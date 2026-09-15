München (ots) -Duisburg jubelt in letzter Sekunde dank eines Slapstick-Eigentors. MSV-Coach Dietmar Hirsch tröstet den Havelser Pechvogel Dennis Duah. "Dass er den Ball in der letzten Minute so abfälscht, dass er reingeht, tut halt weh, vor allem, wenn man so gut gespielt hat. Das war total dramatisch. Aber ich wollte ihn einfach trösten, weil er mir schon sehr leidtat." Über die Leistung seines Teams verliert er nicht so herzliche Worte. "So viel quer, so viel zurück, so fehlerbehaftet. Wir haben überhaupt keine Räume besetzt. Wir konnten teilweise, wenn wir den Ball hatten, niemanden anspielen, weil wir im Mittelfeld eine katastrophale, wirklich katastrophale Aufteilung hatten." Am Ende zählt aber auch für ihn das Ergebnis. "Das hat Nerven gekostet, das war anstrengend. Wir haben in der letzten Saison auch Last-Minute-Siege gehabt. Vielleicht brauchen wir das zumindest einmal in der Saison", meint Hirsch. Havelse-Coach Samir Ferchichi hadert nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter-Gespann. Vor der Gelb-Roten Karte für Yannick Mausehund hat er einen Ellbogentreffer eines MSV-Spielers im Gesicht einer seiner Spieler wahrgenommen. "Letztendlich werden die Dinge, so ehrlich muss ich sein, gegen den kleineren Verein gepfiffen. Wir arbeiten Woche für Woche sehr, sehr hart, damit wir diese Spiele so bestreiten können, wie wir sie bestreiten. Dann finde ich es sehr, sehr schade, dass Spiele durch die ein oder andere Situation so entschieden werden und wir in der letzten Minute so den Kürzeren ziehen."Düsseldorf setzt Serie fort! "Bis zur Länderspielpause ist es ein bisschen Eichhörnchen-Taktik. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Punkte sammeln", erklärte Fortunas Vorstand Sport Samir Arabi vor dem Spiel. In Regensburg sammelt Düsseldorf drei weitere Punkte ein und steht nun bei zehn Zählern aus den letzten vier Spielen. "Alles hart erkämpft. Angekommen ja, die zwei Niederlagen zum Start haben wehgetan. Das Umfeld ist ambitioniert und da waren wir schon in der Bringschuld. Aus dieser Situation heraus die Punktezahl in den Spielen zu machen, ist toll, aber es geht weiter. Dann wollen wir die englische Woche abrunden", fasst es Trainer Alexander Ende zusammen. "Wir werden aufstehen und weitermachen, wir sind auf einen guten Weg. Irgendwann wirst du auch belohnt werden", prophezeit SSV-Coach Sascha Hildmann und fügt in Bezug auf Tabellenplatz 19 hinzu: "Ist noch nicht beunruhigend, weil es noch sehr am Anfang einer Saison ist. Der Tabellenplatz spiegelt überhaupt nicht unsere Leistung wider. Irgendwann wird auch dieser Schalter umgelegt und auch solche Spiele für uns entschieden werden. Wichtig ist, dass wir ruhig bleiben und weiterarbeiten."Nächster Sieg für Viktoria Köln! Bei Aufsteiger Meppen gelingt ein 3:1-Erfolg, wodurch die Kölner auf Platz 2 springen. "Wir haben den 6. Spieltag, das hat überhaupt keine Bedeutung. Für uns geht es um die Leistung", bremst Trainer Marian Wilhelm. "Uns fehlt der Punch. Das ist ärgerlich. Am Ende sind es zwei Standards, die die Tür öffnen für Viktoria Köln. Wir sind verdammt nah dran in den letzten Wochen, es fehlt nicht viel. Wir bleiben dran und bei uns, das ist das Wichtigste", hadert Meppens Coach Lucas Beniermann.Der Punktgewinn gegen Verl stimmt Großaspach-Coach Pascal Reinardt nicht vollkommen zufrieden. "Trotzdem geht mir das am Anfang ehrlich gesagt auf die Nerven. In 6 Spielen kriegen wir