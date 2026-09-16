Solana Prognose am 15. September. Warum 99,74 Dollar über die nächste Bewegung entscheiden

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Solana notiert am 15. September bei 100,77 Dollar und verteidigt die Marke von 100 Dollar nur knapp. Die Solana Prognose steht dabei vor einem Widerspruch, den der Markt bisher nicht auflöst. Die App Umsätze im Netzwerk erreichten am 11. September mit 7,9 Millionen Dollar an einem einzigen Tag einen Rekord. Gleichzeitig fielen die wöchentlichen ETF Zuflüsse von 153,87 Millionen Dollar Ende August auf 10,30 Millionen Dollar. Für die Solana Prognose stehen sich damit Rekordnutzung und verschwindendes institutionelles Kapital gegenüber. Welches der beiden Signale setzt sich in den kommenden Wochen durch?

Solana Prognose zwischen Rekordumsätzen und schwächeren ETF Zuflüssen

Der Kurs hält sich über dem 20 Tage Durchschnitt bei 99,94 Dollar und dem 200 Tage Durchschnitt bei 89,53 Dollar. Damit spricht die Struktur für eine freundliche Solana Prognose, obwohl die vergangene Woche ein Minus von 4,7 Prozent brachte und SOL am 14. September kurz auf 98,30 Dollar fiel. Der Fear and Greed Index steht trotzdem bei 69 Punkten und damit im Bereich der Gier.

Laut The Cryptonomist zeigt der MACD auf Tagesbasis eine bärische Überkreuzung mit einem Histogramm von minus 1,17, weshalb die Zone um 100,00 Dollar über die nächste Richtung entscheidet. Auf der anderen Seite meldet Coin Edition unter Berufung auf Blockworks einen Rekord bei den App Umsätzen von 7,9 Millionen Dollar am 11. September. Für die Solana Prognose zählt auch der Höchststand beim Angebot tokenisierter Aktien von 684 Millionen Dollar.

Nach oben bleibt der Bereich von 106 bis 110 Dollar die erste Hürde, darüber folgt die Zone bis 120 Dollar. Fällt der Kurs unter 99,74 Dollar, kippt die Solana Prognose in Richtung des 50 Tage Durchschnitts bei 92,30 Dollar, wobei die Zinsentscheidung am Mittwoch das größte Risiko bleibt. Selbst das freundlichste Szenario bedeutet bei rund 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ein Plus von etwa zwanzig Prozent, weshalb viele Anleger auf Projekte schauen, deren erste Notierung noch bevorsteht.

Pepeto neben der Solana Prognose. Ein Presale mit eigener Handelsplattform

Genau dort liegt der Unterschied, denn die Solana Prognose bleibt an die Größe des Netzwerks gebunden. Ein Presale startet diese Rechnung von einer völlig anderen Basis. Pepeto gehört zu den Projekten, bei denen dieser Abstand noch vollständig offen liegt.

PepetoSwap ist die Handelsplattform des Projekts, auf der jeder Meme Token Swap direkt über Pepeto Token läuft. Der Risk Scorer markiert verdächtige Coins, bevor ein Trade ausgeführt wird. Der Token bezieht seinen Wert damit aus tatsächlicher Produktnutzung und liegt nicht ungenutzt zwischen zwei Trades. Jeder neue Einstieg im Presale erhöht die Nachfrage, die diese Plattform nach dem Start bedienen soll.

An der Spitze steht ein ehemaliger Binance Experte, dessen direkte Kenntnis der Listungsmechanik jede Phase des Projekts bestimmt. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag des Projekts geprüft, sodass einsteigende Wallets wissen, dass der Code eine unabhängige Überprüfung bestanden hat. Diese Verbindung aus Listungserfahrung und geprüfter Sicherheit erklärt, warum der Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und weiter wächst. Das Gesamtangebot des Projekts umfasst 420 Billionen Token. Je weniger davon frei handelbar bleiben, desto mehr wiegt jeder einzelne Token, wenn die erwartete Listung neue Käufer hereinlässt.

Während die Solana Prognose auf zwanzig Prozent zielt, liegt der Presale bei 0,000000188 Dollar auf seinem niedrigsten Stand vor dem Listungsereignis. Auf der offiziellen Website von Pepeto lassen sich alle Zahlen live verfolgen, vom Presale Zähler bis zum aktuellen Stand der Nachfrage. Die Listung ist das Ereignis, das alles verändert, weil aus dem Presale Preis in diesem Moment ein echter Marktpreis wird. Wer vor diesem Termin kauft, hält seinen Einstand auf dem heutigen Niveau fest, während jede weitere Presale Stufe den Einstieg für alle danach verteuert.

Fazit

Am Ende steht die Frage, ob die Rekordnutzung das fehlende institutionelle Kapital ersetzen kann. Über 106 Dollar setzt sich der Aufwärtstrend der Solana Prognose fort, darunter bleibt SOL in seiner Spanne gefangen. Frühe Käufer, die SOL nahe 10 Dollar eingesammelt haben, machten aus wenigen tausend Dollar ein Vermögen, und viele sagen heute öffentlich, sie hätten mehr kaufen sollen. Genau dieses Muster bildet sich um Pepeto. Die Wallets, die den Presale jetzt füllen, dürften bei der erwarteten Listung am stärksten profitieren. Je früher der Einstieg, desto größer der Abstand zum ersten Marktpreis, und dieser Abstand entscheidet am Ende über das Ergebnis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose?

Die Solana Prognose reicht von 92 bis 120 Dollar. Über 99,74 Dollar sind für SOL zunächst 105 und dann 109 Dollar möglich, darunter rückt der 50 Tage Durchschnitt bei 92,30 Dollar in den Fokus.

Was ist PepetoSwap?

PepetoSwap ist der Handelsplatz des Pepeto Projekts, auf dem Swaps von Meme Token über den eigenen Token laufen. Der von SolidProof geprüfte Presale läuft live auf pepetocoin.com.