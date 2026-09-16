DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESBANK - In der Bundesbank spitzt sich der Streit über die Kündigung aller Konten und Depots der Mitarbeiter zu. Mit einem Brandbrief an den zuständigen Vorstand Lutz Lienenkämper, der dem Handelsblatt vorliegt, will die Bundesbankgewerkschaft die Sparpläne entschärfen. Viele Bundesbanker im Ruhestand hätten sich an sie gewandt, schreibt die Gewerkschaft. "Die große Gruppe von ehemaligen, verdienten Beschäftigten spiegelte uns ihr 'Entsetzen' über das Ergebnis der Einigungsstelle." Das Gremium aus Vertretern von Hauptpersonalrat und Bundesbank unter dem Vorsitz des Präsidenten des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, Dirk Schönstädt, hatte die Kündigungen im Juni gebilligt. Einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts bestätigte die Bundesbank Mitte August. (Handelsblatt)

VERSICHERER - Nach dem Hitzesommer 2026 warnt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vor den Folgen des Klimawandels und mahnt mehr Initiative seitens der Politik und der Wirtschaft an. "Hitze und Dürre haben auch diesen Sommer schwerwiegende Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft verursacht", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und ergänzte: "Wir sollten Extremwetter nicht erst dann zum Thema machen, wenn der Schaden bereits entstanden ist, sondern systematisch vorbeugen. Deshalb brauchen wir an den Klimawandel angepasste Verkehrswege und Gebäude sowie eine verlässliche Energie- und Wasserversorgung." (RND)

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September 16, 2026 00:17 ET (04:17 GMT)

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