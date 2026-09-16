Der Clarity Act ist im US-Senat vorerst gescheitert und hat die Hoffnung auf schnelle regulatorische Klarheit für den Kryptomarkt gedämpft. Die Reaktion folgte unmittelbar: Bitcoin geriet deutlich unter Druck. Nun stellt sich die Frage, wie stark der politische Rückschlag die weitere Kursentwicklung belastet. Chartanalyse zum Bitcoin-Kurs Im Bereich zwischen rund 81.000 und 83.000 US$ traf Bitcoin zuletzt erneut auf Verkaufsdruck. Hier liegt eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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