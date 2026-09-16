Die Satellitenkonstellation der nächsten Generation wird hochauflösende Wärmebilddaten mit einer großflächigen Abdeckung und täglichen Wiederholungsaufnahmen kombinieren, um Regierungen, Unternehmen und Forscher weltweit zu unterstützen.

PARIS, FR / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitendaten und KI-gestützten Analysen, hat heute Osiris vorgestellt, seine Erdbeobachtungskonstellation der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, großflächige, hochauflösende Daten für die Wasser- und Ernährungssicherheit, kritische Infrastruktur sowie nationale Sicherheitsmissionen zu liefern.

Das Herzstück jedes Osiris-Satelliten bildet die thermische Infrarot-Nutzlast der nächsten Generation von Hydrosat, die entwickelt wurde, um hochauflösende thermische Daten über außergewöhnlich große Gebiete zu erfassen. Die Nutzlast arbeitet in drei Langwellen-Infrarotbändern und erfasst Bilder mit einer nativen Auflösung von 25 Metern bei Streifenbreiten von 160 bis 340 Kilometern. Damit überwindet sie eine der größten Herausforderungen der Erdbeobachtung: den Spagat zwischen räumlicher Detailgenauigkeit und Erfassungsumfang. Diese Fähigkeit ermöglicht eine detaillierte Überwachung von einzelnen Feldern und Wassereinzugsgebieten bis hin zu regionalen und nationalen Gebieten von Interesse.

Jeder Satellit wird einen Neun-Band-Sensor für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich (VNIR) mit einer Auflösung von 10 Metern mitführen. Zusammen bieten diese Datensätze ein verbessertes Situationsbewusstsein, das die Wasser- und Ernährungssicherheit unterstützt und es Nutzern ermöglicht, thermische Anomalien zu erkennen, Umweltbedingungen und Aktivitäten in den Zielgebieten zu überwachen sowie eine schnellere operative Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Der Start der ersten beiden Satelliten ist für 2027 geplant; Osiris wird rund um die Uhr, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, Stripmap-Aufnahmen über Land- und Küstengebiete liefern und in der Lage sein, Daten innerhalb weniger Minuten an die Nutzer zu übermitteln. Diese Kombination schafft eine konsistente Ebene analysebereiter thermischer Daten, mit der Veränderungen in großen und weit verstreuten Gebieten von Interesse erkannt werden können.

"Osiris wurde entwickelt, um eine grundlegende Einschränkung der thermischen Erdbeobachtung zu überwinden", sagte Pieter Fossel, Mitbegründer und CEO von Hydrosat. "Bislang mussten Organisationen zwischen detaillierten thermischen Beobachtungen über begrenzte Gebiete und einer breiteren Abdeckung ohne die für den operativen Einsatz erforderlichen räumlichen Details wählen. Osiris ändert das. Seine 340 km breite Erfassungsbreite ermöglicht es Regierungen und Unternehmen, ganze Regionen zu überwachen und bietet gleichzeitig den Erfassungsumfang und die Präzision, die zum Schutz kritischer Infrastruktur, zur Aufrechterhaltung der Lageerfassung in den Zielgebieten und zur Unterstützung nationaler Sicherheitsmissionen erforderlich sind."

Die Osiris-Konstellation baut auf der operativen Grundlage auf, die durch VanZyl-1 und VanZyl-2, die ersten beiden kommerziellen Wärmebildsatelliten von Hydrosat, geschaffen wurde. Die im Orbit befindliche Flotte von Hydrosat hat bereits Bildmaterial von mehr als 500 Millionen Quadratkilometern gesammelt und erfasst weiterhin täglich mehr als 10 Millionen Quadratkilometer. Osiris wird diese Erfassungskapazität sowie die Fähigkeit des Unternehmens, zuverlässige, hochfrequente thermische Daten auf globaler Ebene bereitzustellen, erheblich erweitern.

Über die Nutzung in den eigenen Analyseprodukten hinaus macht Hydrosat diese Daten über seine Discovery Platform zugänglich. Kunden können thermische und multispektrale Daten über das Discovery Portal suchen, visualisieren und herunterladen oder sie über die Discovery API direkt in bestehende Geodaten- und Intelligence-Workflows integrieren. Die Plattform bietet Regierungsbehörden, kommerziellen Organisationen und Forschungseinrichtungen einen optimierten Zugang zur wachsenden globalen Datenbank von Hydrosat.

Über Hydrosat

Hydrosat ist ein führendes Unternehmen im Bereich Thermal Intelligence, das Regierungen und Konzerne dabei unterstützt, die physische Welt mithilfe von Infrarot-Satellitendaten und Analysen zu überwachen. Durch die Kombination von proprietären Wärmebildern, KI-gestützten Modellen und cloudbasierten Bereitstellungsplattformen wandelt Hydrosat Oberflächentemperaturen in operative Daten um, um einige der weltweit drängendsten Herausforderungen in den Bereichen Ressourcen, Sicherheit und Klima zu bewältigen.

Die Lösungen von Hydrosat werden eingesetzt, um Wasserstress zu bewerten, die landwirtschaftliche Produktion zu optimieren, Umwelt- und Industriebedingungen zu überwachen und strategische staatliche Anwendungen zu unterstützen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Umweltüberwachung, Verteidigung und Intelligence sowie Klimaresilienz. Weitere Informationen finden Sie unter www.hydrosat.com.

Pressekontakt des Unternehmens:

Christine Vlachou

Sr. Marketing & Communications Manager

mailto:marketing@hydrosat.com

QUELLE: Hydrosat

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