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Dow Jones News
16.09.2026 07:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Leichter Renditerückgang stützt Börsen

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Leichter Renditerückgang stützt Börsen

DOW JONES--Zur Wochenmitte dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Marktteilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Unterstützung komme von positiven US-Futures und wieder leicht gesunkenen US-Anleiherenditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht mit 4,99 Prozent wieder knapp unter der Marke von 5,00 Prozent, die sie am Montag überwunden hatte. Mit Erleichterung werde auch zur Kenntnis genommen, dass der Anstieg der Ölpreise zunächst beendet zu sein scheine. Aktuell ermäßigt sich das Barrel Brentöl um 0,8 Prozent auf 107,87 Dollar. Furcht vor Versorgungsengpässen aufgrund des Nahostkonflikts dürfte die Preise aber auf hohem Niveau halten.

Im Blick stehen die Zinsentscheidungen der US-Notenbank am späten Mittwoch, der Bank of England (BoE) am Donnerstag und der Bank of Japan (BoJ) am Freitag. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Bei der BoE rechnen Marktbeobachter mit einem Beibehalten des aktuellen Zinsniveaus. Von der BoJ wird eine Zinserhöhung erwartet

An der Börse in Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent, der breiter gefasste Topix legt um ebenfalls 0,5 Prozent zu. Die - notorisch volatilien - japanischen Maschinenbauaufträge gingen im Juli in der Kernrate auf Monatssicht stärker zurück als erwartet. Daneben hat sich das japanische Handelsbilanzdefizit im August infolge der gestiegenen Ölpreise ausgeweitet.

Im südkoreanischen Seoul geht es mit dem Kospi um 0,9 Prozent aufwärts. In Hongkong tendiert der Hang-Seng-Index gut behauptet, während der Composite-Index in Shanghai um 0,6 Prozent vorrückt. Etwas fester ist die Tendenz in Sydney.

Unter den Einzelwerten gewinnen Nippon Steel in Tokio 0,9 Prozent. Der Stahlkonzern plant Investitionen von 900 Millionen Euro in der Slowakei. In Seoul verbessern sich SK Hynix um 3,1 Prozent. Der Chiphersteller hat sich im Streit um Erfolgsprämien mit den Gewerkschaften geeinigt. Samsung Electronics legen um 1,9 Prozent zu. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.694,00  +0,3    -0,2      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.169,89  +0,5   +19,1      08:00 
Kospi (Seoul)       6.689,11  +0,9   +58,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.697,35  +0,1    -3,6      10:00 
Shanghai-Composite     3.886,48  +0,6    -2,1      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.648,49  +0,2   +21,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.500,96  +0,6   -24,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.679,21  -1,1    -0,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:30 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1545  +0,0   1,1543     1,1538  -1,7 
EUR/JPY           179,30  +0,2   178,98     178,68  -2,6 
EUR/GBP           0,8559  -0,0   0,8561     0,8561  -1,8 
USD/JPY           155,30  +0,1   155,08     154,85  -0,9 
USD/KRW          1.365,50  +0,3  1.362,11    1.358,65  -5,2 
USD/CNY           6,7094  -0,0   6,7112     6,7121  -4,1 
USD/CNH           6,7098  -0,0   6,7111     6,7134  -3,8 
USD/HKD           7,8439  -0,0   7,8444     7,8437  +0,8 
AUD/USD           0,7127  -0,0   0,7129     0,7123  +6,8 
NZD/USD           0,5744  -0,2   0,5758     0,5760  -0,2 
BTC/USD          75.961,10  +0,1 75.899,03    77.279,06 -13,4 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          104,60  -1,2   -1,23     105,83 
Brent/ICE          107,87  -0,8   -0,88     108,75 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.325,61  +0,8   32,92    4.292,69 
Silber            64,58  +1,5    0,94      63,65 
Platin           1.791,80  +0,9   15,98    1.775,82 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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KI braucht Strom
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