das vierte Mal in den ersten 5 Minuten ein Gegentor. Falls irgendjemand eine Erklärung hat, darf er gerne auf mich zukommen." Auch Verl-Coach Orest Shala äußert Kritik an seiner Mannschaft. "Wir hatten keinen Zugriff im Pressing. Dadurch sind wir sehr, sehr oft hinterhergelaufen. Wenn du so oft hinterherläufst, bist du müde, dann machst du technische Fehler. Und dann war es auch in Ballbesitz richtig schlecht." Am Ende steht ein 1:1 im Dorf-Duell.Würzburg jubelt nach dem 1:0-Sieg gegen Aachen. "Wir haben uns den Sieg erarbeitet. Wir haben uns auch das Glück erarbeitet, als Marko (Rajkovacic) nach der Halbzeit 2-3-mal gut hält", fasst es Trainer Michael Schiele zusammen. Auf Aachener Seite hadert man mit der Niederlage. "Wir haben eine Topleistung abgeliefert. Wenn man sieht, mit welchem Durchschnittsalter wir heute aufgelaufen sind, mit welcher Energie und wie wir Fußball gespielt haben, kann ich nicht irgendwie irgendwas bemängeln", erklärt Mersad Selimbegovic und fügt hinzu: "Samstag geht es weiter. Es geht in unseren Tivoli, es geht mit unseren Fans. Und da werden wir das drehen, weil wir die Sache irgendwie drehen müssen. So Fußball zu spielen und nicht zu gewinnen, kann nicht lange dauern." Zudem spricht er ein großes Lob für den Aachener Anhang aus. "Das ist die ganze Zeit der beste Mann der Aachener, ohne Wenn und Aber."Nachfolgend Clips und Stimmen zum 6. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Mittwoch mit Teil 2 der Konferenz live ab 18.30 Uhr - u.a. mit SV Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiß Essen. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.MSV Duisburg - TSV Havelse 2:1Von "katastrophaler" Aufteilung zu Last-Minute-Glück: "Vielleicht brauchen wir das zumindest einmal in der Saison"Schöne Geste: Nach dem Spiel geht MSV-Trainer Dietmar Hirsch zu Eigentorschütze Dennis Duah und tröstet. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eWNLQ0Y3WmlNZURNUG9rdnBXaEFqUjd0UW1Sd1luNnNyN3NkNGZ0U0VlTT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/Fh2Bm-MbMd8Q)Patrick Sussek, Duisburger Torschütze zum 1:1: "Das fühlt sich natürlich gut an, reinzukommen, nach so einer schlechten Halbzeit. Wir haben auch die 2. Halbzeit nicht unbedingt besser gestaltet. Aber das ist unsere Wucht, das ist unsere Mannschaft, die Mentalität. Und das zeigt sich dann hinten raus auch: die Klasse, dass wir die Spiele hinten raus drehen, gewinnen und 3 Punkte einfahren." ...ob Siege wie der gegen Havelse - nach zwei Unentschieden letzte Saison - der Unterschied zwischen einem Drittliga-Spitzenteam und einem potenziellen Aufsteiger sind: "Klar, letztes Jahr haben wir uns zweimal schwergetan. Da hat der Gegner es auch wieder gut gemacht. Dass wir so ein Spiel hinten raus noch entscheiden, kann ein entscheidender Faktor sein. Das haben wir in der frühen Saisonphase nicht zum ersten Mal gezeigt. Da gilt es, dranzubleiben, das vielleicht noch öfter so zu machen und mehr Punkte einzusammeln." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YkNxbHdzMHNtNEt4VVFCK0xGKzdpMUh2cTh6SHJtZ3dlYTY2SitWUWZUST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/0ZMBkRza4NIY)Dietmar Hirsch, Trainer Duisburg: "Ich weiß nicht, ob das die schönsten Siege sind. Wir haben hier zuletzt bessere Spiele abgeliefert und verdienter gewonnen. Das hat Nerven gekostet, das war anstrengend. Wir haben in der letzten Saison auch Last-Minute-Siege gehabt. Vielleicht brauchen wir das zumindest einmal in der Saison." ...