Nach dem zum Wochenstart aufgekommenen Verkaufsdruck scheint sich die Lage an den weltweiten Börsen zumindest etwas zu beruhigen. Auch in Asien konnten sich die Indizes leicht erholen. Ob damit allerdings bereits ein tragfähiger Boden gefunden ist, dürfte sich erst in den kommenden Tagen zeigen.

Zunächst richten sich heute alle Augen auf die US-Notenbank. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist am Markt bereits weitgehend eingepreist und dürfte die Fed deshalb kaum von einer geldpolitischen Straffung abhalten. Umso wichtiger werden das Abstimmungsverhältnis innerhalb der Fed und vor allem der weitere Ausblick auf den geldpolitischen Kurs. Angesichts der weiter hohen Energiepreise und der damit verbundenen Inflationsrisiken dürften die Investoren jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen.

Denn mit der Fed ist die geldpolitisch hochspannende Woche noch lange nicht beendet. Es folgen morgen die Zinsentscheidungen der Bank of England und der Bank of Japan, bevor am Freitag mit dem großen Verfall an den Terminbörsen ein weiterer potenzieller Volatilitätstreiber wartet. Gleichzeitig bleiben die Ölpreise auf hohem Niveau und die Lieferketten im Nahen Osten massiv gestört. Damit müssen die Anleger in den kommenden Tagen noch einige dicke Bretter durchbohren.

Der heutige Handelstag dürfte allerdings nahezu vollständig im Zeichen der Fed-Sitzung stehen und zunächst nur wenig Raum für andere Impulse lassen. Bis zur Zinsentscheidung am Abend könnten sich die Investoren deshalb zurückhalten und der DAX sich in vergleichsweise ruhigem Fahrwasser bewegen. Aus technischer Sicht liegt die heutige Handelsspanne zwischen 25 300 und 25 550 Punkten.

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