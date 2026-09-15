LONDON, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) hat eine weitere Finanzierung für Ipak Yuli mit Mitteln von OeEB, CDP und Allianz Global Investors (AGI) abgeschlossen.

Umidjon Khakimov, CEO der Ipak Yuli Bank, kommentierte die Transaktion wie folgt: "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit EMGA zu stärken und Partnerschaften mit neuen internationalen Institutionen aufzubauen. Diese Transaktion diversifiziert unsere Finanzierungsbasis weiter und ermöglicht es uns, unsere Unterstützung für Kunden und Unternehmen in Usbekistan auszuweiten."

Der Head of Investment Banking und Managing Director von EMGA, Sajeev Chakkalakal, sagte: "Wir freuen uns, bei der Strukturierung dieser jüngsten Finanzierung für Ipak Yuli als Lead Arranger tätig zu sein. Sie soll dazu beitragen, die Portfolios der Bank in den Bereichen KMU, Gender und Green weiter auszubauen. Unsere enge Beziehung zu Ipak Yuli sowie zu jedem dieser Entwicklungsfinanzierungsinstitute (DFI) war entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung dieser komplexen Transaktion."

Der Managing Director von EMGA, Jeremy Dobson, fügte hinzu: "Mit dieser Finanzierung diversifiziert Ipak Yuli erneut seine Finanzierungsquellen."

Sabine Gaber, CEO und Vorstandsmitglied der OeEB, kommentierte: "Diese Transaktion unterstreicht das Engagement der OeEB für die Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungen für Unternehmen, die nachhaltiges Wachstum vorantreiben, Klimaschutz fördern und zu einer stärkeren wirtschaftlichen Teilhabe beitragen. Indem wir als Katalysator und federführender Akteur agieren und zwei weitere Entwicklungsfinanzierungsinstitute zusammenbringen, können wir Kapital mobilisieren und die Wirkung unserer Finanzierung verstärken. Wir sind stolz darauf, mit einer der führenden Banken Usbekistans zusammenzuarbeiten und damit Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen, grüne Investitionen und Unternehmen im Besitz von Frauen zu unterstützen."

Pietro Loy Donà, Head of Financial Institutions - Development Finance bei CDP, sagte: "Als Italiens Entwicklungsfinanzierungsinstitut ist CDP stolz darauf, die Ipak Yuli Bank bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, Unternehmen und Unternehmer in ganz Usbekistan zu betreuen. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern wie OeEB und AGI können wir Ressourcen dort mobilisieren, wo sie am dringendsten benötigt werden, und zu einem nachhaltigen und inklusiven Wirtschaftswachstum beitragen."

Ipak Yuli ist eine Joint-Stock Commercial-Innovation Bank in Usbekistan. Sie wurde im Dezember 1990 gegründet und bietet Bankdienstleistungen für Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen, staatliche Organisationen und Institutionen sowie Firmenkunden an. Neben einer breiten Palette an Bankdienstleistungen und Kreditgeschäften führt die Bank Leasing-, Factoring- und Projektfinanzierungsgeschäfte durch sowie Geschäfte mit Bargeld und unbaren Währungsmitteln und Wertpapiergeschäfte im Auftrag ihrer Kunden.

OeEB Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit März 2008 als Entwicklungsbank Österreichs tätig. Sie ist auf die Bereitstellung langfristiger Finanzierungen für die Umsetzung von Projekten des privaten Sektors in Entwicklungsländern spezialisiert, die eine nachhaltige Entwicklung fördern. Darüber hinaus bietet die OeEB technische Unterstützung, die dazu beitragen kann, die Entwicklungswirkung von Projekten zu erhöhen.

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ist Italiens offizielles Entwicklungsfinanzierungsinstitut (DFI) und nationale Förderinstitution. CDP steht mehrheitlich unter der Kontrolle des italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen und finanziert nachhaltige Entwicklung, internationale Zusammenarbeit, Infrastruktur sowie Unternehmenswachstum in Schwellen- und Entwicklungsmärkten.

Allianz Global Investors ist eine globale Investmentgesellschaft mit Büros an 21 Standorten weltweit. Sie gehört zum globalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern Allianz. Mit ihren fast 3.000 Mitarbeitern verwaltet sie im Auftrag von institutionellen und Privatkunden sowie der Allianz selbst Vermögenswerte in Höhe von über 590 Milliarden Euro und deckt Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Portfolios und private Märkte ab.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Sitz in London unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung neuen Kapitals. Das Team von EMGA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, die für die Abwicklung von Transaktionen für seine Kunden in den Schwellenmärkten weltweit erforderlich ist, darunter Usbekistan, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. EMGA baut seine Marktposition als führende Nischen-Investmentbank für Schwellenländer weiter aus.

Kontakt: info@emergingmarketsglobaladvisory.com