über die Spielweise in der 1. Halbzeit: "Wir haben gegen Düsseldorf gesagt, dass Ballbesitz keine Tore schießt. Das haben wir in der 1. Halbzeit auch gesehen: So viel quer, so viel zurück, so fehlerbehaftet. Wir haben überhaupt keine Räume besetzt. Wir konnten teilweise, wenn wir den Ball hatten, niemanden anspielen, weil wir im Mittelfeld eine katastrophale, wirklich katastrophale Aufteilung hatten. Wir hatten überhaupt keine Verbindungen. Uns hat echt - das haben wir den Jungs nach Düsseldorf gesagt - der Mut komplett gefehlt. Immer in die Breite spielen, das kann ich auch machen. Einen Dreieraufbau zu machen, das kann ich in der Mitte auch. Das war ideenlos, mutlos." ...zur Verletzung von Joshua Bitter: "Wir mussten direkt einmal wechseln, Josh Bitter, das ist auch ärgerlich. Wir haben schon zwei sehr gute Spieler, die verletzt sind. Das war ohne Fremdeinwirkung. Wir monieren immer auch den Platz Wir haben hier Footballer draufgehabt. Der Platz hat in der Mitte komplette Löcher. Ich glaube, er ist in so ein Loch getreten. Das ist komplett ärgerlich. Wir hätten ein anderes Geläuf verdient gehabt, vor allen Dingen, wenn man das Spiel machen muss. Aber daran lag es nicht." ...darüber, dass er nach dem Spiel zu Eigentorschütze Dennis Duah gegangen ist: "Das ist kein richtiger Fehler. Das gehört einfach zum Fußball dazu. Dass er den Ball in der letzten Minute so abfälscht, dass er reingeht, tut halt weh, vor allem, wenn man so gut gespielt hat. Dann ist es leider so im Fußball: Die eine Aktion bleibt halt hängen und die 94 Minuten vorher, wo er super gespielt hat, die vergisst er. Das sollte er mitnehmen. Tränen gehören nicht dazu. Man muss es akzeptieren, Spiele zu verlieren. Das müssen wir auch manchmal. Das war total dramatisch. Aber ich wollte ihn einfach trösten, weil er mir schon sehr leidtat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dFFQejZLSS92WDk5T0RUZEZNNFJNTEZlK0RWN29RalFIQks2ckNGbXFKMD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/PcrfBtCShmc_)Samir Ferchichi, Trainer Havelse: "Frust und Unglück habe ich über andere Sachen. Aber wir können gerne aufs Sportliche kommen. Wir haben es taktisch sensationell gemacht. Wir sind aus unserer Fünferkette in die Viererkette gegangen, haben vier Innenverteidiger aufgestellt, weil wir wussten, dass wir aus einem 4-4-1-1 und einem sukzessiven 4-4-2, wenn (Rasim) Bulic in die Dreierkette gefallen ist, das sensationell verteidigt haben. Ich habe Duisburg in der 1. Halbzeit in keinerlei Phase auch nur ansatzweise gefährlich gesehen. Wir gehen über einen Standard verdient in Führung. Dann kann man das Spiel ab der Gelb-Roten Karte auch nicht mehr bewerten, weil der Plan, den wir grundsätzlich hatten, aus Umschaltmomenten nach vorne zu kommen und weiterhin strukturiert zu verteidigen, irgendwann auch schwierig ist." ...über den Platzverweis von Yannick Mausehund: "Ich glaube schon, dass das am Ende eine Gelbrote Karte ist. Aber letztendlich muss man das im Gesamtkontext sehen. Vielleicht zeigt ihr auch mal die Szene an der Linie, als der Ellenbogen ins Gesicht von unserem Spieler geht. Das wäre mal interessant, weil das Situationen sind, die klar entschieden worden sind. Letztendlich werden die Dinge, so ehrlich muss ich sein, gegen den kleineren Verein gepfiffen. Da stelle ich mich vor meine Jungs und sage, sie haben brutal gefightet, sie haben brutal gearbeitet. Wir arbeiten Woche für Woche sehr, sehr hart, damit wir diese Spiele so bestreiten können, wie wir sie bestreiten. Dann finde ich es sehr, sehr schade, dass Spiele durch die ein oder andere