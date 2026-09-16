The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2026
ISIN Name
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA09F/17
DE000HLB5XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/17
NO0013143XXX ACL HLDGS 24/27
US44891CCXXX HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
XS2682195XXX KOR S. PWR 23/26
XS1963836XXX MARSH+MCLENN 19/26
XS2052474XXX EIB 19/26 MTN
US92343VEXXX VERIZON COMM 2028
US88579YAXXX 3M CO. 2026 MTN
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7498
DE000DK0EXXX DEKA IHS SERIE 7497
US17275RBXXX CISCO SYSTEMS 16/26
XS1490724XXX EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
AU0000106XXX AUSTRALIA 20/26
DE000DK0TXXX DEKA IHS MTN S 7663
BE0002820XXX KBC GROEP 21/27 FLR MTN
PTCGDCOM0XXX CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 21/26
XS2388876XXX MBANK 21/27 FLR MTN
XS2388445XXX ACCESS BANK 21/26MTN REGS
XS2384475XXX CBOM FIN. 21/26 REGS
US88167AAXXX TEVA P.F.III 23/31
XS2536375XXX LB.HESS.-THR. 22/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1856
XS2486270XXX KONINKL.KPN 22/UND. FLR
XS2534985XXX DNB BANK 22/27 FLR MTN
XS2384059XXX EHI CAR SERV. 21/26
DE0001789XXX SACHSEN SCHAT.23/26 S137
XS2689044XXX NESTLE HLDGS 23/26 MTN
US682680BXXX ONEOK 23/26
XS2387450XXX UTD OVER.BK 21/26 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2026
ISIN Name
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA09F/17
DE000HLB5XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/17
NO0013143XXX ACL HLDGS 24/27
US44891CCXXX HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
XS2682195XXX KOR S. PWR 23/26
XS1963836XXX MARSH+MCLENN 19/26
XS2052474XXX EIB 19/26 MTN
US92343VEXXX VERIZON COMM 2028
US88579YAXXX 3M CO. 2026 MTN
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7498
DE000DK0EXXX DEKA IHS SERIE 7497
US17275RBXXX CISCO SYSTEMS 16/26
XS1490724XXX EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
AU0000106XXX AUSTRALIA 20/26
DE000DK0TXXX DEKA IHS MTN S 7663
BE0002820XXX KBC GROEP 21/27 FLR MTN
PTCGDCOM0XXX CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 21/26
XS2388876XXX MBANK 21/27 FLR MTN
XS2388445XXX ACCESS BANK 21/26MTN REGS
XS2384475XXX CBOM FIN. 21/26 REGS
US88167AAXXX TEVA P.F.III 23/31
XS2536375XXX LB.HESS.-THR. 22/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1856
XS2486270XXX KONINKL.KPN 22/UND. FLR
XS2534985XXX DNB BANK 22/27 FLR MTN
XS2384059XXX EHI CAR SERV. 21/26
DE0001789XXX SACHSEN SCHAT.23/26 S137
XS2689044XXX NESTLE HLDGS 23/26 MTN
US682680BXXX ONEOK 23/26
XS2387450XXX UTD OVER.BK 21/26 FLR MTN
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