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ratgeberGELD.at
16.09.2026 07:39 Uhr
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Netskope (NTSK): Trendstärke trifft auf Cloud-Security-Growth!

Technische Chartmarken unter der Lupe!

Rückblick

Der Tageschart von Netskope zeigt eine ausgeprägte Aufwärtsdynamik mit einem jüngsten Ausbruch in Form eines bullischen Impulses. Die gleitenden Durchschnitte - der EMA 20 und der EMA 50 - verlaufen steil nach oben und bestätigen den intakten Bullentrend.

Netskope-Aktie: Chart vom 15.09.2026, Kürzel: NTSK, Kurs: 17.63 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach einem steilen Kursanstieg geraten Aktien oft in eine kurze Konsolidierung. Statt dem Ausbruch direkt hinterherzulaufen, wartet man ab, bis der Kurs gezielt zurücksetzt. Der grüne Prognosepfeil skizziert einen Rücksetzer in den Bereich um 16.50 USD. Hier könnte die Aktie eine Unterstützung ausbilden und frische Käufer anziehen.

Mögliches bärisches Szenario

Die Zone zwischen 15.80 USD und 16.00 USD dient als nahegelegener Halt. Ein Fall darunter würde das zügige Fortsetzungsszenario vorerst entkräften. Unterhalb von 15.80 USD droht ein Rücksetzer in Richtung des EMA 20 bei aktuell 14.80 USD oder bis zum EMA 50 im Bereich um 14.00 USD.

Meinung

Netskope ist ein Spezialist im Bereich Cybersicherheit und Cloud-Sicherheit (Secure Access Service Edge / SASE). Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Diensten und KI-Anwendungen steigt die Nachfrage nach Plattformen, die Datenströme in Echtzeit sichern. Das Momentum wird durch positive Analystenbewertungen gestützt. Das Umsatzwachstum ist stark, jedoch ist das Unternehmen in der aktuellen Expansionsphase noch nicht dauerhaft profitabel, was eine erhöhte Volatilität mit sich bringt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 6.95 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 115.02 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Netskope ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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