Situation so entschieden werden und wir in der letzten Minute so den Kürzeren ziehen. Wenn es da eine Art der Kommunikation geben soll, bin ich auch ein Fan davon. Das kann man in der Öffentlichkeit machen. Am Ende sehen auch 20.000 meine Fehler - und auch die Fehler des Unparteiischen. Dann finde ich, kann man auf dem Platz ganz normal darüber reden. Da ist mir diese Außendarstellung und Hände runter, das hat nichts mehr mit Fußball zu tun, sorry. Generell gibt es keine Kommunikation auf dem Platz, weil man von außen den Eindruck erwecken könnte, man wäre schwach. Das ist meine Meinung." ...über den Ellenbogen ins Gesicht, den er meint: "Es geht gar nicht um Kleinigkeiten. Der vierte Offizielle sieht es, er drückt den Pieper. 100 Prozent, wird nicht gepfiffen. Das ist in Ordnung. Das akzeptieren wir. Aber wir müssen über diese Szenen sprechen, weil sie letztendlich Fußballspiele auf diesem Niveau entscheiden. Wir sind im Profibereich. Da stelle ich mich auch maximal schützend vor meine Truppe und sage, die haben brutal gespielt. Mit tut es in der Seele weh, wenn durch solche Entscheidungen Duisburg am Ende maximal verdient gewonnen hat. Aber ich muss meine Mannschaft verteidigen und den Finger in die Wunde legen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SE9UWUcyc2hRQXVpY2lwNjNrVjdxYUkrdlEzRldpUWhBWW9oblBnREpwWT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/A6jKMWV5We1c)SSV Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf 1:210 Punkte aus den letzten 4 Spielen - Düsseldorfs "Eichhörnchen-Taktik" greiftSascha Hildmann, Trainer SSV Jahn Regensburg: "Aktuell ist es schwer. Es tut verdammt weh, weil wir so viel investieren in so ein Spiel. Über 90 Minuten sind wir Düsseldorf angelaufen und haben versucht sie unter Druck zu setzen, haben auch Fehler provoziert. Wir haben uns nicht belohnen können. Düsseldorf war unfassbar effizient. Sie kommen dann einmal vor das Tor und machen das Ding. Das ist total ärgerlich und tut mir leid für die Jungs. Wir werden wieder aufstehen. Das ist etwas, was mich total triggert, weil das drei Heimspiele gegen Top-Teams waren, die du immer knapp verlierst, aber jedes Mal mindestens einen Punkt mitnehmen kannst. Wir werden aufstehen und weitermachen, wir sind auf einen guten Weg. Irgendwann wirst du auch belohnt werden. Die Leistung war gut, aber wir schaffen es im Moment nicht uns mit Siegen zu belohnen." Über Tabellenplatz 19: "Ist noch nicht beunruhigend, weil es noch sehr am Anfang einer Saison ist. Der Tabellenplatz spiegelt überhaupt nicht unsere Leistung wider. Irgendwann wird auch dieser Schalter umgelegt und auch solche Spiele für uns entschieden werden. Wichtig ist, dass wir ruhig bleiben und weiterarbeiten." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NGFHN2RmQUFrK3NuM1d4dHZ5U2RwOXJoQ3BYQTV3TkVQeUFXUFZkZXBnST0=Alexander Ende, Trainer Fortuna Düsseldorf: "Zum zweiten Mal, dass wir Jungs reingebracht haben, die zum Scoren gekommen sind. Gegner wird müder, das Spiel ist offen. Spitz auf Knopf, es kann in beide Richtungen kippen. Hintenraus können wir die Wechsel machen, die das Spiel entscheiden. Respekt wieder einmal an die Jungs, die von der Bank aus sehr viel Energie gegeben haben." Ob man angekommen ist in der 3. Liga:"Alles hart erkämpft. Angekommen ja, die zwei Niederlagen zum Start haben wehgetan. Das Umfeld ist ambitioniert und da waren wir schon in der Bringschuld. Aus dieser Situation heraus die Punktezahl in den Spielen zu machen, ist toll, aber es geht weiter. Dann wollen wir die