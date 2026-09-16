Flensburg (ots) -- Längere Arbeitstage sind häufig: 59 Prozent der erfassten Arbeitstage liegen über acht Stunden- Die Wochenarbeitszeit liegt in der Mehrheit der analysierten Wochen dennoch bei höchstens 40 Stunden- Arbeitszeit verteilt sich ungleich über die Woche: Montag bis Donnerstag längere Tage, am Freitag deutlich kürzere ArbeitszeitWas würde eine Reform der täglichen Höchstarbeitszeit für das deutsche Handwerk bedeuten? Eine Auswertung anonymisierter Zeiterfassungsdaten der Craftboxx GmbH (https://www.craftboxx.de/) aus den Jahren 2025 und 2026 zeigt: In den erfassten Daten liegen 59 Prozent von mehr als 200.000 Arbeitstagen über acht Stunden. In einer separaten Analyse von rund 16.000 Beschäftigten-Wochen liegen 68 Prozent der Wochen allerdings bei höchstens 40 erfassten Stunden. Weitere 26 Prozent liegen bei mehr als 40 und bis zu 48 Stunden.Die Ergebnisse sind für die aktuelle Debatte über eine Reform des Arbeitszeitgesetzes und eine mögliche wöchentliche Höchstarbeitszeit relevant. Die Bundesregierung hat angekündigt (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitsmarkt/arbeitszeit-wochenarbeitszeit-acht-stunden-tag-100.html), in dieser Legislaturperiode die Möglichkeit einer wöchentlichen anstelle der geltenden täglichen Höchstarbeitszeit schaffen zu wollen. Dadurch soll mehr Spielraum entstehen, Arbeitszeit innerhalb einer Woche zu verteilen. Die konkrete gesetzliche Ausgestaltung steht noch aus. (https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/reformen-fuer-deutschland/deutschland-wettbewerbsfaehigkeit-2447030)"Der einzelne Acht-Stunden-Tag bildet die Arbeitsrealität im Handwerk nur unvollständig ab", sagt Philipp Linstedt, Geschäftsführer der Craftboxx GmbH. "Unsere Auswertungen zeigen einerseits häufig längere Arbeitstage und andererseits überwiegend Wochen mit höchstens 40 Stunden. Ein modernes Arbeitszeitrecht könnte diese Verteilung stärker berücksichtigen."Mehr als jeder zweite erfasste Arbeitstag liegt über acht StundenFür die Tagesanalyse hat Craftboxx mehr als 200.000 digital erfasste Arbeitstage ausgewertet. 41 Prozent liegen bei höchstens acht Stunden, 59 Prozent darüber.Nach geltendem Arbeitszeitgesetz darf die werktägliche Arbeitszeit grundsätzlich acht Stunden nicht überschreiten. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden ist möglich (https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.html), wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Die Tagesdaten zeigen damit vor allem, dass Arbeitszeiten oberhalb von acht Stunden in den ausgewerteten Zeiterfassungsdaten häufig vorkommen.Zwei Drittel der ausgewerteten Arbeitswochen liegen bei höchstens 40 StundenIn einer separaten Analyse von rund 16.000 Beschäftigten-Wochen einzelner Beschäftigter aus einer dreistelligen Zahl von Handwerksbetrieben zeigt sich allerdings: 68 Prozent dieser Wochen liegen bei höchstens 40 erfassten Stunden. Weitere 26 Prozent liegen bei mehr als 40 und bis zu 48 Stunden.Während die Daten der Tagesanalyse häufig längere Arbeitstage zeigen, ist der wöchentliche Rahmen in der Mehrheit der separat ausgewerteten Wochen enger abgesteckt. Gerade dieser Unterschied steht im Mittelpunkt der politischen Diskussion über eine mögliche wöchentliche Höchstarbeitszeit. Die Tages- und Wochenanalyse beruhen auf unterschiedlichen Stichproben.Am Freitag verändern sich Dauer und Häufigkeit der erfassten ArbeitstageEine dritte Auswertung von rund 150.000 Arbeitstagen zeigt, wie sich die erfasste Arbeitszeit im Handwerk über die Wochentage verteilt. Von Montag bis Donnerstag liegt die durchschnittliche Dauer nahezu konstant bei jeweils 8,2 Stunden. Am Freitag sinkt sie allerdings auf 7,0 Stunden.Gleichzeitig werden am Freitag rund 20 Prozent weniger Arbeitstage erfasst als am Dienstag. Auf Samstag und Sonntag entfallen zusammen lediglich rund zwei Prozent der ausgewerteten Arbeitstage.Die Daten zeigen damit unabhängig von der Wochenanalyse, dass sich die erfasste Arbeitszeit in den untersuchten Handwerksbetrieben nicht gleichmäßig über die Wochentage verteilt. Zum Ende der klassischen Arbeitswoche nehmen sowohl die durchschnittliche Dauer als auch die Zahl der erfassten Arbeitstage ab.Für die geplante Reform ist gerade diese Verteilung relevant. Mehr Flexibilität auf Wochenebene verändert nicht automatisch die geleistete Gesamtarbeitszeit. Sie verändert zunächst den Spielraum dafür, wann innerhalb einer Woche gearbeitet werden kann.Zur DatengrundlageAusgewertet wurden anonymisierte Daten aus der Handwerkersoftware Craftboxx aus den Jahren 2025 und 2026. Die Tagesauswertung umfasst mehr als 200.000 Arbeitstage, die separate Wochenanalyse rund 16.000 Beschäftigten-Wochen und die Wochentagsanalyse rund 150.000 Arbeitstage. Die Zahlen bilden erfasste, nicht rechtlich bewertete Arbeitszeit ab; Erfassungskonventionen unterscheiden sich zwischen Betrieben. Die Auswertungen beruhen auf unterschiedlichen Stichproben und sind nicht repräsentativ für das gesamte deutsche Handwerk.Über CraftboxxDie Craftboxx GmbH entwickelt seit 2018 Handwerkersoftware für Einsatzplanung, Zeiterfassung und Auftragsdokumentation. Das Angebot richtet sich insbesondere an Montage- und Servicebetriebe mit mehreren Teams. Das Unternehmen hat Standorte in Flensburg und Hamburg. Weitere Informationen: www.craftboxx.de.Pressekontakt:Viktor MeiningerHeadline Communications GmbHviktor@headline-communications.dehttps://headline-communications.de/Original-Content von: Craftboxx GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183421/6352877