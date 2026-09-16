XRP Prognose am 15. September 2026 mit vier Szenarien für den Kurs

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Die XRP Prognose lässt sich an diesem Dienstag auf vier Zeilen zusammenfassen. Der XRP Kurs notiert bei 1,41 Dollar, nachdem der Kurs am Montag um 9,8 Prozent auf 1,49 Dollar gesprungen und danach abgekühlt ist. Am Abend deutscher Zeit fällt im Senat die Entscheidung über das CLARITY-Gesetz, 24 Stunden später folgt der Zinsbeschluss. Jede Kombination aus beiden Ergebnissen zeigt auf eine andere Marke im Chart. Die spannendere Frage hinter jeder XRP Prognose ist deshalb nicht, wohin der Kurs am Freitag läuft. Sondern ob der Spielraum in diesem Fenster überhaupt das ist, wofür sich das Warten lohnt.

XRP Prognose vor vier möglichen Ausgängen

Für die XRP Prognose steht bei diesem Votum mehr auf dem Spiel als bei den meisten anderen Coins. Ein Gericht entschied im Juli 2023, dass an Börsen verkauftes XRP kein Wertpapier ist. Das war jedoch ein einzelner Richter, und eine künftige SEC könnte den Streit neu eröffnen. Ein erfolgreiches Votum würde dieses Urteil dauerhaft absichern.

Für die XRP Prognose rechnet 24/7 Wall St. vor, dass ein erfolgreiches Votum den Kurs auf 1,47 bis 1,52 Dollar heben würde. Fällt es durch und klingt die Fed restriktiv, steht 1,21 Dollar im Raum. Der Markt preist die Zinserhöhung inzwischen mit rund 94 Prozent ein, wichtiger sind aber die neuen Projektionen. Laut CoinDesk gehörte XRP am 15. September mit 1,41 Dollar zu den wenigen Gewinnern.

Im Chart steht der XRP Kurs bereits an der Hürde bei 1,41 Dollar, darüber folgen 1,47 und 1,52 Dollar, darunter 1,33 und 1,21 Dollar. Die Finanzierungsraten sind negativ, viele Short-Positionen müssen bei steigenden Kursen zurückgekauft werden. Unter dem Strich beschreibt die XRP Prognose eine Spanne von neun Prozent nach oben und 13 Prozent nach unten. Wer auf ein Vielfaches zielt, muss eine Stufe früher ansetzen.

Warum Pepeto dort ansetzt, wo jede XRP Prognose endet

Das Votum schiebt Geld in XRP, doch jede XRP Prognose beginnt heute bei 1,41 Dollar. Die größten Renditen entstehen selten dort, wo die Nachricht den Einstieg vorgibt, sondern dort, wo die Menge noch nicht angekommen ist. Mehr als 10 Millionen Dollar sind in den Vorverkauf von Pepeto geflossen, während der Rest des Altcoin-Marktes auf zwei Termine wartet. Das sind keine zufälligen Käufer, sondern Adressen, die etwas sehen, was der Kurs noch nicht abbildet.

Kern des Projekts ist eine Brücke, die Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum miteinander verbindet. Ein Transfer dauert dort weniger als 60 Sekunden und kostet keine Brückengebühr, während die meisten anderen Brücken pro Bewegung zwischen 15 und 50 Dollar verlangen. Dazu läuft PepetoSwap mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, sodass ein Handel über 1.000 Dollar statt 3 Dollar auf Uniswap nichts kostet. Über die Börse sind bereits mehr als 50 Millionen Dollar an Volumen gelaufen.

Der Risikoscanner prüft 42 Datenpunkte an jedem Vertrag und stoppt schlechte Trades, bevor Geld verloren geht. Bevor der Vorverkauf startete, hat SolidProof den gesamten Code in einer externen Prüfung freigegeben, wodurch genau die Schwachstelle entfällt, an der die meisten Vorverkäufe untergehen. Im Entwicklerteam sitzt ein ehemaliger Binance-Fachmann, und der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe-Coin erschaffen. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar und bewegt sich ausschließlich nach oben, weil jede neue Stufe teurer verkauft.

XRP war selbst einmal günstig genug, dass ein kleiner Kauf Leben verändert hat. Wer damals früh überzeugt war, hat echtes Vermögen aufgebaut, und diese Phase lässt sich im Nachhinein nie mehr betreten. Dass mehr als 10 Millionen Dollar in einer nervösen Marktlage in dieses Projekt fließen, deutet darauf hin, dass Käufer denselben Moment erkennen. Das Listing steht als nächster Schritt an, und danach gibt es den Vorverkaufspreis nicht mehr.

Fazit zur XRP Prognose

Der Senat stimmt heute über ein Gesetz ab, das XRP dauerhaft absichern könnte. Selbst im besten Fall bleibt die XRP Prognose diese Woche bei 1,52 Dollar stehen. Ein Coin dieser Größe kann nicht mehr liefern, was ein Vorverkauf vor dem Listing ermöglicht. Bei Pepeto laufen geprüfter Code, eine eigene Börse und eine Brücke bereits, und mehr als 10 Millionen Dollar zeigen, wie viel Kapital das überzeugt. Wer XRP bei 0,006 Dollar kaufte, kennt den Unterschied zwischen einem guten Trade und einem echten Einstieg vor der Menge. Mit dem Listing ist dieses Fenster zu, und profitieren wird, wer vorher gekauft hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

XRP muss die Hürde bei 1,41 Dollar bestätigen, danach kommen 1,47 und 1,52 Dollar in Reichweite. Darunter halten 1,33 und 1,21 Dollar.

Warum schauen Anleger auf Pepeto, während XRP auf das Votum wartet?

Pepeto verbindet eine gebührenfreie Börse, eine Brücke über fünf Netzwerke und einen Risikoscanner, und SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft. Diese Werkzeuge laufen zum Vorverkaufspreis auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.