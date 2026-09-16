Antrique Holdings Pte. Ltd. (Antrique) hat über ihre Tochtergesellschaft Envolv Energy Sdn Bhd (Envolv) zunächst 150 MW an langfristigen Kapazitäten für grüne Energie gesichert, die eine wichtige Grundlage für die integrierte KI-Infrastrukturplattform der Gruppe in Brunei Darussalam bilden.

Die Plattform wird entwickelt, um KI-Rechenleistung, Rechenzentrumsinfrastruktur und langfristige Energieressourcen in ein skalierbares Ökosystem zu integrieren, das darauf ausgelegt ist, ein nachhaltiges Wachstum der KI-Kapazitäten zu unterstützen. Die Vereinbarung sichert Antrique für einen anfänglichen Zeitraum von mindestens zwanzig Jahren den langfristigen Zugang zu grüner Energie, wobei Bestimmungen für kontinuierliche Verlängerungen über die anfängliche Laufzeit hinaus vorgesehen sind. Dies sorgt für mehr Transparenz hinsichtlich der künftigen Energieverfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit und unterstützt die Infrastrukturplanung, den Kapitaleinsatz sowie die schrittweise Skalierung der Rechenkapazität.

Angesichts der rasanten Weiterentwicklung von KI-Anwendungen und der fortlaufenden Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Recheninfrastruktur wird der Zugang zu skalierbarer, zuverlässiger und zunehmend nachhaltiger Energie zu einem entscheidenden Faktor bei der Entwicklung der KI-Infrastruktur. Antrique baut daher sein Energie-Ökosystem parallel zu seiner Rechenplattform aus, um den zunehmenden Einsatz von KI und die kommenden Generationen der KI-Infrastruktur zu unterstützen.

Nachhaltigkeit, Effizienz und Resilienz werden von Anfang an in die Infrastrukturplanung einbezogen. Im Rahmen dieses Ansatzes arbeitet Antrique zudem aktiv mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) zusammen, um Forschungsarbeiten und neue Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiesysteme und intelligente Infrastruktur zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf der Ermittlung von Technologien und Ansätzen liegt, die die zukünftige Entwicklung der Plattform unterstützen können.

Aufbauend auf den anfänglichen 150 MW beabsichtigen Antrique und Envolv, in Brunei schrittweise ein spezielles Ökosystem für grüne Energie aufzubauen, mit einem langfristigen Ziel von 1 GW. Die Strategie zielt darauf ab, eine autonomere und widerstandsfähigere Energieversorgung für groß angelegte KI-Infrastrukturen zu schaffen, die Abhängigkeit vom nationalen Stromnetz als alleiniger Energiequelle zu verringern und gleichzeitig die Erzeugung erneuerbarer Energien, Energiespeicherung und intelligentes Energiemanagement schrittweise zu integrieren.

Die Initiative unterstützt die übergeordnete Vision von Antrique, Brunei als wettbewerbsfähigen Standort für KI-Infrastruktur und "Green Compute" zu positionieren, und fördert gleichzeitig die wachsenden Ambitionen des Landes im Bereich Digitalisierung und KI.

Durch die Bündelung von langfristigen Energieressourcen, KI-Rechenleistung und Rechenzentrumsinfrastruktur strebt Antrique den Aufbau einer Plattform an, die internationale technologische Zusammenarbeit, eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung und grenzüberschreitende KI-Dienste ermöglicht.

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