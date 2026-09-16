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naoo gewinnt IQ Venture Club als neuen Investor



16.09.2026 / 08:00 CET/CEST

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Zuger Venture-Investor entscheidet sich nach umfassender Prüfung von Geschäftsmodell, Wachstumspotenzial und Management für naoo Zug Zürich Schweiz - 16. September 2026 - Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329; WKN: A40NNU) Betreiberin einer AI-powered Social Discovery, Activation & Commerce Platform gewinnt mit dem in Zug ansässigen IQ Venture Club einen neuen Investor. Der Investmententscheid folgt auf einen mehrstufigen Due-Diligence-Prozess, in dem IQ Venture Club das Geschäftsmodell, die Marktpositionierung, die Wachstumsstrategie und das weitere Entwicklungspotenzial von naoo eingehend geprüft hat. IQ Venture Club verfolgt dabei einen besonderen Investmentansatz: Neben den klassischen wirtschaftlichen und strategischen Kriterien spielt die systematische Beurteilung der Menschen hinter einem Unternehmen eine wichtige Rolle. Bei naoo wurde dazu auch die von dem schwedischen Leadership- und Organisationsentwicklungsexperten Mikael Åslund eingesetzte 9-Felder-Methodik angewandt. Der Investmentprozess wurde auf Seiten von IQ Venture Club unter anderem von Kaspar Neftel und Siggi Koegl begleitet. Das Team hinter IQ Venture Club vereint unterschiedliche Hintergründe aus Unternehmertum, Finanzierung, Technologie, Entertainment und Leadership-Entwicklung. Koegl verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmer und Investor im Technologie- und Entertainmentbereich. Neftel bringt ebenfalls einen aussergewöhnlichen internationalen unternehmerischen Hintergrund und ein breites Netzwerk mit. Gemeinsam mit Åslunds Leadership-Expertise verbindet IQ Venture Club damit klassische Investmentanalyse mit unternehmerischer Erfahrung und einem besonderen Fokus auf die Menschen hinter einem Unternehmen. "Wir haben uns intensiv mit naoo, seinem Geschäftsmodell, seiner Strategie und den Menschen hinter dem Unternehmen auseinandergesetzt. Uns überzeugt insbesondere die Ambition, Social Media, Creator Economy und kommerzielle Aktivierung in einem integrierten Ökosystem zusammenzuführen. Wir sehen erhebliches Potenzial in der nächsten Entwicklungsphase von naoo und freuen uns darauf, das Unternehmen dabei als Investor zu begleiten", sagt Kaspar Neftel, IQ Venture Club. "Dass sich IQ Venture Club nach diesem intensiven Prüfungsprozess für ein Investment in naoo entschieden hat, ist für uns ein starkes Signal. Gerade in unserer jetzigen Entwicklungsphase ist es wertvoll, wenn erfahrene Unternehmer unsere Ambition teilen und bereit sind, diesen Weg mit uns zu gehen", sagt Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer und Senior Advisor der naoo AG. Mit IQ Venture Club verbreitert naoo seine Investorenbasis und gewinnt gleichzeitig einen Partner, der neben Kapital auch unternehmerische Erfahrung, strategisches Sparring und ein internationales Netzwerk in die weitere Entwicklung des Unternehmens einbringen kann. Über IQ Venture Club IQ Venture Club ist ein Schweizer Venture-Investor mit Sitz im Kanton Zug. Der Investmentansatz verbindet die Analyse von Geschäftsmodellen, Märkten und Wachstumspotenzialen mit einem besonderen Fokus auf die Unternehmer und Führungsteams hinter den Unternehmen. Neben Kapital unterstützt IQ Venture Club seine Beteiligungen mit unternehmerischer Erfahrung, strategischem Sparring und einem internationalen Netzwerk. Das Team vereint langjährige Erfahrung aus Unternehmertum, Technologie, Finanzierung, Entertainment und Leadership-Entwicklung. Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform - ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum - verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion. Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Kontakt für Medien und Investoren Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10



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