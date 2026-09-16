Hamburg (ots) -Mit neun Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Fachrichtungen startet die Jury des NDR Sachbuchpreises in die diesjährige Auswahl. Gemeinsam entscheidet sie, welche Titel aktuelle Debatten überzeugend aufgreifen, Zusammenhänge klarer machen und neue Denkräume öffnen.Vorsitzende ist Ilka Steinhausen, NDR Programmdirektorin.Zur Jury gehören neben der Vorsitzenden:Dr. Torsten Casimir: Sprecher der Frankfurter BuchmesseKathrin Dittmer: Leiterin Literaturhaus HannoverProf. Dr. Marie-Luisa Frick: Assoziierte Professorin am Institut für Philosophie in InnsbruckDr. Julia Reuschenbach: Senior Lecturer für Sozialwissenschaften an der Universität HamburgFrerk Schenker: Chefredakteur Göttinger TageblattDr. Kira Vinke: Stv. Forschungsdirektorin und Leiterin Zentrum für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)Prof. Dr. Doris Weßels: Wissenschaftliche Leiterin im KI-Anwendungszentrum Schleswig-Holstein für das Zukunftslabor Generative KI an der FuE-Zentrum FH Kiel GmbHAnja Würzberg: Leiterin des Programmbereichs NDR KulturDer Entscheidung der Jury geht die Arbeit der Nominierungskommission voraus. Sie sichtet und diskutiert sämtliche eingereichten Titel und wählt daraus zehn Bücher für die Longlist aus. Auf dieser Grundlage bestimmt die Jury zunächst die drei Titel der Shortlist und schließlich das Gewinnerbuch des NDR Sachbuchpreises 2026.Maßgeblich für die Entscheidungen sind Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung."Gute Sachbücher helfen uns, Gewissheiten zu hinterfragen und die Welt aus neuen Blickwinkeln zu sehen. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche Debatten manchmal ganz schön unübersichtlich sind, brauchen wir Autorinnen und Autoren, die Zusammenhänge verständlich machen. In unserer Jury treffen unterschiedliche fachliche Perspektiven aufeinander - und genau daraus entstehen die spannenden Gespräche, die eine gute Auswahl ausmachen", sagt Juryvorsitzende Ilka Steinhausen.Der NDR Sachbuchpreis wird 2026 zum 18. Mal vergeben. Ausgezeichnet wird ein deutschsprachiges Sachbuch, das sich fundiert und eigenständig mit relevanten Fragen unserer Zeit auseinandersetzt undImpulse für den öffentlichen Diskurs gibt. Das thematische Spektrum reicht von Politik und Gesellschaft über Kultur bis zu Wissenschaft und Forschung.Die Preisverleihung findet am 5. November 2026 im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes statt. Gemeinsam mit dem NDR Sachbuchpreis wird an diesem Abend in Göttingen der LifeScienceXplained - Sartorius-Preis für neue Kommunikation verliehen. Beide Preise sind mit jeweils 15.000 Euro versehen.Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/ndrsachbuchpreis sowie unter sartorius.com/lsx. (https://sartorius.com/lsx)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6352825