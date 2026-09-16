Sokkia erweitert sein Portfolio an Vermessungs-, Positionierungs- und Reality-Capture-Technologien um neue GNSS-Empfänger, mobile Handscanner und Totalstationen.

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Sokkia erweitert sein Portfolio an Vermessungs-, Positionierungs- und Reality-Capture-Technologien um neue GNSS-Empfänger, mobile Handscanner und Totalstationen.

"Mit den neuen Lösungen unterstützen wir Vermessungs-, Kartierungs-, Bau- und Infrastrukturprojekte mit durchgängigen digitalen Workflows", sagte Neil Vancans, Head of Topcon Geomatics Sales. "Anwender können Daten effizient erfassen, verarbeiten und zwischen Außendienst und Büro austauschen. Das verbessert die Zusammenarbeit und sorgt für einen konsistenten Datenfluss über den gesamten Projektverlauf hinweg."

Neue GNSS-Empfänger

Zu den Neuheiten gehören die GNSS-Empfänger GCX5 und GRX7, die Positionierungsaufgaben von topografischen Vermessungen bis hin zu Infrastruktur- und Trassenprojekten unterstützen. Die in verschiedenen Konfigurationen verfügbaren Systeme bieten RTK-Positionierung unter anderem über den Korrekturdienst Topnet Live und liefern Positionsdaten in Echtzeit. Anti-Jamming- und Anti-Spoofing-Technologien sowie eine Neigungskompensation von bis zu 60 Grad unterstützen eine zuverlässige Positionierung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die erfassten Daten lassen sich nahtlos in nachgelagerte Vermessungs-, Kartierungs- und Bauprozesse integrieren.

Shared-Reality-Portfolio

Ebenfalls vorgestellt wird das neue Shared-Reality-Portfolio von Sokkia, das Lösungen für Reality Capture sowie die Erstellung und Weiterverarbeitung von 3D-Punktwolkendaten umfasst. Zum Portfolio gehören die Handscanner SRS1 und SRS2, die für unterschiedliche Anforderungen der mobilen Datenerfassung entwickelt wurden.

Der mobile Laserscanner SRS1 ermöglicht die Datenerfassung durch eine einzelne Person und unterstützt verschiedene Einsatzkonfigurationen, darunter handgeführten Betrieb, Front- oder Backpack, Fahrzeug- sowie UAS-integrierte Anwendungen. Das System eignet sich für Infrastrukturprojekte, Urban Mapping, Bau- und Vermessungsaufgaben, die Forstwirtschaft sowie zahlreiche weitere Geodatenanwendungen. Die erfassten Daten lassen sich mit MAGNET Flow und MAGNET Bridge weiterverarbeiten und für CAD- und BIM-Anwendungen bereitstellen.

Der Handscanner SRS2 wurde speziell für die mobile Datenerfassung in Umgebungen mit wenigen Merkmalen oder eingeschränkter Positionsverfügbarkeit entwickelt. Das System nutzt eine Localization-Fusion-SLAM-Technologie, die mehrere Lokalisierungsquellen kombiniert und dadurch auch unter schwierigen Bedingungen eine zuverlässige Trajektorienbestimmung während des Scanvorgangs ermöglicht.

Neu manuelle Totalstationen

Zum erweiterten Produktportfolio gehören außerdem die manuellen Totalstationen iM-60 und iM-120. Die Instrumente wurden für Vermessungs- und Bauaufgaben wie Netzwerkkontrolle, Absteckung, Monitoring sowie Bestandsaufnahme und As-Built-Verifizierung entwickelt. Beobachtungsdaten können direkt in CAD- und BIM-Workflows übernommen werden, wodurch manuelle Dateneingaben reduziert und die Datenkonsistenz zwischen Außendienst und Büro verbessert wird.

Über Sokkia

Sokkia entwickelt und produziert Präzisionsinstrumente für Vermessungs- und Geodatenprofis, die höchste Ansprüche an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz stellen. Das Portfolio umfasst GNSS-Empfänger, Totalstationen, digitale Nivelliere sowie vernetzte Softwarelösungen für durchgängige digitale Workflows. Sokkia ist Teil von Topcon, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für präzise Messung, Positionierung und Geodatenerfassung. Weitere Informationen finden Sie unter sokkia.com

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