. Laut BeInCrypto legte XRP am Montag mehr als acht Prozent zu, weil Händler sich auf diesen Termin positionierten, und die XRP Prognose drehte binnen Stunden.

Am Sonntagabend legten die Sponsoren einen finalen Entwurf über 635 Seiten mit 126 Änderungen vor. Die Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung fiel bei Polymarket von 34 Prozent am Vortag auf 18 Prozent. Galaxy Digital hob seine Schätzung dagegen von zehn auf 25 Prozent an. Laut Bybit notiert XRP am Dienstag bei 1,42 Dollar nach einem Tagestief von 1,34 Dollar.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 89 Milliarden Dollar. SEC und CFTC hatten XRP bereits im März 2026 als digitales Rohstoffgut eingeordnet, ein Gesetz würde das festschreiben. Genau darin liegt das Problem für die XRP Prognose der kommenden Wochen. Selbst ein klares Ja verschiebt den Kurs nur um wenige Prozentpunkte, weil jeder neue Dollar auf 89 Milliarden Dollar Marktwert trifft. Regulierung schafft Sicherheit, doch Sicherheit erzeugt keine Vervielfachung. Wer in diesem Zyklus dreistellige Renditen sucht, stellt deshalb längst eine Frage, die ein Coin dieser Größe gar nicht mehr beantworten kann.

Pepeto und die Grenze, an die eine XRP Prognose stößt

Diese Frage lautet, wo ein Einstieg heute noch echten Abstand zum späteren Börsenpreis hat. Bei XRP und jeder seriösen XRP Prognose bewegt sich dieser Abstand im einstelligen Prozentbereich, bei einem Presale liegt er komplett vor der ersten Notierung. Genau dort befindet sich Pepeto, in das bereits mehr als 10 Millionen Dollar an Presale Einträgen geflossen sind.

Die Cross Chain Bridge des Projekts öffnet Wege zwischen verschiedenen Blockchains, und darauf setzt eine Swap Engine auf, die Trades ohne eine einzige Gebühr über jedes angeschlossene Netzwerk leitet. Diese Reichweite trennt das Projekt von Anbietern, die über Cross Chain reden, ohne etwas zu verbinden. PepetoAI bewertet jeden Trade vor dem Einsatz von Kapital auf sein Risiko und erkennt Verträge, die eine manuelle Prüfung übersieht. Die Verbindung speist die Engine, die Engine erzeugt Volumen, und die Bewertung schützt jeden Dollar, der durch beide fließt.

Entwickelt wird das Projekt vom Architekten des ursprünglichen Pepe Tokens, unterstützt von einem früheren Binance Experten im Team. Die Prüfgesellschaft SolidProof hat den gesamten Vertragscode bereits vor der Öffnung des Presales untersucht und verifiziert, weshalb Käufer hier nicht auf ein ungeprüftes Versprechen setzen müssen. Der Token kostet im Presale 0,000000188 Dollar bei einer fest begrenzten Menge von 420 Billionen Stück. Eine Burn Engine nimmt diesem Bestand Woche für Woche Token dauerhaft aus dem Markt. Die erwartete Binance Notierung rückt näher, und mit dem ersten Handelstag gehört der Presale Preis der Vergangenheit an.

Für Anleger, die der XRP Prognose folgen, ergibt sich daraus eine andere Rechnung. Ein Coin mit 89 Milliarden Dollar Marktwert braucht Milliarden an frischem Kapital für zweistellige Zuwächse, während ein Presale Token seinen Abstand zum Börsenpreis noch vollständig vor sich hat. Ob dieser Abstand sich auszahlt, entscheidet allein der Markt, doch wer heute zum Presale Preis einsteigt, nimmt die gesamte Strecke bis zum ersten Börsenkurs mit.

Fazit

Die XRP Prognose hängt heute an 60 Stimmen im US Senat, doch selbst ein Ja bewegt den Kurs nur in kleinen Schritten. Genau diese Grenze macht Pepeto interessant, denn wer jetzt kauft, hat den Weg bis zur ersten Börsenbewertung noch komplett vor sich. Pepe machte aus Einträgen von 50 Dollar Summen, über die heute noch gesprochen wird. DOGE baute aus einem Scherz Vermögen für Wallets, die vor der Masse handelten. Pepeto sitzt in genau dem Fenster, das diese Einträge damals besetzten, also vor Notierung und Börsenbewertung. Ob sich das wiederholt, weiß niemand, doch nach der erwarteten Binance Notierung führt kein Weg zurück zum Presale Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das Senatsvotum für die XRP Prognose?

Das Votum am 15. September ist ein Verfahrensschritt und benötigt 60 Stimmen. Ein Ja sichert die Einstufung als digitales Rohstoffgut ab, bewegt den Kurs aber nur in kleinen Schritten.

Warum taucht Pepeto in Artikeln zur XRP Prognose auf?

Pepeto ist ein Presale Projekt mit gebührenfreier Cross Chain Swap Engine, geprüftem Code von SolidProof und erwarteter Binance Notierung. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.