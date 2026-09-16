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Die wichtigsten Krypto News des Tages sind kein Kursausbruch, sondern eine Abstimmung. Der US-Senat entscheidet heute Abend um 20.15 Uhr unserer Zeit über den CLARITY Act, und das Gesetz braucht 60 Stimmen. XRP steht bei etwa 1,40 Dollar, Ethereum bei knapp 2.520 Dollar, und der Gesamtmarkt ist auf 2,65 Billionen Dollar gefallen. Einen Tag später folgt die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Zwei Termine in 24 Stunden bestimmen, wohin das Quartal läuft. Die eigentliche Frage in den Krypto News von heute lautet aber, welcher Coin danach wirklich mehr wert ist als jetzt.

Welche Krypto News bewegen den Markt heute wirklich?

Im Zentrum der Krypto News steht der CLARITY Act, der SEC und CFTC klar voneinander abgrenzen würde. Die Republikaner halten 53 Sitze, für den Verfahrensschritt sind laut crypto.news jedoch 60 Stimmen nötig. Sieben Demokraten fordern seit Wochen strengere Ethik- und Verbraucherregeln. Das Weiße Haus akzeptierte am Wochenende eine neue Ethikklausel, um sie umzustimmen. Scheitert die Abstimmung, ist das Gesetz für dieses Jahr erledigt, ein neuer Anlauf dürfte erst 2029 folgen.

Die gesamte Marktkapitalisierung liegt bei rund 2,65 Billionen Dollar und gab binnen 24 Stunden gut 2 Prozent nach. XRP hielt sich bei etwa 1,40 Dollar und gewann knapp 4 Prozent. Ethereum notiert bei rund 2.520 Dollar und braucht einen Schluss über 2.550 Dollar. Laut Yahoo Finance rechnen die Terminmärkte mit rund 86 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung. Höhere Zinsen bremsen große Coins zuverlässig.

Wer diese Krypto News liest, setzt auf zwei Dinge gleichzeitig, auf einen steigenden Markt und auf den richtigen Coin. An dieser zweiten Wette scheitern die meisten, weil sie Token kaufen, in deren Kurs die guten Nachrichten eingepreist sind. Bei XRP mit 89 Milliarden Dollar und Ethereum mit dreistelliger Bewertung liegt der große Teil der Bewegung hinter dem Einstieg. Deshalb wandert frisches Geld in diesen Krypto News dorthin, wo der Preis noch nicht am Markt gebildet wurde.

Warum Pepeto in den Krypto News immer wieder auftaucht

Wer genau dort einsteigt, trifft allerdings auf ein Problem, nämlich die Zahl neuer Token, die niemand vorher prüfen kann. Der durchschnittliche Käufer hat keine Möglichkeit, einen Vertrag zu kontrollieren, bevor das Geld weg ist. Genau diese Lücke schließt Pepeto mit einem eigenen Sicherheitsscanner, der vor jedem Kauf arbeitet.

Das Werkzeug führt 42 Prüfungen durch, testet einen echten Kauf und Verkauf und blockiert jeden Handel unterhalb der sicheren Bewertung. Ein Scan erkannte zuletzt einen Honeypot mit einer Bewertung von 6 und stoppte die Order sofort. Diese Prüfung läuft im Alltag und nicht als Ankündigung auf einer Folie. Dazu kommt PepetoSwap mit einer Gebühr von 0,00 Prozent auf jeden Tausch.

Eine Order über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PancakeSwap 250 Dollar, während PepetoSwap dafür nichts berechnet. Die Plattform ist live und wurde bei einem Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar getestet. Bevor überhaupt ein Käufer investieren konnte, hatte SolidProof jede einzelne Prüfung im Code abgeschlossen und das Ergebnis bestätigt, was die größte Unbekannte bei jungen Projekten beseitigt. Im Team sitzt außerdem die Person, die den allerersten Pepe-Coin erschaffen hat. Nichts davon ist ein Plan auf Papier, denn jedes Werkzeug läuft bereits, während andere Projekte in den Krypto News noch von Absichten sprechen.

Beim Kurs von 0,000000188 Dollar hat der Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar aufgenommen. Jede Stufe verkauft höher als die vorherige, und das Tempo der Zuflüsse in einem schwachen Markt zeigt, wie sicher die Käufer sind. Große Coins wie XRP und Ethereum zielen in den kommenden Monaten auf eine Verdopplung. Analysten halten aus diesem Vorverkauf dagegen das Hundertfache für möglich, und genau deshalb führt die Suche nach dem besten Vorverkauf immer wieder zu Pepeto.

Fazit

Die Krypto News des Tages drehen sich um die Abstimmung im Senat und um die Zinsentscheidung am Mittwoch. XRP und Ethereum warten auf beides, und beide bleiben solide Werte. Keiner von beiden bietet allerdings die Rendite, die aus einem Vorverkaufspreis mit drei laufenden Werkzeugen und einem noch ausstehenden Listing entstehen kann. Genau diesen Abstand zum Listingpreis bietet derzeit der Vorverkauf von Pepeto. Das Kapital, das in jeder Stufe hineinfließt, kommt nicht von Ratenden, sondern von Käufern, die wissen, was beim Listing passiert. Wer heute einsteigt, bekommt einen Preis, den Halter großer Coins nach dem Listing nie wieder sehen werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News am 15. September 2026?

Die Abstimmung des US-Senats über den CLARITY Act beginnt um 20.15 Uhr MESZ und ist das wichtigste Ereignis des Tages. Sie könnte erstmals klare Zuständigkeiten für einen Großteil des Kryptomarkts schaffen.

Warum steht Pepeto neben dem CLARITY Act in den Krypto News?

Pepeto taucht dort auf, weil der Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar erreicht hat und der Sicherheitsscanner mit 42 Prüfungen bereits im Einsatz ist. Der Vorverkauf ist über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com erreichbar.