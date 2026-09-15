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Dr. Jonathan Talbot gewinnt den Strüngmann Award 2026 (News mit Zusatzmaterial)



15.09.2026 / 22:35 CET/CEST

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Dr. Jonathan Talbot gewinnt den Strüngmann Award 2026 Dr. Jonathan Talbot wird mit dem mit 100.000 Euro dotierten Strüngmann Award 2026 ausgezeichnet und setzt sich in einem starken Finalistenfeld gegen Dr. Stefano Portolano und Prof. Dr. med. Wieland Sommer durch.

Die Jury würdigt insbesondere seine Fähigkeit, wissenschaftliches Potenzial früh zu erkennen und daraus mit strategischem Weitblick Biotech-Unternehmen aufzubauen.

Ab 2027 wird der Strüngmann Award auf Nominierungen aus ganz Europa ausgeweitet. München, Deutschland, 15. September 2026 Der Biotech-Unternehmer Dr. Jonathan Talbot wurde heute im Rahmen der feierlichen Preisverleihung mit dem Strüngmann Award 2026 ausgezeichnet. Der Award wurde zu Ehren von Dres. Andreas und Thomas Strüngmann ins Leben gerufen und würdigt herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer, die wissenschaftliche und technologische Innovationen mit unternehmerischem Mut und Umsetzungsstärke in erfolgreiche Produkte und Unternehmen übersetzen. "Dr. Jonathan Talbot zeichnet eine besondere unternehmerische Stärke aus: Er erkennt wissenschaftliches Potenzial und leitet daraus mit Überzeugung und Disziplin neue therapeutische Entwicklungschancen ab. Dabei verbindet er ein tiefes wissenschaftliches Verständnis mit klarer Strategie und konsequenter Umsetzung", sagten Dres. Andreas und Thomas Strüngmann. Die beiden fügten hinzu: "Im Namen des Award-Komitees und der diesjährigen Jury gratulieren wir Dr. Jonathan Talbot zu dieser Auszeichnung. Gleichzeitig möchten wir die herausragenden Leistungen der beiden weiteren Finalisten, Dr. Stefano Portolano und Prof. Dr. Wieland Sommer, würdigen. Die drei Finalisten stehen für ganz unterschiedliche unternehmerische Wege und zeigen die Bandbreite und Innovationskraft der Life-Sciences-Branche in der DACH-Region." "Biotech-Gründer zu sein bedeutet für mich, wissenschaftliche Chancen zu ergreifen, immer wieder neu zu bewerten und konsequent in tragfähige Unternehmenskonzepte zu überführen. Der Strüngmann Award ist eine große Anerkennung dieses Ansatzes und zugleich der Menschen, mit denen ich Unternehmen aufbauen durfte und eine gemeinsame Vision teile: innovative Therapien für Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln", sagte der Gewinner des diesjährigen Strüngmann Awards, Dr. Jonathan Talbot. Gewinner überzeugt mit Gespür für wissenschaftliche Potenziale und strategischem Unternehmensaufbau Dr. Jonathan Talbot hat mehrere Start-ups im Bereich Life-Sciences aufgebaut und von der Gründung bis in die klinische Entwicklung überführt. Er erkannte neues Potenzial in einem Wirkstoff zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe, dessen Entwicklung zuvor eingestellt worden war, und gründete daraufhin Mosanna Therapeutics. Gemeinsam mit seinem Team hinterfragte er wissenschaftliche Erkenntnisse, entwickelte eine gezielte Wirkstoffapplikation und brachte das Programm erneut in die klinische Entwicklung. Unter seiner Führung sicherte sich Mosanna über mehrere Finanzierungsrunden mehr als 80 Mio. US-Dollar. Heute leitet Dr. Jonathan Talbot Melodia Therapeutics, ein Biotech-Unternehmen, das innovative orale Therapien für schwere, neutrophilengetriebene entzündliche Erkrankungen entwickelt. Das Unternehmen entwickelt derzeit einen DPP1-Inhibitor der nächsten Generation, der sich in der präklinischen Entwicklung befindet.



Auswahl aus einem hochkarätigen Kreis von Nominierten Für den Strüngmann Award 2026 wurden erneut herausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus der DACH-Region von einem breiten Netzwerk aus Expertinnen und Experten nominiert. In einem sorgfältigen, mehrstufigen Auswahlprozess wurden drei Finalisten ausgewählt: Dr. Stefano Portolano (Azafaros), Prof. Dr. med. Wieland Sommer (Jacobian) und Dr. Jonathan Talbot (Mosanna Therapeutics / Melodia Therapeutics). Die drei Finalisten präsentierten sich und ihre Unternehmen anschließend einer Jury aus erfahrenen Unternehmerpersönlichkeiten und Biotechnologieinvestoren. Ihre unternehmerischen Leistungen reichen von der Entwicklung von Therapien für seltene und sehr seltene Erkrankungen über die internationale Skalierung digitaler Technologien im Gesundheitswesen bis zur Neubewertung und Weiterentwicklung eines zuvor aufgegebenen therapeutischen Ansatzes. Bereits zu den drei Finalisten zu gehören, ist eine besondere Anerkennung. Dr. Thomas Strüngmann, Dr. Stefano Portolano (Finalist, Azafaros), Dr. Jonathan Talbot (Gewinner des Strüngmann Awards 2026, Mosanna Therapeutics / Melodia Therapeutics), Prof. Dr. med. Wieland Sommer (Finalist, Jacobian), Dr. Andreas Strüngmann - v.l.n.r. Der nächste Schritt: Europa Ab 2027 wird der Strüngmann Award auf Europa ausgeweitet. Damit sollen künftig herausragende wissenschaftliche und unternehmerische Leistungen über die DACH-Region hinaus gewürdigt werden. "Der Strüngmann Award hat sich in den vergangenen drei Jahren in der Life-Sciences-Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert," sagte Wolfgang Essler, Geschäftsführer der ATHOS KG. "Wissenschaftliche Innovation und Gründertum leben vom internationalen Austausch und enden nicht an nationalen Grenzen. Die Ausweitung auf Europa ist daher für uns der konsequente nächste Schritt. Wir freuen uns im kommenden Jahr auf Nominierungen aus dem gesamten europäischen Raum." Um mehr über den Award zu erfahren, besuchen Sie die Website www.struengmannaward.de . Über den Strüngmann Award Der Award wurde 2024 ins Leben gerufen, um herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Life-Sciences-Branche in der DACH-Region zu würdigen, die wissenschaftliche Ideen mit Innovationsgeist und unternehmerischer Exzellenz in erfolgreiche Produkte überführen. Das Ziel ist dabei ihre Leistung mit dem prestigeträchtigen und finanziell attraktiven Award anzuerkennen und ein Vorbild für nächste Generationen zu schaffen. Der Preis honoriert Dres. Andreas und Thomas Strüngmann, die zu den bedeutenden Unternehmern, Visionären und Investoren der Life-Sciences-Branche zählen. Mit der Gründung und Entwicklung von Hexal erzielten die Brüder außergewöhnliche Erfolge und führten diese anschließend als unternehmerisch geprägte Investoren fort. Über das Family Office ATHOS setzen sie sich seit über 20 Jahren dafür ein, medizinische Innovationen voranzubringen und transformative zukunftsgerichtete Unternehmen aufzubauen. Kontakt:

MC Services

Anne Hennecke / Caroline Bergmann

Tel: +49 175 2624256

E-Mail: struengmannaward@mc-services.eu Zusatzmaterial zur Meldung:



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