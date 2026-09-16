Catalyst Policy wurde mit Input von Kunden wie Howden Group entwickelt und hilft Organisationen dabei, den gesamten Richtlinienlebenszyklus zu optimieren, von Entwurf und Prüfung bis hin zu Bestätigung, Zugriffskontrolle und Aufsicht über Audits.

LRN Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Ethik- und Compliance-Lösungen, gab heute die Lancierung von Catalyst Policy bekannt, einer Lösung zur Verwaltung von Compliance-Richtlinien, die nativ in die LRN Catalyst-Plattform integriert ist und Organisationen eine effektivere Governance ermöglicht, während KI die Governance, Risiken und Compliance-Anforderungen umgestaltet. Catalyst Policy vereinfacht und automatisiert die Erstellung, Verwaltung, Kommunikation und Übernahme von Richtlinien über verschiedene Geographien, Sprachen und behördliche Anforderungen hinweg. Auf diese Weise können globale Organisationen die Aufsicht stärken und gleichzeitig Mitarbeitende in die Lage versetzen, die Richtlinien, die das Verhalten am Arbeitsplatz bestimmen, zu verstehen und umzusetzen.

In Catalyst Policy ist die Arbeit von LRN mit Kunden eingeflossen, die mit den Schwierigkeiten der globalen Richtlinien-Governance zu kämpfen haben, darunter Erkenntnisse aus der engen Zusammenarbeit mit Howden Group, einem globalen Versicherungsvermittler. Catalyst Policy entstand durch die Kombination der Erfahrung von Howden beim Aufbau effektiver Compliance-Programme mit leistungsstarken ethischen Kulturen und soll der Realität der Richtlinien-Governance auf globaler Ebene gerecht werden.

"Ein effektives Richtlinien-Lifecycle-Management ist von wesentlicher Bedeutung für unsere Fähigkeit, Risiken zu senken, behördliche Verpflichtungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass unsere Mitarbeitenden unsere Erwartungen an das Verhalten am Arbeitsplatz verstehen und entsprechend handeln", sagte Ian Jacob, Group Head of Compliance bei Howden Group. "Es ist uns schwer gefallen, unter den vielen Anbietern eine Lösung zu finden, die mehr bietet als ein einfaches Repository und unsere Governance-Bedürfnisse an erste Stelle stellt, um eine Top-to-Bottom-Richtlinienkontrolle zu unterstützen. Wir haben vor kurzem mit LRN an der Bereitstellung einer konzernweiten Schulungsplattform und Lösung zur Meldung von Konflikten gearbeitet, die bei den 2026 Brandon Hall Awards ausgezeichnet wurden. Daher war es ein natürlicher Schritt, sie bei der Entwicklung von Catalyst Policy zu unterstützen. Es passt hervorragend zu ihrer bestehenden Expertise und Leistungsfähigkeit."

Organisationen sehen sich einer beispiellosen Richtlinienkomplexität gegenüber, während behördliche Anforderungen, geschäftliche Risiken und der Bedarf an einer schnellen und fortlaufenden Bereitstellung KI-bezogener Richtlinien und Governance weiter zunehmen. Vorstände, Regulierungsbehörden und Auditoren erwarten zunehmend deutliche Nachweise der Aufsicht, Rechenschaftspflicht und Auditbereitschaft, nicht nur den Beweis, dass Richtlinien veröffentlicht wurden. In der Folge suchen Unternehmen nach stärker integrierten Ansätzen, die Richtlinien-Governance mit messbaren Ergebnissen verknüpfen.

Mit Catalyst Policy können Organisationen von fragmentierten Repositorys, manueller Nachverfolgung von Prüfungen, umständlichen Übersetzungsabläufen und verwaisten Richtlinien zu einem vernetzten unternehmensweiten Modell der Richtlinien-Governance übergehen. Catalyst Policy bietet unter anderem die folgenden einzigartigen Funktionen:

Redlining und Änderungsnachverfolgung in der Plattform, einschließlich KI-gestützter Übersetzungen mit menschlicher Überprüfung

Begrenzter Zugang für externe Auditoren/Prüfer zur Reduzierung der manuellen Dateifreigabe außerhalb des Unternehmens

Dauerhaft gültige Links und ein einziges unveränderliches Repository zur Erfüllung der Auditanforderungen

Native Verbindung zu Bescheinigungen, Zugriff auf Schulungen und Richtlinien in der Catalyst-Plattform von LRN

Durch die Verbindung der Richtlinien-Governance mit Schulungen, Analysen und Verhaltenseinblicken in einer zentralen Plattform und Oberfläche stärkt Catalyst Policy die Kontrolle verbessert die operativ Effizienz, senkt die Risiken und fördert letztendlich lang anhaltende ethische Kulturen.

"Die besten Lösungen beginnen damit, den Organisationen zuzuhören, die jeden Tag mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind", sagte Bob Lemmond, CEO, LRN. "Die praktische Erfahrung von Howden war wesentlich bei der Gestaltung von Catalyst Policy und der Schaffung einer Lösung, die auf die realen Bedürfnisse globaler Ethik- und Compliance-Teams reagiert. Gemeinsam verschieben wir die Grenzen des Möglichen, indem wir Unternehmen helfen, über die bloße Verwaltung von Richtlinie hinauszugehen und die Governance zu stärken, ein besseres Verständnis zu ermöglichen und ein besseres Verhalten zu fördern. Wir sind Howden dankbar für die Partnerschaft und ihr Vertrauen in LRN."

Die Forschungen von LRN zur Wirksamkeit von Ethik-und Compliance-Programmen zeigen durchgehend, dass wirkungsvolle Programme Daten und Analysen aus Ethik- und Compliance-Initiativen in das tägliche Management integrieren. Catalyst Policy fördert die Vision von LRN, Organisationen dabei zu helfen, effektivere Ethik- und Compliance-Programme und leistungsstarke ethische Kulturen aufzubauen durch vernetzte Governance, Verhaltenserkenntnisse und datengestützte Intelligence.

Über LRN: Prinzipienorientierte Leistung inspirieren

LRN ist seit 1994 ein vertrauensvoller Partner für Organisationen, der nach den höchsten Standards für Ethik, Verantwortung und Leistung operiert. Heute vertrauen mehr als 2.500 Organisationen auf der ganzen Welt und ihre Mitarbeitenden auf die KI-gestützte Ethik- und Compliance-Plattform, Schulungs-, Analyse- und fachmännischen Beratungsservices von LRN, um sich in einer zunehmend komplexen rechtlichen und behördlichen Landschaft zurechtzufinden und ethische Kulturen zu fördern. Indem LRN es Organisationen ermöglicht, Ethik und Compliance in die alltägliche Praxis und Entscheidungsfindung zu integrieren, versetzt es Organisationen durch prinzipientreue Performance in die Lage, Vertrauen aufzubauen, Risiken zu reduzieren und einen anhaltenden Wettbewerbsvorteil zu schaffen. www.lrn.com.

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