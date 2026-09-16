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XRP von Ripple notiert am Dienstag bei 1,42 Dollar, nachdem der Kurs am Vortag über 6 Prozent zugelegt hat. Damit liegt der Coin weiter rund 61 Prozent unter seinem Hoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Die XRP Prognose entscheidet sich in den nächsten zwei Tagen an zwei Terminen, die beide aus Washington kommen. Analysten sehen bei einem Erfolg im Senat Kursziele oberhalb von 1,50 Dollar und bei einem Scheitern einen Rutsch auf 1,21 Dollar. Zwischen diesen beiden Szenarien der XRP Prognose liegen mehr als 20 Prozent. Welche davon wird am Donnerstag im Chart stehen?

XRP Prognose zwischen Senatsvotum, Fed Entscheid und einer stabilen Charttechnik

XRP handelt laut FXStreet bei 1,42 Dollar und hält sich über den gleitenden Durchschnitten der letzten 50, 100 und 200 Tage. Diese liegen zwischen rund 1,26 und 1,36 Dollar und halten die XRP Prognose mittelfristig auf der Käuferseite. Der Relative Strength Index steht knapp unter 60 und zeigt eine positive, aber nicht überhitzte Lage. Der MACD bleibt dagegen leicht negativ, was auf nachlassenden statt beschleunigenden Kaufdruck hindeutet. Zum Vergleich lag der Kurs Mitte August noch bei 0,99 Dollar, bevor die Erholung einsetzte. Die XRP Prognose steht damit technisch auf einem soliden, aber nicht euphorischen Fundament.

Am 14. September flossen 11,26 Millionen Dollar in die Spot XRP ETFs, komplett in den Bitwise Fonds. Im August sammelten die Fonds in einer Woche 110,49 Millionen Dollar ein, den höchsten Wochenwert des Jahres. Das Kapital ist da, kommt aber in kleineren Schritten. ETF Anbieter müssen XRP am offenen Markt kaufen, was Angebot von den Börsen nimmt. Der Senat stimmt heute um 14.15 Uhr ET darüber ab, ob der CLARITY Act in die Debatte geht, und braucht dafür 60 Stimmen. Laut 24/7 Wall St könnte ein Erfolg den Kurs um sechs bis neun Prozent auf 1,47 bis 1,52 Dollar heben.

Ein Scheitern zusammen mit einer harten Fed würde einen Rückgang auf 1,21 Dollar riskieren. Die Fed entscheidet am Mittwoch, die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte liegt bei rund 85 Prozent. Entscheidend ist weniger der Zinsschritt als die neuen Projektionen der Notenbanker. Selbst wenn beide Termine positiv ausfallen, bleibt eine Rechnung, die sich nicht wegstimmen lässt. Jede XRP Prognose stößt bei rund 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung auf dieselbe Grenze, denn jeder Prozentpunkt Kursgewinn kostet hunderte Millionen an frischem Kapital. Genau deshalb suchen erfahrene Anleger nach Einstiegen, die diese Rechnung noch nicht gegen sich haben.

Pepeto als der Einstieg, den die XRP Prognose so nicht mehr bietet

Genau hier setzt ein Vorverkauf an, den bisher keine Börse berührt hat. Pepeto wurde für Händler gebaut, die zwischen Kauf und Verkauf keinen Cent abgeben wollen. Während die XRP Prognose auf eine Abstimmung wartet, entscheidet hier die eigene Infrastruktur darüber, was ein Einstieg am Ende wirklich wert ist. Der Unterschied liegt nicht in der Geschichte, sondern in der Größe der Basis, von der aus gerechnet wird.

Im Zentrum steht der PepetoAI Risk Scorer, der jeden Handel bewertet, bevor der Käufer sich festlegt. Gespeist wird er von einer gebührenfreien Cross Chain Swap Engine, die Token über jede Kette zu null Kosten bewegt, sodass jeder eingesetzte Dollar auch eingesetzt bleibt. Das eine Werkzeug hält das Geld vollständig, das andere sagt Ihnen, ob Sie es einsetzen sollten. Zusammen machen sie aus jedem Einstieg eine Position, die mit vollem Wert und voller Information startet.

Die Menge ist bei 420 Billionen Token fixiert, und diese Grenze wurde durch ein Audit von SolidProof festgeschrieben. Die Prüfer von SolidProof haben vor dem Start des Vorverkaufs jede Zeile des Vertrags sowie die gesamte Tokenverteilung kontrolliert und als sauber bewertet. Damit gilt die Rechnung nach dem Einstieg genauso wie davor. In den Vorverkauf sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets geflossen, die sich vor der breiten Masse positioniert haben, aktuell zu 0,000000188 Dollar je Token.

Entwickelt wurde Pepeto vom Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Token, eine Herkunft, die die wenigsten Vorverkäufe tragen. Die erwartete Notierung an Binance rückt näher, und mit ihr verschwindet dieser Einstieg endgültig. Der Abstand zum ersten Börsenkurs ist genau die Spanne, auf die frühe Käufer setzen. Wer die XRP Prognose mit 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung daneben legt, sieht den Unterschied sofort. Ein etablierter Coin liefert Erholung, ein Token weit unterhalb eines Cents kann eine ganz andere Rechnung eröffnen.

Fazit zur XRP Prognose

Die XRP Prognose zeigt einen Coin, der sich für eine Bewegung lädt, doch die größten Gewinne entstanden immer vor dem Moment, in dem die Masse hinsah. Ethereum stand einmal bei 10 Dollar und erreichte später 2.070 Dollar. Dieses Fenster hat sich geschlossen. XRP kann von 87 Milliarden Dollar aus Erholung liefern, aber keine Vervielfachung, die ein Einstieg weit unterhalb eines Cents rechnerisch noch offenhält. Millionen fließen gerade in Pepeto, weil genau diese Rechnung dort noch offensteht. Wer in sechs Monaten über diesen Preis spricht, gehört zu denen, die heute gehandelt haben, bevor die Binance Notierung das Kapitel schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen zur XRP Prognose

Wie lautet die XRP Prognose für diese Woche?

Die XRP Prognose hängt an zwei Terminen. XRP notiert bei 1,42 Dollar, und ein erfolgreiches Senatsvotum zum CLARITY Act gilt als Treiber in Richtung 1,52 Dollar, während ein negativer Ausgang zusammen mit einer straffen Fed 1,21 Dollar möglich macht.

Warum wird Pepeto im Zusammenhang mit der XRP Prognose genannt?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit einem PepetoAI Risk Scorer, einer fixierten Menge von 420 Billionen Token und einem Audit von SolidProof. Eingesammelt wurden bisher mehr als 10 Millionen Dollar. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.