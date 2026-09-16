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Der Bitcoin Kurs steht bei rund 77.000 Dollar und damit etwa sechs Prozent unter dem Dreimonatshoch von über 82.000 Dollar aus der ersten Septemberwoche. In der vergangenen Woche zogen Anleger netto rund 463 Millionen Dollar aus den amerikanischen Spot ETFs ab, während die Ether Fonds gleichzeitig Zuflüsse verbuchten. Jede Bitcoin Prognose hängt damit an einer einzigen Frage. Hält die Unterstützung bei 76.000 Dollar, wenn die Notenbank am Mittwoch über den Leitzins entscheidet? Die Terminmärkte preisen eine Erhöhung inzwischen fast vollständig ein. Die Bitcoin Prognose für den Rest des Quartals entscheidet sich damit in den nächsten 48 Stunden.

Bitcoin Prognose zwischen 76.000 Dollar Unterstützung und 83.000 Dollar Widerstand

BTC steht heute Vormittag laut CoinDesk bei rund 77.400 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht noch 79.530 Dollar erreicht hatte. Das ist ein Minus von rund drei Prozent gegenüber diesem Hoch. Der Marktwert liegt bei etwa 1,55 Billionen Dollar. Vom Rekordhoch bei 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025 fehlen damit noch rund 38 Prozent. Vor dem Zinsentscheid baut kaum jemand neue Positionen auf, und genau dieser Stillstand prägt die aktuelle Bitcoin Prognose.

Der Grund für die Zurückhaltung liegt in Washington. Die Terminmärkte rechnen fast einhellig mit einem Leitzins von 3,75 bis 4 Prozent ab Mittwoch, und zehnjährige US Anleihen rentieren nahe fünf Prozent. In der vergangenen Woche verließen 462,7 Millionen Dollar die amerikanischen Bitcoin Fonds. Am Nachmittag entscheidet der Senat über den CLARITY Act, dessen Chancen die Wettmärkte nur noch mit 18 Prozent bewerten nach 30 Prozent am Montag. Die Bitcoin Prognose hängt kurzfristig damit weniger am Chart als am Kalender.

Laut crypto.news beobachten Analysten jetzt 76.000 Dollar als Unterstützung und 83.000 Dollar als Widerstand. Nach oben markiert der Datendienst CryptoQuant drei Stufen bei 81.700, 83.600 und 88.700 Dollar. Bis dahin bleibt der Bereich um 80.000 Dollar die Zone, an der jeder Erholungsversuch seit August gescheitert ist. Bei einem Marktwert von 1,55 Billionen Dollar braucht eine Verdopplung jedoch Kapital im Billionenbereich. Wer größere Sprünge sucht, schaut in solchen Wochen deshalb auf Projekte, deren Preis noch vor jeder Börsennotierung festgelegt wird.

Pepeto und die Brücke zwischen den Ketten vor der erwarteten Binance Notierung

Institutionelle Anleger reduzieren vor dem Mittwoch ihr Risiko, und das Kapital wartet an der Seitenlinie auf ein Signal. Genau in solchen Phasen haben frühe Projekte in der Vergangenheit am meisten eingebracht. Deshalb taucht in dieser Woche ein Name auf, der auf keinen Zinsentscheid warten muss. Wer hier einsteigt, bewegt sein Geld vor den Schlagzeilen und nicht danach.

Die Brücke von Pepeto sperrt Token auf der Ausgangskette und gibt sie auf der Zielkette neu aus, sodass Bestände in Sekunden von Ethereum nach BNB Chain oder Solana wandern. Dazu gehört PepetoSwap, eine hauseigene Handelsplattform auf der zweiten Ebene von Ethereum, auf der jeder Tausch ohne Gebühren abgerechnet wird. Der Handel zieht die Nutzer an, und die Brücke bringt deren Bestände aus anderen Netzwerken mit. So wird das Angebot mit jedem Tag belebter, obwohl der Token bisher an keiner Börse notiert ist.

Noch bevor der Vorverkauf öffnete, hat die Prüfgesellschaft SolidProof den vollständigen Code untersucht und freigegeben, sodass Käufer sich hier nicht auf ein Versprechen verlassen müssen, sondern auf ein geprüftes Ergebnis. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bislang eingesammelt worden. Der Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar existiert nur bis zum ersten Handelstag. Danach bestimmt allein der Markt, was ein Einstieg kostet.

Entwickelt wurde Pepeto von einem Mitgründer von Pepe, dessen erster Coin zu einem der größten Gewinner in der Geschichte der Meme Coins wurde. Alle Blicke richten sich nun auf die erwartete Aufnahme in den Handel bei Binance. Die Bitcoin Prognose rechnet bei 1,55 Billionen Dollar Marktwert in einzelnen Prozenten, während hier Handelsplattform, Brücke und Prüfbericht schon fertig sind, obwohl an keiner Börse ein Kurs existiert. Wer jetzt im Vorverkauf kauft, kauft unter dem Kurs, den der Markt später selbst festlegt, und darin liegt die Renditechance dieser Phase. Wer diese Ausgangslage schon einmal gesehen hat, erkennt sie sofort wieder.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt diese Woche an 76.000 Dollar und an der Wortwahl der Notenbank. Hält diese Zone, lässt die Bitcoin Prognose den Weg in Richtung 83.000 Dollar offen. Für eine Verdopplung bräuchte der größte Markt der Branche Zuflüsse, die es nie gegeben hat. Pepeto steht mit laufender Handelsplattform, Brücke und geprüftem Vertrag am Anfang der Kurve, die Bitcoin längst hinter sich hat. Im letzten Zyklus wurden aus kleinen frühen Positionen Beträge, die späte Käufer nur beobachten konnten. Wer heute kauft, hält seine Position vor der Notierung, denn mit dem ersten Handelstag schließt sich dieses Fenster endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose rund um den Fed Zinsentscheid?

Die Unterstützung liegt bei 76.000 Dollar, der Widerstand bei 83.000 Dollar. Darüber warten 81.700 und 83.600 Dollar, darunter droht der Weg auf 73.000 Dollar.

Warum fließt während der Bitcoin Schwäche Kapital in Pepeto?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Handelsplattform und eine Brücke über Ethereum, BNB Chain und Solana, geprüft von SolidProof und vor der erwarteten Binance Notierung. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.