DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

=== + MDAX AUFNAHME - Ströer HERAUSNAHME - Hugo Boss + SDAX AUFNAHME - Hugo Boss HERAUSNAHME - Ströer + TECDAX AUFNAHME - OHB HERAUSNAHME - Cancom + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Engie - Nokia HERAUSNAHME - VW - Wolters Kluwer + STOXX-50 AUFNAHME - Barclays HERAUSNAHME - Prosus + STOXX-600 AUFNAHME - Alpha Bank - Easyjet - Endeavour Mining - Eurobank - GEK Terna - Jumbo - National Bank of Greece - Metlen Energy & Metals - Motor Oil - Piraeus Bank - Public Power - Rosebank Industries - Softcat - XTB HERAUSNAHME - Aumovio - Bakkafrost - Bucher Industries - Fraport - JD Sports Fashion - Kemira - Kongsberg Maritime - SES - Signify - Tauron - Thule Group - Viscofan - Wienerberger - Wihlborgs Fastigheter + ATX AUFNAHME - Mayr-Melnhof Karton HERAUSNAHME - SBO + FTSE-100 AUFNAHME - Easyjet - Ithaca Energy HERAUSNAHME - Entain - Persimmon + SMI AUFNAHME - Galderma - Sandoz HERAUSNAHME - Kühne + Nagel - Swisscom + S&P-500 AUFNAHME - Bloom Energy - Everpure - Illumina HERAUSNAHME - Builders Firstsource - Molson Coors Beverage - Trade Desk ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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