englische Woche abrunden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RkQvVVFmTnh6VXpsL2ZLV3JoUUF6Nm12ZWtSYzRzMHVFd0pZVE9aRXFvMD0=Lukas Eixler, Siegtorschütze Fortuna Düsseldorf: "Ich bin sehr glücklich, dass ich heute das Siegtor schießen durfte." Über den Woltemade-Vergleich: "Ich versuche natürlich jede Woche meine Tore und Assists zu machen, aber vergleichen kann man mich noch nicht." Über den schwierigen Saisonstart: "Uns wurde es leicht gemacht, die Fans stehen voll hinter uns. Wir haben jetzt reingefunden. Ich hoffe, dass es weiter bergauf geht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y1lLQmR2SkVOU1RsdWxDWlBWMVJoeDFTN0xyMmVtM2gxWGpXSUtUdVZ0ST0=Samir Arabi, Vorstand Sport Fortuna Düsseldorf, vor dem Spiel über den Lauf von 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen: "Es ist sehr verfrüht jetzt den Blick auf die Tabelle zu richten. Schritt für Schritt, wir haben gesagt, wie sind im Findungsprozess. Bis zur Länderspielpause ist es ein bisschen Eichhörnchen-Taktik. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viele Punkte sammeln. Dann haben wir drei Wochen, um uns noch weiter vorzubereiten. Wir haben eine Mannschaft, die sich finden muss, aber wir sehen, dass wir auf einem ganz guten Weg sind." Über Alexander Ende: "Jeder Mitarbeiter in diesem Klub hat letzte Saison viel mitgemacht, Alex zum Ende auch. Wenn das dann so negativ losgeht, macht das etwas mit Menschen. Es ist gut für die Jungs, dass man Selbstvertrauen tankt und das ist auch bei Alexander Ende so. Deswegen haben die Ergebnisse ihm und seinem Trainerteam sicherlich gutgetan." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bG9mRjRkLzhKUkZ1YUpuc2hlcmdFM3pQRjRWUGdwYkNEMm9SZEo3OGs5UT0=SV Meppen - Viktoria Köln 1:3Nächster Dreier! Viktoria Köln klettert auf Rang 2Lucas Beniermann, Trainer SV Meppen: "Wir investieren so viel, schaffen es am Ende auch nochmal das Stadion anzuzünden und kommen zurück gegen eine der spielstärksten Mannschaften der 3.Liga. Da müssen wir uns belohnen. Uns fehlt der Punch. Das ist ärgerlich. Am Ende sind es zwei Standards, die die Tür öffnen für Viktoria Köln. Wir sind verdammt nah dran in den letzten Wochen, es fehlt nicht viel. Wir bleiben dran und bei uns, das ist das Wichtigste. Standards sind auch Qualität und das ist jetzt einfach eine andere Qualität. Trotzdem müssen wir maximal aufmerksam sein." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K1Fxa2JGQVlTKy9kekcxUFNiS050ZG9mQjBmOXhoVXF5VTNNRTZvZnBqOD0=Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Ich war sehr zufrieden mit der Art und Weise. Wir haben gut als Gruppe verteidigt und sind geduldig geblieben. Es ist auch schön, dass wir uns durch einen Standard belohnen. Ich weiß, wie viel Arbeit die Jungs da reinstecken." Über Tabellenplatz 2: "Wir haben den 6. Spieltag, das hat überhaupt keine Bedeutung. Für uns geht es um die Leistung. Wir müssen in der Schlussphase noch ein bisschen ruhiger damit umgehen, bisschen klarer sein. Da hat es schon gekribbelt, man hat es den Jungs angemerkt, da haben wir den Faden verloren. Aber wir sind eine junge Truppe, die Jungs müssen sich an solche Spiele gewöhnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=elZ0TW5yNFc5L1FEYkhXZVdxZyszQW10NXVJaFpjYTlicmF0ZTNDdjUzND0=SG Sonnenhof Großaspach - SC Verl 1:1Punktgewinn im "Zubrot" 3. Liga, Verl "richtig schlecht" im Ballbesitz und im PressingPascal Reinhardt, Trainer Großaspach, ob der Punkt verdient ist: "Ob verdient oder nicht weiß ich gar nicht. Für den neutralen Zuschauer war alles mit drin. