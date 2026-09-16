Neue Aufträge im Wert von 300 Millionen US-Dollar für Reinstwasser-, Abwasser- und Zero-Liquid-Discharge-Systeme unterstreichen die anhaltende Geschäftsdynamik im Chipsegment der KI-Wirtschaft

Gradiant, der Wasserspezialist der KI-Wirtschaft, meldete heute neue Aufträge von Halbleiterherstellern im Wert von 300 Millionen US-Dollar seit Anfang 2026. Dies unterstreicht die starke Geschäftsdynamik in einer Branche, in der eine sichere Wasserversorgung immer mehr darüber entscheidet, wie schnell Produktionskapazitäten ausgebaut werden können.

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Gradiant today announced $300 million in new contracts from semiconductor manufacturing customers since the start of 2026.

Zu den neuen Aufträgen zählen Projekte für mehrere weltweit führende Halbleiterhersteller an fünf Produktionsstandorten in New York, Virginia, Idaho und Utah. Die Projekte umfassen Reinstwasseranlagen (UPW), Abwasseraufbereitung mit hoher Rückgewinnungsrate, die lokale Aufbereitung und Wiederverwendung von Waschwasser aus Gaswäschern sowie Zero-Liquid-Discharge-Systeme (ZLD). Sie sollen den Frischwasserbedarf senken, die Wasserwiederverwendung steigern und dazu beitragen, die Produktionskapazitäten auch an Standorten mit zunehmend knappen Wasserressourcen voll auszuschöpfen.

Gradiant deckt an diesen Standorten nicht nur einzelne Bereiche des Wasserkreislaufs ab, sondern stellt sein gesamtes Portfolio für die Halbleiterindustrie bereit von der Reinstwassererzeugung über die Abwasseraufbereitung mit hoher Rückgewinnungsrate und die Wiederverwendung von Waschwasser aus Gaswäschern bis hin zur Aufbereitung komplexer Abwasserströme wie Flusssäureabwässer und Zero-Liquid-Discharge-Verfahren. Mehrere der neuen Aufträge stammen von Bestandskunden. Dazu gehören die zweite Ausbaustufe einer Anlage zur Abwasseraufbereitung mit hoher Rückgewinnungsrate in einer der größten Halbleiterfabriken der Welt sowie ein System zur Aufbereitung und Wiederverwendung von Waschwasser aus Gaswäschern. Dieses System kommt für denselben Kunden bereits erfolgreich in Singapur, Taiwan und den USA zum Einsatz und führt mehr als 80 Prozent des eingesetzten Wassers wieder dem Kreislauf zu.

"Wasser ist zu einem der entscheidenden Faktoren dafür geworden, wie schnell weltweit die Chips hergestellt werden können, die KI-Rechenzentren antreiben darunter auch High-Bandwidth Memory", so Prakash Govindan, CEO bei Gradiant. "Deshalb entscheiden sich führende Halbleiterhersteller immer wieder für Gradiant: Als zentraler Ansprechpartner decken wir den gesamten Wasserkreislauf ab von Reinstwasser bis zu den komplexesten Abwasserströmen. Mit uns wird keine Halbleiterfabrik an der Wasserversorgung scheitern."

"Diese neuen Aufträge bringen uns unserem Ziel näher, im kommenden Jahr einen US-Auftragsbestand von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen", sagte Nish Vora, Managing Director, Americas bei Gradiant. "Jeder dieser Aufträge stärkt Gradiants Position als Wasserspezialist für die Halbleiterindustrie. Wir sorgen dafür, dass die Wasserversorgung für die Hersteller der Chips, auf denen die KI-Wirtschaft aufbaut, nicht zum Engpass wird."

Die Halbleiterlösungen von Gradiant reichen von Reinstwasser und moderner Abwasseraufbereitung über die Wasserwiederverwendung mit hoher Rückgewinnungsrate bis hin zu ZLD-Systemen. Sie helfen Herstellern, ihre Produktionskapazitäten zu steigern und zugleich den Wasserverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren. Mit den weiter steigenden Investitionen in die KI-Infrastruktur wird das Wassermanagement immer wichtiger dafür, wie schnell die nächste Generation von Halbleiterfabriken ihre Produktion hochfahren kann.

Über Gradiant

Gradiant ist der Wasser-Experte der KI-Wirtschaft. Das Unternehmen, das am MIT gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Boston hat, baut die Wasser- und Abwasserinfrastruktur hinter dem KI-Ausbau, von Chips und Rechenzentren bis hin zu der Energie und den Industrien, die von ihnen abhängen. Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach KI wird Wasser immer mehr zu der Ressource, die bestimmt, was gebaut werden kann. Die Technologien von Gradiant unterstützen bei der Verringerung der Wassermenge, die die Industrie entnimmt, bei der Zurückgewinnung des Wassers, das andernfalls verschwendet würde, und bei der Rückführung von gereinigtem Wasser in die Natur. Dazu verfügt das Unternehmen über mehr als 3.000 Aufbereitungsanlagen in 92 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter gradiant.com.

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Unternehmenskontakt

Felix Wang

Gradiant, Global Head of Marketing

fwang@gradiant.com