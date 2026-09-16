Im Rahmen der Zusammenarbeit soll eine kommerzielle Zelltherapie für einen nicht genannten Pharmapartner auf die IRO -Plattform umgestellt werden

Oribiotech Ltd. (Ori), ein führender Anbieter fortschrittlicher Fertigungstechnologien für Zell- und Gentherapien (CGT), gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit einem nicht genannten biopharmazeutischen Unternehmen bekannt, um die IRO-Plattform in einen kommerziellen Herstellungsprozess für Zelltherapien zu integrieren. Der Wert des Vertrags beläuft sich auf bis zu 120 Mio. US-Dollar, verteilt auf Dienstleistungen, Meilensteinzahlungen sowie den Kauf von Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien über die nächsten 10 Jahre. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Produktionsinfrastruktur des Partners für autologe Zelltherapien zu modernisieren, um Patienten einen besseren Zugang zu aktuellen und zukünftigen, potenziell bahnbrechenden Zelltherapien zu ermöglichen.

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The IRO platform

Autologe Zelltherapien, die aus den eigenen Zellen eines Patienten hergestellt werden, erfordern präzise, zuverlässige und skalierbare Herstellungsprozesse. Die Erfüllung dieser Anforderung ist unerlässlich, um die kommerzielle Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten und die nächste Generation von Zelltherapien den Patienten schnell und in großem Maßstab zur Verfügung zu stellen. Die IRO-Plattform (IRO) automatisiert die biologische Produktion durch die Kombination von proprietärer Hardware, Verbrauchsmaterialien, Software und Datenanalyse in einem geschlossenen, GMP-konformen System. IRO wurde entwickelt, um den gesamten Weg von der Forschung und Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung auf einer einzigen Plattform zu unterstützen, und bewältigt die zentralen Herausforderungen der Produktion autologer Zelltherapien: Verringerung der Chargenvariabilität, Minimierung der manuellen Eingriffe, Steigerung des Durchsatzes und Senkung der Herstellungskosten bei gleichzeitiger Verbesserung der biologischen Leistung, die oft über den klinischen Erfolg entscheidet. Die IRO-Plattform erhielt im Juni 2025 von der US-amerikanischen FDA die Auszeichnung "Advanced Manufacturing Technology", was IRO erneut als führende Lösung zur Bewältigung der Herstellungsherausforderungen bestätigt, die den klinischen und kommerziellen Einfluss autologer Zelltherapien nach wie vor einschränken.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Partner gemeinsam die Vergleichbarkeit des IRO-Verfahrens mit dem bestehenden kommerziellen Herstellungsprozess nachweisen. Ziel ist es, eine flexible und skalierbare Produktionsinfrastruktur aufzubauen, die sowohl die laufende kommerzielle Versorgung als auch zukünftige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsanforderungen unterstützen kann. Mit 23 Partnern seit dem Start 2024 etabliert sich IRO rasch als neuer Standard in der Zelltherapie-Herstellung und erreichte im Mai 2026 einen neuen Meilenstein mit der Verabreichung an den ersten Patienten, der mit einer auf der IRO-Plattform hergestellten und nach GMP freigegebenen Therapie behandelt wurde.

"Unser neuester Partner hat sich maßgeblich dazu verpflichtet, seine Kompetenzen im Bereich der Zelltherapie weiter auszubauen und das zu einer Zeit, in der die Branche engagierte, patientenorientierte Organisationen benötigt, um diese Therapien den Patienten zugänglich zu machen", sagte Jason C. Foster, CEO von Ori Biotech. "Wir sind stolz darauf, der von ihnen gewählte Partner für Fertigungstechnologie zu sein. Die IRO-Plattform wurde genau für diese Herausforderung entwickelt: um Therapieentwicklern die Skalierbarkeit, Reproduzierbarkeit und Kosteneffizienz zu bieten, die sie benötigen, um sowohl die klinischen als auch die kommerziellen Vorteile dieser bahnbrechenden Therapien zu realisieren. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass geeignete Patienten Zugang zu diesen potenziell lebensverändernden Therapien erhalten."

"Die IRO-Technologie erfüllt weiterhin das Versprechen von Oris Mission, Patienten einen breiten Zugang zu potenziell lebensrettenden Zell- und Gentherapien zu ermöglichen. Die schnell wachsende Liste der Partnerschaften von Ori mit führenden Therapieentwicklern, akademischen Einrichtungen und CDMOs macht das Unternehmen zu einem Vorreiter bei der Unterstützung von Indikationen in der Onkologie und Immunologie, in denen diese Therapien das Leben von Patienten weltweit verändern", sagte Dr. Annalisa Jenkins, Vorstandsvorsitzende von Ori Biotech. "Diese Zusammenarbeit wird es unserem Partner ermöglichen, echte Automatisierung zu erreichen und mehr Patienten den Zugang zu ermöglichen, ohne dabei die biologische Wirksamkeit seiner bahnbrechenden Therapie beeinträchtigen zu müssen."

Diese Zusammenarbeit spiegelt die gemeinsame Überzeugung beider Partner wider, dass die Zukunft der autologen Zelltherapie nicht nur von klinischen Vorteilen abhängt, sondern auch von der Produktionsinfrastruktur, um diese Vorteile zuverlässig und in großem Maßstab den Patienten zukommen zu lassen, die sie benötigen. Mit der Unterzeichnung dieser Partnerschaft bekennen sich beide Parteien nachdrücklich dazu, dieses Ziel gemeinsam voranzutreiben.

HINWEIS: Der biopharmazeutische Partner wünschte aus Wettbewerbsgründen, dass die Identität seines Unternehmens vertraulich bleibt.

Über Ori Biotech

Ori Biotech ist ein in London und Philadelphia ansässiges Unternehmen für Fertigungstechnologie, dessen Ziel es ist, Patienten einen breiten Zugang zu lebensrettenden Zell- und Gentherapien zu ermöglichen. IRO, die Produktionsplattform der nächsten Generation von Ori, automatisiert die biologische Produktion, beschleunigt die Produktentwicklung und ermöglicht es Therapieentwicklern, die klinische und kommerzielle Wirkung ihrer Produkte zu steigern, indem sie nahtlos auf einer einzigen Plattform von der Forschung und Entwicklung zur GMP-Konformität übergehen. Die IRO-Plattform hat die FDA-Auszeichnung "Advanced Manufacturing Technology" (AMT) erhalten, wodurch sie als führende Lösung der nächsten Generation für die Herstellung von Zell- und Gentherapien anerkannt wird. Aktuelle Nachrichten und Updates finden Sie unter oribiotech.com/news-insights.

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