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Trotzdem geht mir das am Anfang ehrlich gesagt auf die Nerven. In 6 Spielen kriegen wir das vierte Mal in den ersten 5 Minuten ein Gegentor. Falls irgendjemand eine Erklärung hat, darf er gerne auf mich zukommen. Nichtsdestotrotz sind wir in der 2. Halbzeit extrem griffig gewesen. Gegen eine fußballerisch so starke Mannschaft mussten wir leiden, das wussten wir von Anfang an. Das haben wir gut gemacht, sind dem Rückstand hinterhergelaufen und haben auch nie aufgegeben. Natürlich können wir früher den Ausgleich erzielen. Wir können aber auch das 2:0 kriegen. Aber wie meine Mannschaft da in einer englischen Woche, bei so einem wilden Spiel alles investiert. Das sind eigentlich nicht wir, das ist auch nicht Verl, so ein wildes Spiel zu machen. Aber das war es heute. Am Ende des Tages haben sich beide Mannschaften den Punkt verdient." ...über seine Gelbe Karte: "Letztendlich hatte ich Recht. Das war eine Einwurfentscheidung. Da winke ich ab, rege mich auf. Das darf ich bei einer Einwurfentscheidung nicht machen. Das habe ich dem Schiri auch gesagt. Ich war anderer Meinung. Nichtsdestotrotz, kein Vorwurf an den Schiri. Das war einfach mein Fehler." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MmdvY2JpUmFSV0Fmdzh5SUY5ZjIvREpaV29NZTBtWUp6WnZSbWF6V0RSbz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGYqJHs0wtIfSNlmiJ/e1nsd67OpOcU)Michael Ferber, Vorstand Sport Großaspach, in der Halbzeitpause über die Rückkehr in die 3. Liga: "Ich kann es immer wieder betonen: Wir sind dankbar, dass wir hier in der 3. Liga dabei sein dürfen. Dass wir solche Spiele haben, ist für uns ein Zubrot. Das war nicht in der Planung drin. Natürlich freut man sich, wenn die Planung schneller geht. Wir sind einfach dankbar, dabei zu sein. Wir nehmen jedes Spiel als Bonusspiel. So gehen wir die Runde an. Egal ob in der Liga, wo wir im Moment mit 7 Punkten stehen. Wir durften im DFB-Pokal die 1. Runde überstehen (5:2 n.E. gegen Bielefeld, Anm. d. Red.), auch Wahnsinn, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Tatsächlich frage ich mich manchmal: Wann wachen wir auf?" ...über das anstehende Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg: "Wir fangen jetzt mit der ersten Phase (der Ticketverkäufe, Anm. d. Red.) an. Wir haben Montag angefangen. Am Freitag geht es in den öffentlichen Verkauf. Wir freuen uns natürlich. Das ist Wahnsinn für uns. Wir dürfen gegen einen Erstligisten spielen, aktuell sogar Tabellenführer. Die Augsburger haben eine kurze Anreise. Von Augsburg nach Aspach ist das für Auswärtsfahrer eine machbare Distanz in einer englischen Woche. Wir freuen uns auf das Spiel. Das wird sicherlich ein Riesenhighlight für uns, eine 2. Runde spielen zu dürfen und gehen das Ganze so an, dass wir entspannt sein können, aber wir wollen auch da unsere Chance wittern und vielleicht schaffen wir wieder ein Wunder." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2FNQktIMEIrWjg2a2lCYWIyWHFkcTkrWWJoWk5na2hnSFNTLzlkWVkxcz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZFGUXDu3oWikoBoR/3Hw8irk-493Y)Orest Shala, Trainer Verl: "Ich finde, wir sind einfach nicht gut in die 2. Halbzeit reingekommen. Das muss man ganz klar so festhalten. Wir haben es in der 1. Halbzeit gut gemacht. Wir hatten zwar auch in der 2. Halbzeit viele Torchancen. Aber wir hatten keinen Zugriff im Pressing. Dadurch sind wir sehr, sehr oft hinterhergelaufen. Wenn du so oft hinterherläufst, bist du müde, dann machst du technische