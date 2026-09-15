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WKN: 852684 | ISIN: CA8911605092 | Ticker-Symbol: TDB
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15.09.26 | 15:40
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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TORONTO-DOMINION BANK Chart 1 Jahr
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TORONTO-DOMINION BANK 5-Tage-Chart
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ratgeberGELD.at
15.09.2026 22:39 Uhr
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Toronto-Dominion Bank - TD: Q3 mit 4.6 Milliarden CAD Rekordgewinn!

Kaufsignal!

Umfangreiche Aktienrückkäufe halten Toronto-Dominion (TD) bei schwachem US-Markt im Aufwärtstrend!

Toronto-Dominion Bank (TD) - CA8911605092

Rückblick: Die Toronto-Dominion-Bank-Aktie hat im vergangenen Halbjahr einen klaren Aufwärtstrend gezeigt und sich von rund 94 USD im April bis auf etwa 125 USD im August nach oben gearbeitet. Der 20er-EMA und der 50er-EMA begleiteten den Aufwärtstrend über weite Strecken und liegen weiterhin unter dem aktuellen Kurs, wobei sich die Aktie zuletzt mehrfach am 20er-EMA stabilisieren konnte.


Toronto-Dominion-Bank-Aktie: Chart vom 14.09.2026, Kürzel: TD Kurs: 138.34 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem gestrigen Überschreiten der vorherigen beiden Tageskerzen liegt ein Kaufsignal vor. Das aktuelle Breakout-Setup bewegt sich zwischen der Unterstützung um 120 USD und dem Widerstand bei etwa 122 USD, wobei ein Ausbruch über die obere Begrenzung das Signal für die nächste Aufwärtsbewegung liefern könnte. Gelingt der nachhaltige Sprung über 122 USD, wäre zunächst ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei rund 125 USD denkbar, bevor darüber weitere Kursgewinne möglich werden.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die TD-Aktien achhaltig unter die Unterstützung um 120 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst negiert und die laufende Seitwärtsphase könnte sich nach unten auflösen. Unterhalb dieser Marke würde sich das technische Bild eintrüben, wobei zunächst der 50er-EMA und darunter die Zone um 117.50 USD als mögliche Unterstützungen in den Fokus rücken. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 120 USD beziehungsweise unter dem 50er-EMA setzen, da ein Bruch dieser Unterstützungszone das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

The Toronto-Dominion Bank, kurz TD Bank, wurde 1855 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Toronto. Das Institut ist eine der großen nordamerikanischen Banken und bietet Privat- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung und Versicherungen sowie Investment Banking und Kapitalmarktdienstleistungen in Kanada und den USA an. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte TD einen Rekordgewinn von 4.6 Milliarden CAD, nach 3.3 Milliarden CAD im Vorjahresquartal; bereinigt stieg der Gewinn um 21 Prozent auf 4.7 Milliarden CAD und der Gewinn je Aktie um 26 Prozent auf 2.77 CAD. Der Umsatz legte um 8 Prozent zu, während die Eigenkapitalrendite auf 16 Prozent kletterte. Besonders stark entwickelten sich das kanadische Privat- und Firmenkundengeschäft, Wealth Management und das Wholesale Banking, während auch das US-Geschäft zulegte. Gleichzeitig sanken die Wertberichtigungen für Kreditausfälle auf 37 Basispunkte. Für zusätzliches Kurspotenzial sorgt die Aussicht auf umfangreiche Aktienrückkäufe, nachdem TD im dritten Quartal bereits rund 14.5 Millionen eigene Aktien zurückgekauft hatte. Aufgrund der Stärke der letzten Tagen gegenüber dem US-Markt wirkt das Wertpapier extrem bullisch.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 204.56 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu oronto-Dominion Bank ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/toronto-dominion-bank-tsx-td-191858798.html
  • Veröffentlichungsdatum: 15.09.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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