FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALARIS EQ.PRT.INC.TR.REGS 5UK CAC010971017
AB/FROM ONWARDS 16.09.2026
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALARIS EQ.PRT.INC.TR.REGS 5UK CAC010971017
AB/FROM ONWARDS 16.09.2026
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