Fehler. Und dann war es auch in Ballbesitz richtig schlecht. Da gibt es einen Zusammenhang: Wenn ich nicht gut im Pressing bin, wenn ich die ganze Zeit hinterherlaufe und dann den Ball erobere, bin ich müde, vor allem in der englischen Woche. Wir hätten im Pressing viel besser sein müssen und dann natürlich mit Ball viel besser sein müssen. Da lassen wir uns das Spiel aus der Hand nehmen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RzBWVU5RQ2h5MEdlcVVYdVpzR3VURmtOcmRHVmhLZGV1RFcvTDFpQ2FNND0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZeDhCQrEKNz7qauZ/AKzXPavpQ0l_)Würzburger Kickers - Alemannia Aachen 1:0Alemannia hadert und hofft: "So Fußball zu spielen und nicht zu gewinnen, kann nicht lange dauern."Michael Schiele, Trainer Würzburg: "Wir haben uns den Sieg erarbeitet. Wir haben uns auch das Glück erarbeitet, als Marko (Rajkovacic) nach der Halbzeit 2-3-mal gut hält. Wir müssen nach der Halbzeit das zweite oder dritte Tor machen, mit einem sauberen Rückpass oder einem sauberen Querpass, als wir die Möglichkeiten hatten. Schade, dass wir es da nicht machen. Aber umso schöner ist das 1:0." ...über die Verletzung von Daniel Hägele: "Das sieht nicht so gut aus. Das muss ich mir in den Kameras genau anschauen. Da sind 1-2 Rippen durch. Er ist im Krankenhaus. Die Sauerstoffsättigung ist schon runtergegangen. Das hat schon blöd ausgesehen. Ich will nichts unterstellen. Aber in so einer Situation kann man auch mal drüber springen." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=OW9WN09ZK3VPeVRYTTRXdnEwZURkRUJlZHczN0RwQ041MDJzNDFVYXJrTT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGa3AtrdoOqFFUt00h/h3ogw2zExfp7)Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Wir haben eine Topleistung abgeliefert. Wir kriegen aus dem Nichts das Tor. Wir haben viele gute Chancen, sehr gute Chancen in der 1. Halbzeit. In der 2. Halbzeit hat der Gegner die ganze Zeit tief verteidigt und auf Konter gewartet, nach dem Standard noch eine gute Chance gehabt. Fußball ist vielleicht die einzige Sportart, in der die Mannschaft, die über 90 Minuten klar besser und dominanter ist, nicht gewinnt. Das passiert mal. Da sind noch einige Umstände dazugekommen. Wir können unsere Leistung bewerten, beeinflussen. Ich kann den Jungs wirklich gar nichts vorwerfen. Wenn man sieht, mit welchem Durchschnittsalter wir heute aufgelaufen sind, mit welcher Energie und wie wir Fußball gespielt haben, kann ich nicht irgendwie irgendwas bemängeln." ...über die Schiedsrichterleistung: "Von denen brauche ich keine Erklärung. Sie können mir nichts erklären, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe mich auf die Bank gesetzt. Aber das, was sie heute gepfiffen haben, müssen sie sich selbst erklären." ...über die Aachener Fans: "Das ist die ganze Zeit der beste Mann der Aachener, ohne Wenn und Aber. Wenn ich irgendwann solche Momente habe, in denen es richtig wehtut, tut es mir wegen diesen Fans weh, dass wir heute nichts Zählbares mitgenommen haben. Wir können nur stolz auf die Jungs sein, die uns unterstützen. Samstag geht es weiter. Es geht in unseren Tivoli, es geht mit unseren Fans. Und da werden wir das drehen, weil wir die Sache irgendwie drehen müssen. So Fußball zu spielen und nicht zu gewinnen, kann nicht lange dauern." