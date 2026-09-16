EQS-News: Nordex SE
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Hamburg, 16. September 2026. Die Nordex Group hat einen Auftrag über 91 MW in Brandenburg erhalten. Bestandteil des Vertrags ist zudem ein Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
Auftraggeber ist die TEUT Energieprojekte GmbH. Der Windpark Schönermark-Passow mit 13 Windenergieanlagen des Typs N163/6.X entsteht nahe Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark. Der Baubeginn und die Lieferung und Errichtung der Turbinen mit einer Nabenhöhe von 164 Metern sollen schon im September 2027 beginnen. Die Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage ist für Januar 2028 vorgesehen. Das Projekt Schönermark-Passow wird zusammen mit dem Energieversorger Salzburg AG aus dem gleichnamigen Bundesland in Österreich realisiert.
Die TEUT Energieprojekte GmbH ist ein langjähriger Kunde der Nordex Group in Brandenburg: Zuletzt beauftragte der Projektentwickler im Jahr 2025 elf Nordex-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 65,7 MW für die Windparks Mürow-Neukünkendorf und Willmersdorf-Tempelfelde. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr bzw. Sommer 2027 geplant.
Jan Teut, Geschäftsführer der TEUT Energieprojekte GmbH: "Der Windpark Schönermark-Passow ist unser zehntes Projekt mit der Nordex Group. Wir haben insgesamt 39 Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 252 MW erworben. Die professionellen Vertragsverhandlungen und der Bau und Betrieb der Anlagen gibt uns die Zuversicht auch weiterhin viele Projekte mit Nordex-Anlagen planen."
"Mit der Belieferung des Windparks Schönermark-Passow unterstützen wir TEUT Energieprojekte erneut bei der Umsetzung eines neuen Windparks und tragen damit gemeinsam zum weiteren Ausbau der Windenergie in Brandenburg bei. Wir freuen uns über das wiederholte Vertrauen unseres langjährigen Kunden in unsere N163/6.X-Technologie und in unsere langfristige Servicekompetenz", sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Europe der Nordex Group.
Über die TEUT Energieprojekte GmbH
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16.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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