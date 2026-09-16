Wer Ladeinfrastruktur für Unternehmen plant, braucht mehr als Wallboxen. Gefragt sind Partner, die Projekte ganzheitlich umsetzen - von der ersten Bedarfsanalyse über Netzanschluss und Installation bis zum späteren Betrieb. Genau hier setzt die RhönEnergie Fulda an. Mit der Installation ihres 1.000. Ladepunkts hat sie jetzt einen Meilenstein erreicht - und baut ihre Aktivitäten für Geschäftskunden bundesweit mit noch mehr Energie weiter aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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