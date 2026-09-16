AUSTIN, Texas (ots) -Die neue Plattform bündelt die wachsende Familie der KI-Produkte von Momentus; die neueste Version automatisiert Lead-Bewertung, Entscheidungen zur Terminplanung und Angebotserstellung für Vertriebsteams von Veranstaltungsorten.Momentus Technologies, der weltweit führende Anbieter im Bereich Veranstaltungsort- und Eventmanagement, der weltweit mehr als 4000 Veranstaltungsorte unterstützt, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von MAX for Sales bekannt, einem KI-nativen CRM für Umsatzsteuerung und -automatisierung. Mit dieser Veröffentlichung wird MomentusMAX eingeführt, die neue Plattform, die eine wachsende Palette KI-Produkte (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4774074-1&h=831078552&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4774074-1%26h%3D1883319450%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgomomentus.com%252Fai%26a%3Dgrowing%2Bsuite%2Bof%2BAI%2Bproducts&a=wachsende+Palette+KI-Produkte) bündeln wird, mit MAX for Sales als neuestem Angebot.Vertriebsteams von Veranstaltungsorten verbringen bis zu 70 % ihrer Arbeitswoche mit Verwaltungsaufgaben statt mit dem Verkauf; sie sortieren Leads manuell vor, prüfen die Kalender mehrerer Räumlichkeiten und erstellen für jede Anfrage Angebote von Grund auf neu. Die Kosten für diesen Verwaltungsaufwand summieren sich schnell: Bis zu 50 % der RFPs gehen an den ersten Veranstaltungsort, der antwortet, und branchenweit bleibt fast die Hälfte aller verfügbaren Veranstaltungstage ungebucht.MAX for Sales (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4774074-1&h=489655960&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4774074-1%26h%3D1089930342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgomomentus.com%252Fmax-for-sales%26a%3DMAX%2Bfor%2BSales&a=MAX+for+Sales) arbeitet innerhalb der Momentus-Plattform eng mit dem bestehenden Vertriebsteam eines Veranstaltungsortes zusammen, um diese Aufgaben zu optimieren. Das System basiert auf drei Kernmodulen:- Lead Engine - erfasst, dedupliziert und bewertet jede eingehende Anfrage automatisch, sodass die Vertriebsmitarbeiter zuerst die vielversprechendsten Verkaufschancen sehen und nicht die lautesten.- Calendar Engine - löst Buchungskonflikte und empfiehlt anhand realer Umsatzdaten statt nach Bauchgefühl die wertvollste vorläufige Reservierung.- Revenue Engine - erstellt vollständige Angebote mit Upsells und prognostizierter Marge und beschränkt sich nicht nur auf den Raum.Von der Anfrage bis zum Angebot übernimmt MAX for Sales die administrativen Aufgaben, sodass sich die Vertriebsteams darauf konzentrieren können, bei jeder Empfehlung die endgültige Entscheidung zu treffen."Eine allgemeine KI kennt weder Ihren Veranstaltungsort noch Ihre Räumlichkeiten oder Ihre Kunden. Genau diese Lücke ist der Grund dafür, dass sie im täglichen Vertriebsalltag von Veranstaltungsorten bislang keinen echten Mehrwert gebracht hat", sagte Alex Griffis, Produktleiter bei Momentus Technologies. "Wir haben MAX for Sales als Kontextschicht auf Basis der eigenen Daten eines Veranstaltungsortes entwickelt, sodass es tatsächlich dessen Geschäft versteht und nicht nur das Geschäft im Allgemeinen."MomentusMAX wird im Laufe des nächsten Jahres um MAX for Events erweitert, das sich auf die Planung und Durchführung am Veranstaltungstag konzentriert, sowie um MAX for Finance, dessen Schwerpunkt auf Umsatzrealisierung, Kostenoptimierung und Prognosen liegt. Damit wird derselbe speziell entwickelte Ansatz auf den gesamten Lebenszyklus im Veranstaltungsortmanagement ausgeweitet, vom ersten Kontakt bis zur Rechnungsstellung."Als KI zum ersten Mal aufkam, waren alle sehr zurückhaltend, aber ich betrachte Technologie als eine Hilfe bei meiner Arbeit und nicht als etwas, das mir meinen Job wegnehmen könnte. Es ist spannend, denn Momentus befasst sich mit den Bedürfnissen von Kunden aus dem Veranstaltungsmanagement wie uns und entwickelt Tools wie MAX for Sales, mit denen wir unsere Arbeit effizienter und besser erledigen können", sagte Gary Firlit, Direktor für Geschäftsanalysen im Floreano Convention Center.MAX for Sales ist ab sofort sowohl für Kunden von Momentus Enterprise (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4774074-1&h=2344504334&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4774074-1%26h%3D1952856124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgomomentus.com%252Fenterprise-event-management-software%26a%3DMomentus%2BEnterprise&a=Momentus+Enterprise) als auch für Kunden von Elite verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf gomomentus.com/max-for-sales (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4774074-1&h=412896490&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4774074-1%26h%3D2843412239%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gomomentus.com%252Fmax-for-sales%26a%3Dgomomentus.com%252Fmax-for-sales&a=gomomentus.com%2Fmax-for-sales)Informationen zu Momentus TechnologiesMomentus Technologies ist ein weltweit tätiger Anbieter branchenführender Veranstaltungs- und Veranstaltungsortmanagementsoftware, die Unternehmen dabei unterstützt, außergewöhnliche Momente zu schaffen. Mit über 90 000 Nutzern in mehr als 57 Ländern erfüllt Momentus die Anforderungen von Kongress- und Ausstellungszentren, Messen, Hochschulen, Unternehmensstandorten, Stadien und Arenen, Kunst- und Kulturzentren sowie vielen weiteren Einrichtungen. Die leistungsstarke, intuitive Plattform in Verbindung mit intelligenten, datengestützten Lösungen sowie beispiellosem Fachwissen bietet Kunden einen Überblick über vergangene, aktuelle und zukünftige Veranstaltungsabläufe, um die durchgängige Transparenz zu erhöhen, die Effizienz zu optimieren sowie Geschäftsziele zu erreichen. In den letzten drei Jahren hat Momentus erheblich in KI, Cloud-Infrastruktur und Partnerschaften im Ökosystem investiert, darunter die Einführung von Ask Mo, Momentus Analytics und Smart Imports, um die intelligente Betriebsplattform für die nächste Generation des Veranstaltungsort- und Eventmanagements aufzubauen. Momentus wurde 1985 gegründet, hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und Beschäftigte auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf gomomentus.com.Medienkontakt:Liz Bernardo, Bereichsleiterin auf Seniorebene für Marketing bei Momentus Technologies, liz.bernardo@gomomentus.comOriginal-Content von: Momentus Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168086/6352847