Osnabrück (ots) -Grünen-Chef Felix Banaszak hat die jüngsten Sabotageversuche gegen das deutsche Stromnetz zu einer Form von Terrorismus erklärt. "Wer Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur vornimmt, um Chaos und Unheil anzurichten und Menschen zu schädigen, ist ein Terrorist", sagte Banaszak im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Und da ist mir auch vollkommen egal, mit welcher vermeintlichen politischen Motivation das begründet wird. Nichts begründet solche Akte."Vor wenigen Tagen hatte die Polizei bei Aachen einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der bundesweit Anschläge auf das Stromnetz verübt haben soll. In einem Bekennerschreiben soll er den "Kampf gegen fossile Brennstoffe" als Motivation genannt haben.Dass die Bundesregierung danach von "Klimaextremismus" sprach, wies Banaszak gegenüber noz zurück. Der Begriff solle einen Zusammenhang mit den Grünen herstellen, den es nicht gebe. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Motivation heraus, das Klima schützen zu wollen, Menschen schaden möchte", so Banaszak. "Wer das behauptet, lügt."Anbei die vollständige Interview-Passage von Felix Banaszak im autorisierten Wortlaut:Die Polarisierung in der Gesellschaft entzündet sich unter anderem an der Klimadebatte. Ein Mann ist gerade festgenommen worden, weil er eine Anschlagsserie auf das deutsche Stromnetz begangen hat und dies mit dem Protest gegen fossile Energieträger begründet. Ist das für Sie ein Terrorist?Felix Banaszak: Wer Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur vornimmt, um Chaos und Unheil anzurichten und Menschen zu schädigen, ist ein Terrorist. Und da ist mir auch vollkommen egal, mit welcher vermeintlichen politischen Motivation das begründet wird. Nichts begründet solche Akte.Ist er ein Extremist?Davon ist auszugehen.Also ein Klimaextremist?Nehmen Sie's mir nicht übel, aber diese Frage finde ich Unsinn. Dieser Begriff will Klimaschutz diskreditieren und suggeriert eine Linie zwischen meiner Partei und Straftätern, die es nicht gibt.Der Begriff würde doch nur die ideologische Motivation einer solchen Tat beschreiben.Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Motivation heraus, das Klima schützen zu wollen, Menschen schaden möchte. Wer das behauptet, lügt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6352811