Der Clarity Act ist im US-Senat vorerst gescheitert und sorgt damit für neue Unsicherheit am Kryptomarkt. Besonders XRP geriet nach dem politischen Rückschlag unter Druck, da die erhoffte regulatorische Klarheit in den USA weiter auf sich warten lässt. Nun stellt sich die Frage, wie stark die Nachricht den XRP-Kurs noch belasten könnte. Chartanalyse zum XRP-Kurs Der XRP-Kurs hat die seit dem Rekordhoch bei 3,66 US$ verlaufende Abwärtstrendlinie nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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