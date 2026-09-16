Die Dekarbonisierung bei der Herstellung von Stahl verläuft schleppend. Doch die US-Unternehmerin Laureen Meroueh hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich die Kosten - und die Emissionen - bei der Stahlherstellung senken lassen. Die Stahlindustrie ist nicht gerade für ihre Innovationskraft bekannt. Seit Erfindung und Beginn der kommerziellen Nutzung des Verfahrens in den 1850er Jahren hat sich bei der Aufbereitung von Eisenerz kaum etwas geändert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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