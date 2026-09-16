Die Informationen und Videos, die Kampfdrohnen im Ukraine-Russland-Krieg sammeln, sind bei KI-Firmen und Rüstungsunternehmen heiß begehrt. Es ist ein Marktplatz entstanden, ohne jede Regulierung. Die Schlachtfelder in der Ukraine sind übersät mit den Überresten von Drohnen, die sich mittlerweile fest als entscheidende Waffe der modernen Kriegsführung etabliert haben. Doch hinter all den Trümmern verbirgt sich eine neue Goldgrube für die Verteidigungsindustrie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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