Wall Street ging erneut schwächer aus dem Handel. Der S&P 500 verlor 0,45 %, der Dow 0,63 % und der Nasdaq 0,78 %. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte im Tagesverlauf 5,041 %, den höchsten Stand seit 2007. Gleichzeitig stieg Brent am Dienstag knapp 3 %. Energieaktien hielten sich entsprechend besser, Amazon verlor rund 2 % verlor. Nvidia gewann dagegen leicht, AMD legte gut 2 % zu.



In Asien ist das Bild am Morgen freundlicher, aber nicht einheitlich. Der breite MSCI-Index für Asien ohne Japan liegt leicht höher, koreanische Aktien gehören zu den stärkeren Märkten. SK Hynix und Samsung Electronics legen zu, nachdem der KI-Komplex nach dem kräftigen Rückschlag vom Wochenbeginn weiter stabilisiert. US-Futures tendieren ebenfalls leicht positiv. Der DAX geht rd. 100 Punkte freundlicher an den Start um 25.500 Punkte.



Brent hält sich um 108 Dollar je Barrel, obwohl überraschend gestiegene US-Rohöllager kurzfristig etwas Druck herausnehmen. Die saudische East-West-Pipeline und die Verladung in Yanbu bleiben gestört, zugleich wurden Lieferungen nach Europa gekürzt. Die zehnjährige US-Rendite liegt am Morgen wieder knapp unter 5 %.



Heute entscheidet die Fed um 20 Uhr deutscher Zeit, anschließend folgen neue Projektionen und der Dot Plot. Der Terminmarkt preist eine Wahrscheinlichkeit von rund 92 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Zuvor kommen um 14:30 Uhr die US-Einzelhandelsumsätze.



Zahlenseitig war die Nacht dünn. Nach US-Schluss berichtet Lennar, zudem hält Salesforce am Abend auf der Dreamforce seine Investorenveranstaltung mit einem Update zum Finanzrahmen ab.



Volker Schulz



Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/





© 2026 Bernecker Börsenbriefe