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SkJaTEl5dHhIcjZpZ2NPWGpxZWlLSHJyRUdHd3F6QXZDN2Jid2x5QXNUST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGaS86WqlZM6VrvP6p/4sevY1rHNdEt)Peter Sippel, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter (217 Spiele) und aktueller sportlicher Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter, in der Halbzeit darüber, was sich nach der WM für die Schiedsrichter verändert hat: "Es gab in diesem Jahr viele Regeländerungen, wie wir bei der WM schon gesehen haben. Am Einschneidendsten sind diese Countdowns beim Abstoß, beim Einwurf, dass man nur 5 Sekunden Zeit hat, wenn der Schiedsrichter der Auffassung ist, dass jetzt Zeit ist, dass der Ball ins Spiel kommt. Auch die Verletzungsunterbrechungen, wenn ein Spieler auf dem Feld behandelt wird, für eine Minute vom Platz muss. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber heute haben wir es schon zweimal gesehen, mit (Daniel) Hägele das dritte Mal, als ein Spieler rausmusste. Bei Hägele hat die Ausnahme gegriffen, dass die Auswechslung kam. Aber bei Aachen mussten sie eine Minute draußen stehen. Das ist sicherlich die größte Regeländerung, die wir in der Saison haben. Das ist alles auch für die kognitiven Anforderungen für die Schiedsrichter nicht weniger geworden." ...dazu, dass die Hydration Breaks von der WM explizit nicht übernommen wurden: "Bei 18 Grad oder 24 Grad und 19.00 Uhr Anstoß brauchen wir die, denke ich, nicht. Wir setzen sie weiterhin situativ ein. Ab 33-34 Grad, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag, in Abstimmung mit den Vereinen, Schiedsrichtern, dass man sagt: Wenn es sein muss, lassen wir sie zu. Aber nicht grundsätzlich für entsprechende Werbepausen." ...über den möglichen Aufstieg von Schiedsrichtern von der 3. Liga in höhere Spielklassen: "Wir sind so organisiert, dass wir uns in der DFB Schiri GmbH um die Schiedsrichter von der Bundesliga bis zur 3. Liga kümmern, da auch Trainingsinhalte gleichlautend sind. Natürlich kennen wir die Schiedsrichter, die eventuell für die Bundesliga oder 2. Liga infragekommen. Und da gehören alle Drittligaschiedsrichter dazu." ...ob er sich als Ex-Schiedsrichter das Spiel entspannt anschauen kann oder den Schiedsrichter genau beobachtet: "Tatsächlich sagt man uns nach, dass wir die Spiele ein bisschen anders schauen. Dem ist wahrscheinlich auch so. Aber ich bin heute sehr entspannt. Martin (Wilke) hat das Spiel im Griff und macht eine gute, souveräne, sichere Leistung. Von daher bin ich auf der Tribüne sehr entspannt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=THI2RjQyQVE5Uit5T2hiZUNqaHdyMDVaNU83RmNWbmNDRm00cFNJb3dGWT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGar5JC3ijrxmExoCx/pjXXYQ0a-y8t)Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 6. SpieltagMittwoch, 16.09.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: Hansa Rostock - VfB Stuttgart II, FC Ingolstadt 04 - TSG Hoffenheim II, Fortuna Köln - SV Wehen Wiesbaden, SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiß Essen, Preußen Münster - 1.FC Saarbrücken3. Liga | 7. SpieltagFreitag, 18.09.2026ab 18.45 Uhr: SC Verl - Würzburger KickersSamstag, 19.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Alemannia Aachen -Fortuna Düsseldorf, Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04,VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg, TSG Hoffenheim II - SV Meppenab 16.15 Uhr: 1.FC Saarbrücken - SG Sonnenhof GroßaspachSonntag, 20.09.2026ab 13.15 Uhr: Rot-Weiß Essen - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Preußen Münsterab 19.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - MSV DuisburgFreitag, 18.09.2026ab 18.45 Uhr: TSV Havelse - Fortuna KölnPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6352805